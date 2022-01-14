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https://arabic.sputniknews.com/20220114/الجدة-الحديدية-تحتفل-بعيد-ميلادها-المئوي-بتسجيل-رقم-قياسي-فيديو-1056176487.html
"الجدة الحديدية" تحتفل بعيد ميلادها المئوي بتسجيل رقم قياسي... فيديو
"الجدة الحديدية" تحتفل بعيد ميلادها المئوي بتسجيل رقم قياسي... فيديو
سجلت سيدة روسية مسنة في يوم عيد ميلادها المئوي، رقما قياسيا بوقوفها حافية القدمين على مسامير لمدة 100 ثانية. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T13:09+0000
2022-01-14T13:09+0000
2022-01-14T13:22+0000
نادي الفيديو
روسيا
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أقيم الحفل في مدينة بيلغورود الروسية، بمناسبة الاحتفال بـ"الجدة الحديدية" ماريا كولتاكوفا، في يوم عيد ميلادها المئوي.ولتوثيق الحدث حضر رئيس "كتاب الأرقام القياسية الروسي" ستانيسلاف كونينكو، يذكر أن ماريا وقفت على المسامير لأول مرة في حياتها.وكانت ماريا وهي بعمر 98 قد شاركت ببطولة الرماية بالمسدس الهوائي، وفي عامها الـ99 جلست لقيادة دبابة.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا
"الجدة الحديدية" تحتفل بعيد ميلادها المئوي بتسجيل رقم قياسي... فيديو 13:09 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 13:22 GMT 14.01.2022)
سجلت سيدة روسية مسنة في يوم عيد ميلادها المئوي، رقما قياسيا بوقوفها حافية القدمين على مسامير لمدة 100 ثانية.
أقيم الحفل في مدينة بيلغورود الروسية، بمناسبة الاحتفال بـ"الجدة الحديدية" ماريا كولتاكوفا، في يوم عيد ميلادها المئوي.
ولتوثيق الحدث حضر رئيس "كتاب الأرقام القياسية الروسي" ستانيسلاف كونينكو، يذكر أن ماريا وقفت على المسامير لأول مرة في حياتها.
وكانت ماريا وهي بعمر 98 قد شاركت ببطولة الرماية بالمسدس الهوائي، وفي عامها الـ99 جلست لقيادة دبابة.