تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220114/أرمينيا-وتركيا-تتفقان-على-مواصلة-المفاوضات-دون-شروط-مسبقة-بهدف-التطبيع-الكامل--1056175086.html
أرمينيا وتركيا تتفقان على مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة بهدف التطبيع الكامل
أرمينيا وتركيا تتفقان على مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة بهدف التطبيع الكامل
اتفقت تركيا وأرمينيا في محادثات موسكو على مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة من أجل التطبيع الكامل للعلاقات. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T12:52+0000
2022-01-14T12:52+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699023_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_45634921ca3c8b27ff48783d6c7ac715.jpg
وقالت الخارجية الأرمينية في بيان، اليوم الجمعة: "خلال الاجتماع الأول، الذي عقد في جو إيجابي وبناء، تبادل الممثلون الخاصون وجهات النظر الأولية بشأن عملية التطبيع من خلال الحوار بين أرمينيا وتركيا. واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة بهدف التطبيع الكامل".يشار إلى أن موعد ومكان الاجتماع الثاني سيتم تحديدهما من خلال القنوات الدبلوماسية في الوقت المناسب.هذا واستضافت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، اجتماعا للممثلين الخاصين لعملية التطبيع بين أرمينيا وتركيا، إذ ترأس الوفد الأرميني نائب رئيس البرلمان الأرميني روبين روبينيان، وعن الجانب التركي سفير أنقرة السابق في الولايات المتحدة سيردار كيليش.في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن يريفان وأنقرة ستعينان ممثلين على أساس مشترك للمفاوضات بشأن تطبيع العلاقات.ورحبت وزارة الخارجية الأرمينية ببيان جاويش أوغلو، مؤكدة أن يريفان ستعين ممثلها الخاص لإجراء الحوار.ويذكر أن أنقرة عينت السفير التركي السابق لدى الولايات المتحدة سيردار كليتش كممثل خاص لتطبيع العلاقات مع يريفان، ومن الجانب الأرميني تم تعيين نائب رئيس البرلمان روبين روبينيان.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/تشاووش-أوغلو-تركيا-وأرمينيا-تعتزمان-تبادل-تعيين-مبعوثين-كخطوة-لتطبيع-العلاقات-بين-البلدين-1053903873.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699023_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9b4998c6a2b15291e52d0911f2e3e67d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

أرمينيا وتركيا تتفقان على مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة بهدف التطبيع الكامل

12:52 GMT 14.01.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Sputnik . Anton Denisov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اتفقت تركيا وأرمينيا في محادثات موسكو على مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة من أجل التطبيع الكامل للعلاقات.
وقالت الخارجية الأرمينية في بيان، اليوم الجمعة: "خلال الاجتماع الأول، الذي عقد في جو إيجابي وبناء، تبادل الممثلون الخاصون وجهات النظر الأولية بشأن عملية التطبيع من خلال الحوار بين أرمينيا وتركيا. واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة بهدف التطبيع الكامل".
يشار إلى أن موعد ومكان الاجتماع الثاني سيتم تحديدهما من خلال القنوات الدبلوماسية في الوقت المناسب.
هذا واستضافت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، اجتماعا للممثلين الخاصين لعملية التطبيع بين أرمينيا وتركيا، إذ ترأس الوفد الأرميني نائب رئيس البرلمان الأرميني روبين روبينيان، وعن الجانب التركي سفير أنقرة السابق في الولايات المتحدة سيردار كيليش.
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
تشاووش أوغلو: تركيا وأرمينيا تعتزمان تبادل تعيين مبعوثين كخطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين
13 ديسمبر 2021, 18:47 GMT
في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن يريفان وأنقرة ستعينان ممثلين على أساس مشترك للمفاوضات بشأن تطبيع العلاقات.
ورحبت وزارة الخارجية الأرمينية ببيان جاويش أوغلو، مؤكدة أن يريفان ستعين ممثلها الخاص لإجراء الحوار.
ويذكر أن أنقرة عينت السفير التركي السابق لدى الولايات المتحدة سيردار كليتش كممثل خاص لتطبيع العلاقات مع يريفان، ومن الجانب الأرميني تم تعيين نائب رئيس البرلمان روبين روبينيان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:00 GMTمحلل: يجب على الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين
12:58 GMTالمرزوقي يدعو لإخراج قيس سعيد من السلطة ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى
12:56 GMT الداخلية التونسية: توقيف 6 أشخاص يوزعون أموالا على منحرفين للقيام بأعمال تخريب
12:55 GMTمحلل: بعض القوى السياسية في لبنان غير معنية بالذهاب إلى حوار وطني
12:52 GMTأرمينيا وتركيا تتفقان على مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة بهدف التطبيع الكامل
12:48 GMTسريع كالصاروخ... زورق هجومي من طراز "كاراكورت" جاهز للذهاب إلى البحر
12:46 GMTاختصاصية تغذية: 4 عادات بسيطة للشرب تساعد على خسارة الوزن سريعا
12:43 GMTإسرائيل تكشف سلالة جديدة من "أوميكرون" وترصد منها 20 حالة
12:39 GMTمحلل سياسي يتوقع "إقدام روسيا على خطوات قاسية ضد الناتو"
12:37 GMTلافروف يتحدث عن دور الأكراد في استتباب الوضع في العراق والشرق الأوسط
12:29 GMTللمرة الرابعة... ناصر العطية بطلا لرالي دكار
12:26 GMTطريقة سهلة للنوم بسرعة
12:26 GMT"مواطنون ضد الانقلاب" في تونس: إيقافات بالجملة وهرسلة للموقوفين... فيديو
12:21 GMTالمضحك المبكي... لوكاشينكو يسلم باقة ورود لرجل مقطوع اليدين... فيديو
12:20 GMTالكوميديان التركي الشهير كوكسل بابا يعلق على أنباء زيارته إلى مصر
12:17 GMTمفاوضات الضمانات الأمنية...روسيا أعلنت ما لديها.. ماذا عن الولايات المتحدة والناتو؟
12:16 GMTالقوات البيلاروسية تعود من كازاخستان إلى بيلاروسيا
12:01 GMTدراسة: أوميكرون لا يسبب أعراضا خطيرة حتى مع غير الملقحين
11:58 GMTتقرير: إيرانيون يقصدون العراق لبيع الكلى بالعملة الصعبة
11:57 GMTمحلل سياسي: عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق ستفشل وسيحدث تباطؤ بها