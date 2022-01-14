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https://arabic.sputniknews.com/20220114/رأس-السنة-القديمة---الجديدة-سر-احتفال-الروس-بالعام-الجديد-مرتين-1056089966.html
رأس السنة "القديمة - الجديدة"... سر احتفال الروس بالعام الجديد مرتين
رأس السنة "القديمة - الجديدة"... سر احتفال الروس بالعام الجديد مرتين
تحتفل روسيا بالعام الجديد مرتين، الأولى في ليلة 31 ديسمبر/ كانون الأول، إلى 1 يناير/ كانون الثاني، مثل بقية العالم. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T10:48+0000
2022-01-14T10:52+0000
روسيا
منوعات
حياة روسيا
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وتعيد الكرّة مرة أخرى، في ليلة 13- 14 يناير/ كانون الثاني، المسماة بـ"رأس السنة القديمة الجديدة".نزاع التقاويمفي 14 فبراير/ شباط عام 1918، تم إدخال "التقويم الغريغوري" في روسيا (وهو الشائع عالميا)، كما هو الحال في دول أوروبا الغربية، بدلاً من "التقويم اليولياني".وكان الفرق بين التقويمين 13 يومًا، وأنتج هذا الفرق عطلة غير عادية، رأس السنة القديمة الجديدة، أي العام الجديد وفقًا للتقويم القديم، في البداية، لم يتمكن الناس من التعود على تغيير التقويم، ثم ترسخت العطلة ببساطة، وهكذا على مدى أكثر من مئة عام استمرت عطلة رأس السنة الجديدة في روسيا لمدة أسبوعين، من 1 إلى 14 يناير.كيف يتم الاحتفال برأس السنة القديمة الجديدة؟رأس السنة القديمة الجديدة في روسيا هي عادة عطلة عائلية، بالنظر إلى أنها بعد عيد الميلاد، الذي يتم الاحتفال به في 7 يناير (على التقويم الغريغوري المعروف بالشرقي)، وتتقاطع عادة مع أيام العمل، فيتم الاحتفال بالعام الجديد القديم على نطاق ضيق.وبالإضافة إلى الأطباق المفضلة لكل عائلة، يقوم الروس أيضًا بإعداد الأطباق التقليدية الخاصة بهذا العيد فقط، فعلى سبيل المثال، قطع السمبوسك المعروفة بـ"فارينيكي"، مع وضع المفاجآت داخلها، حيث يحظى هذا الطبق بشعبية كبيرة، وخصوصا في جنوب روسيا، ويعدون الطبق الشعبي الذي يتكون من قطع عجين مسلوقة بحشوات متنوعة، كالخضار أو اللحوم أو الفاكهة.وفي واحد أو اثنين من كل مجموعة قطع وضعوا "مفاجأة"، كعملة معدنية صغيرة أو خاتم، يقولون إن من يحصل على مثل هذه المفاجأة سيحظى بسنة جيدة.في بعض الأحيان تقام الاحتفالات الجماهيرية أيضًا بملابس تنكرية، والتي تبدو وكأنها كرنفال كامل، لكن هذا التقليد تم الحفاظ عليه، كقاعدة عامة، فقط في القرى، وبعد ذلك، بشكل رئيسي في أراضي أوكرانيا وبيلاروسيا.شعبية الاحتفالبشكل عام، انتشرت عطلة رأس السنة القديمة الجديدة، بسبب تغيير التقاويم في عدد من دول أوروبا الشرقية منذ عام 1918، كالأراضي التابعة للإمبراطورية الروسية السابقة، ودول البلقان، وفي رومانيا، ولكن العطلة لم تعد موجودة مع رحيل الأجيال التي عاصرت تغيير التقاويم، ومع ذلك، فإن الأمور مختلفة في روسيا.فقد تم الاحتفال بالعام القديم الجديد قبل بضع سنوات فقط من قبل حوالي 43 % من الروس، أما الآن، وفقًا لاستطلاع على موقع وكالة "ريا نوفوستي"، يقترب هذا الرقم من 50 %.وقد يكون هذا بسبب الرغبة في إطالة الشعور بالعطلة، خاصة في الأوقات الصعبة للوباء، ومن ناحية أخرى، يمكن تفسير ذلك من خلال الاهتمام المتزايد للروس بالعطلات التقليدية أو الفريدة للثقافة الروسية.
