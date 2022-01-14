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خبراء يرون سببا لامتناع أمريكا عن إرسال حاملات الطائرات إلى شواطئ روسيا
خبراء يرون سببا لامتناع أمريكا عن إرسال حاملات الطائرات إلى شواطئ روسيا
يرى خبراء عسكريون صينيون أن الغواصات الروسية من طراز "أنتيه" تشكل خطرا كبيرا على أساطيل الولايات المتحدة الأمريكية. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T07:07+0000
2022-01-14T07:07+0000
رصد عسكري
الصين
الجيش الروسي
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وليست غواصات "أنتيه" مخصصة لإطلاق الصواريخ الاستراتيجية ذات الرؤوس النووية، ولكنها قادرة على تهديد العدو بما تحمله من صواريخ غير استراتيجية. وسوف تزداد هذه الغواصات خطورة بعد إجراء تغييرات عليها تتيح للغواصة الواحدة أن تحمل 72 صاروخا بعضها أسرع من الصوت إلى حد كبير، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الطوربيدات.وقالت صحيفة "سوهو" الصينية إن أسطول الغواصات الروسية يعد واحدا من أفضل أساطيل الغواصات في العالم، وسوف يزداد قدرة على القتال بعد تطوير غواصاته من طراز "أنتيه".وأشارت إلى أن وجود هذه الغواصات يسبب للولايات المتحدة الأمريكية قلقا يرغمها على الامتناع عن إرسال حاملات طائراتها إلى شواطئ روسيا خشية أن تكون هناك هدفا سهلا للغواصات الروسية.
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رصد عسكري, الصين, الجيش الروسي

خبراء يرون سببا لامتناع أمريكا عن إرسال حاملات الطائرات إلى شواطئ روسيا

07:07 GMT 14.01.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورغواصة من نوع "أنتيه"
غواصة من نوع أنتيه - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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يرى خبراء عسكريون صينيون أن الغواصات الروسية من طراز "أنتيه" تشكل خطرا كبيرا على أساطيل الولايات المتحدة الأمريكية.
وليست غواصات "أنتيه" مخصصة لإطلاق الصواريخ الاستراتيجية ذات الرؤوس النووية، ولكنها قادرة على تهديد العدو بما تحمله من صواريخ غير استراتيجية. وسوف تزداد هذه الغواصات خطورة بعد إجراء تغييرات عليها تتيح للغواصة الواحدة أن تحمل 72 صاروخا بعضها أسرع من الصوت إلى حد كبير، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الطوربيدات.

ومن الممكن أن تحمل كل غواصة بعد إتمام العملية التحديثية التطويرية نحو 100قطعة ذخيرة، وتصبح بالتالي قادرة على تدمير مجموعة كاملة من سفن العدو الحربية ترأسها حاملة الطائرات.

وقالت صحيفة "سوهو" الصينية إن أسطول الغواصات الروسية يعد واحدا من أفضل أساطيل الغواصات في العالم، وسوف يزداد قدرة على القتال بعد تطوير غواصاته من طراز "أنتيه".
وأشارت إلى أن وجود هذه الغواصات يسبب للولايات المتحدة الأمريكية قلقا يرغمها على الامتناع عن إرسال حاملات طائراتها إلى شواطئ روسيا خشية أن تكون هناك هدفا سهلا للغواصات الروسية.
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