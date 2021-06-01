مسلحون يختطفون 200 تلميذ في نيجيريا

أعلنت السلطات النيجرية، اليوم الثلاثاء، عن اختطاف 200 تلميذ من قبل مسلحين.

وحسب وكالة "رويترز"، وقعت عملية الاختطاف شمالي البلاد، لكن السلطات استبعدت أن يطلب الخاطفون دفع فدية للإفراج عن التلاميذ.

وأوضح مسؤول بالحكومة المحلية في حديثه لوكالة "رويترز"، أن المختطفين داهموا مدرسة إسلامية واختطفوا الأطفال منها.

وتحاول مروحية حربية حاليا تحديد مكان المختطفين، حسب المسؤول المحلي.

هاجمت جماعات مسلحة عدة مرات مدارس وجامعات في شمال غرب نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية، وخطفت أكثر من 700 طالب بغرض الحصول على فدية منذ ديسمبر/ كانون الأول.

وشن المسلحون مؤخرا سلسلة من الهجمات في أنحاء أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وفجر عجز قوات الأمن عن كبح عصابات الخطف احتجاجات ضد ما يعتقد أنه تقاعس من جانب الحكومة.