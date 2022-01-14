أردوغان: نصنع سفننا الحربية محليا وصدرنا 180 منصة بحرية إلى 25 دولة

وكان أردوغان يتحدث لدى مشاركته في حفل مراسم إنزال سفينة تدريب إلى البحر ودخولها الخدمة، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.وقال أردوغان إن تركيا قامت ببناء سفينة "أفق" وهي أول سفية تركية في مجال الاستخبارات بقدرات هندسية وطنية.وأضاف أنه على ثقة بأن "أفق" ستساهم في أنشطة تركيا الأمنية والاستخباراتية بطريقة فعالة في البحر.واعتبر أن بلاده "بفضل الخطوات التي قامت بها في الصناعات الدفاعية" باتت "تحدد قواعد اللعبة في منطقتها وتُفشل المؤامرات القذرة"، على حد تعبيره.وتابع: "صدرنا حتى الآن، 180 منصة بحرية إلى 25 دولة"، لافتا إلى قرب موعد طرح مناقصة بناء سفينة "مدمرة" للدفاع الجوي "TF-2000".ومضى الرئيس التركي بقوله: "أظهرت الأحداث التي تشهدها منطقتنا خلال السنوات العشر الماضية، أنه لا يمكن للدول غير المستقلة في صناعاتها الدفاعية أن تتطلع إلى المستقبل بثقة".ولفت إلى أن عدد الدول التي تستخدم منتجات الصناعات الدفاعية التركية بما في ذلك المسيرات، آخذ في الازدياد كل عام.وتوقع أردوغان أن تتجاوز صادرات بلاده الدفاعية والفضائية بنهاية العام الجاري 4 مليارات دولار"، مشيرا إلى أن تركيا تعمل حاليا على تطوير أنظمة الأقمار الصناعية والإطلاق إلى الفضاء.