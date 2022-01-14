https://arabic.sputniknews.com/20220114/السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-لن-أزور-المستوطنات-أبدا-1056199331.html

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: لن أزور المستوطنات أبدا

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: لن أزور المستوطنات أبدا

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توماس نيدز، إنه لا يعتزم زيارة المستوطنات الإسرائيلية تحت أي ظرف أبدا. 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T14:25+0000

2022-01-14T14:25+0000

2022-01-14T14:26+0000

إسرائيل

الرئيس الأمريكي جو بايدن

الاستيطان

دونالد ترامب

السفير الأمريكي

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جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مع نيدز، الذي تولى مهام منصبه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلفا لديفيد فريدمان الذي كان داعما بشدة للاستيطان الإسرائيلي.وقال نيدز وهو يهودي، في المقابلة الأولى من نوعها للإعلام الإسرائيلي، اليوم الجمعة: وأضاف أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن عاقدة العزم على المضي قدما في خيار حل الدولتين، دولة فلسطينية إلى جانب أخرى إسرائيلية.وفي أكثر من مناسبة، أعربت إدارة بايدن عن معارضتها للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، بعكس سابقتها بقيادة دونالد ترامب، الذي كان متحمسا للغاية لاستيطان الإسرائيلي، ما دفع تل أبيب إلى إطلاق اسمه على إحدى المستوطنات في الجولان السوري المحتل تكريما له.وأشار السفير الأمريكي إلى أنه سيعمل على تخفيف حدة التوتر بين القيادة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالملف الإيراني.وهددت إسرائيل أكثر من مرة يشن عملية عسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية حتى دون التنسيق مع واشنطن، فيما تعتبر الأخيرة أن الدبلوماسية هي الخيار الوحيد المطروح على الطاولة حاليا تجاه طهران، وتحذر تل أبيب من اتخاذ أي خطوة بشكل أحادي الجانب.

https://arabic.sputniknews.com/20211006/إعلام-إدارة-بايدن-طلبت-من-بينيت-وقف-التوسع-الاستيطاني-بالضفة-1050358702.html

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إسرائيل, الرئيس الأمريكي جو بايدن, الاستيطان, دونالد ترامب, السفير الأمريكي