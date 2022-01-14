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الجيش الروسي يخضع لتفتيش مفاجئ للوقوف على حالة الاستعداد القتالي... فيديو
الجيش الروسي يخضع لتفتيش مفاجئ للوقوف على حالة الاستعداد القتالي... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى تفتيش مفاجئ، اليوم الجمعة، للوقوف على حالة الاستعداد القتالي للقوات. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T08:42+0000
2022-01-14T08:42+0000
روسيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنه جرى تفتيش مفاجئ لقوات المنطقة العسكرية الشرقية، للوقوف على حالة استعدادها القتالي.وأضافت أن "القوات المسلحة الروسية تواصل ممارسة أنشطتها، وفقا لخطة التدريب القتالي لفترة الشتاء واستعدادا لتنفيذ مناورات مراكز القيادة الاستراتيجية، فوستوك 2022".وأشارت إلى أنه خلال المناورات سيتم تقييم قدرات البنية التحتية للنقل في الدولة، لضمان نقل القوات في الوقت المحدد وفي المناطق المحددة، حيث يتعين على القوات القيام بمجموعة واسعة من المهام.كما ستضمن المناورات، تنظيم الدعم الشامل، وإجراء تدريبات التحكم والاختبار في مجال التدريب القتالي، والتدريبات التكتيكية، والرماية بالذخيرة الحية في ميادين التدريب البعيدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/مجلة-الجيش-الروسي-يعد-فخا-خطيرا-لدبابات-العدو-1055085959.html
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روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي

الجيش الروسي يخضع لتفتيش مفاجئ للوقوف على حالة الاستعداد القتالي... فيديو

08:42 GMT 14.01.2022
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى تفتيش مفاجئ، اليوم الجمعة، للوقوف على حالة الاستعداد القتالي للقوات.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنه جرى تفتيش مفاجئ لقوات المنطقة العسكرية الشرقية، للوقوف على حالة استعدادها القتالي.
وأضافت أن "القوات المسلحة الروسية تواصل ممارسة أنشطتها، وفقا لخطة التدريب القتالي لفترة الشتاء واستعدادا لتنفيذ مناورات مراكز القيادة الاستراتيجية، فوستوك 2022".

وأشارت إلى أنه خلال المناورات سيتم تقييم قدرات البنية التحتية للنقل في الدولة، لضمان نقل القوات في الوقت المحدد وفي المناطق المحددة، حيث يتعين على القوات القيام بمجموعة واسعة من المهام.

كما ستضمن المناورات، تنظيم الدعم الشامل، وإجراء تدريبات التحكم والاختبار في مجال التدريب القتالي، والتدريبات التكتيكية، والرماية بالذخيرة الحية في ميادين التدريب البعيدة.
كورنيت دي الليزري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
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