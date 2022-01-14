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https://arabic.sputniknews.com/20220114/النظام-البرمائي-الياباني-يجمع-بين-وظائف-الطائرات-والغواصات-المسيرة-فيديو-1056172358.html
النظام البرمائي الياباني يجمع بين وظائف الطائرات والغواصات المسيرة... فيديو
النظام البرمائي الياباني يجمع بين وظائف الطائرات والغواصات المسيرة... فيديو
على الرغم من أن الغواصات المسيّرة قادرة على القيام بالعديد من المهام، إلا أن نقلها إلى موقع العمل قد يكون مشكلة. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T11:54+0000
2022-01-14T11:54+0000
مجتمع
علوم
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يتضمن النظام البرمائي، الذي تم تطويره بمبادرة من شركة الاتصالات اليابانية KDDI، استخدام غواصة مسيرة جنبًا إلى جنب مع طائرة مسيرة تعمل في جميع الأحوال الجوية.بالإضافة إلىKDDI، شاركت الشركة المصنعة للطائرات المسيرة برودرون ومطور الروبوتات تحت الماء Qysea في تنفيذ مشروع Sea-Air Integrated Drone hybrid. في الآونة الأخيرة، تم عرض العمل الجديد في مدينة ملاهي Hakkeijima Sea Paradise في يوكوهاما.تُستخدم إحدى طائرات برودرون المتعددة المروحات في جميع الأحوال الجوية مع روبوت Qysea Fifish Pro V6 Plus تحت الماء. هذا الأخير عبارة عن جهاز تعويم صغير خاص يتم التحكم فيه عن بعد يتم وضعه في قفص خاص على متن طائرة مسيرة.يستخدم المشغل الموجود على الساحل نظام تحكم عن بعد يعتمد على جي بي إس وكاميرات الطائرات المسيرة.تتضمن بعض المهام التي يستطيع النظام نظريًا تنفيذها فحص وصيانة وإصلاح توربينات الرياح البحرية أو غيرها من التركيبات البحرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المعدات للأغراض العلمية، لتفتيش السفن، وفي مهام البحث والإنقاذ.بدأ المشروع قبل ست سنوات، وسيتم نشر المزيد من البيانات عن الطائرة المسيرة Sea-Air Integrated Drone هذا العام، ولكن يمكن رؤية الجهاز أثناء العمل على الفيديو الذي تم نشره.
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مجتمع, علوم

النظام البرمائي الياباني يجمع بين وظائف الطائرات والغواصات المسيرة... فيديو

11:54 GMT 14.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMMED ABEDطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
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على الرغم من أن الغواصات المسيّرة قادرة على القيام بالعديد من المهام، إلا أن نقلها إلى موقع العمل قد يكون مشكلة.
يتضمن النظام البرمائي، الذي تم تطويره بمبادرة من شركة الاتصالات اليابانية KDDI، استخدام غواصة مسيرة جنبًا إلى جنب مع طائرة مسيرة تعمل في جميع الأحوال الجوية.
بالإضافة إلىKDDI، شاركت الشركة المصنعة للطائرات المسيرة برودرون ومطور الروبوتات تحت الماء Qysea في تنفيذ مشروع Sea-Air Integrated Drone hybrid. في الآونة الأخيرة، تم عرض العمل الجديد في مدينة ملاهي Hakkeijima Sea Paradise في يوكوهاما.
تُستخدم إحدى طائرات برودرون المتعددة المروحات في جميع الأحوال الجوية مع روبوت Qysea Fifish Pro V6 Plus تحت الماء. هذا الأخير عبارة عن جهاز تعويم صغير خاص يتم التحكم فيه عن بعد يتم وضعه في قفص خاص على متن طائرة مسيرة.
يستخدم المشغل الموجود على الساحل نظام تحكم عن بعد يعتمد على جي بي إس وكاميرات الطائرات المسيرة.
تتضمن بعض المهام التي يستطيع النظام نظريًا تنفيذها فحص وصيانة وإصلاح توربينات الرياح البحرية أو غيرها من التركيبات البحرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المعدات للأغراض العلمية، لتفتيش السفن، وفي مهام البحث والإنقاذ.
بدأ المشروع قبل ست سنوات، وسيتم نشر المزيد من البيانات عن الطائرة المسيرة Sea-Air Integrated Drone هذا العام، ولكن يمكن رؤية الجهاز أثناء العمل على الفيديو الذي تم نشره.
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