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روسيا, منوعات, حياة روسيا

رأس السنة "القديمة - الجديدة"... سر احتفال الروس بالعام الجديد مرتين

10:48 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 14.01.2022)
© Sputnik . Vladimir Pesnyaمهرجان أعياد رأس السنة على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016
مهرجان أعياد رأس السنة على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya
تابعنا عبر
تحتفل روسيا بالعام الجديد مرتين، الأولى في ليلة 31 ديسمبر/ كانون الأول، إلى 1 يناير/ كانون الثاني، مثل بقية العالم.
وتعيد الكرّة مرة أخرى، في ليلة 13- 14 يناير/ كانون الثاني، المسماة بـ"رأس السنة القديمة الجديدة".
نزاع التقاويم
في 14 فبراير/ شباط عام 1918، تم إدخال "التقويم الغريغوري" في روسيا (وهو الشائع عالميا)، كما هو الحال في دول أوروبا الغربية، بدلاً من "التقويم اليولياني".
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصوراحتفالات رأس السنة القديمة في أوكرانيا
احتفالات رأس السنة القديمة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
احتفالات رأس السنة القديمة في أوكرانيا
© Sputnik . Стрингер
/
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وكان الفرق بين التقويمين 13 يومًا، وأنتج هذا الفرق عطلة غير عادية، رأس السنة القديمة الجديدة، أي العام الجديد وفقًا للتقويم القديم، في البداية، لم يتمكن الناس من التعود على تغيير التقويم، ثم ترسخت العطلة ببساطة، وهكذا على مدى أكثر من مئة عام استمرت عطلة رأس السنة الجديدة في روسيا لمدة أسبوعين، من 1 إلى 14 يناير.
كيف يتم الاحتفال برأس السنة القديمة الجديدة؟
رأس السنة القديمة الجديدة في روسيا هي عادة عطلة عائلية، بالنظر إلى أنها بعد عيد الميلاد، الذي يتم الاحتفال به في 7 يناير (على التقويم الغريغوري المعروف بالشرقي)، وتتقاطع عادة مع أيام العمل، فيتم الاحتفال بالعام الجديد القديم على نطاق ضيق.
وبالإضافة إلى الأطباق المفضلة لكل عائلة، يقوم الروس أيضًا بإعداد الأطباق التقليدية الخاصة بهذا العيد فقط، فعلى سبيل المثال، قطع السمبوسك المعروفة بـ"فارينيكي"، مع وضع المفاجآت داخلها، حيث يحظى هذا الطبق بشعبية كبيرة، وخصوصا في جنوب روسيا، ويعدون الطبق الشعبي الذي يتكون من قطع عجين مسلوقة بحشوات متنوعة، كالخضار أو اللحوم أو الفاكهة.
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوراحتفالات رأس السنة القديمة في أوكرانيا
احتفالات رأس السنة القديمة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
احتفالات رأس السنة القديمة في أوكرانيا
© Sputnik
/
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وفي واحد أو اثنين من كل مجموعة قطع وضعوا "مفاجأة"، كعملة معدنية صغيرة أو خاتم، يقولون إن من يحصل على مثل هذه المفاجأة سيحظى بسنة جيدة.
في بعض الأحيان تقام الاحتفالات الجماهيرية أيضًا بملابس تنكرية، والتي تبدو وكأنها كرنفال كامل، لكن هذا التقليد تم الحفاظ عليه، كقاعدة عامة، فقط في القرى، وبعد ذلك، بشكل رئيسي في أراضي أوكرانيا وبيلاروسيا.
شعبية الاحتفال
بشكل عام، انتشرت عطلة رأس السنة القديمة الجديدة، بسبب تغيير التقاويم في عدد من دول أوروبا الشرقية منذ عام 1918، كالأراضي التابعة للإمبراطورية الروسية السابقة، ودول البلقان، وفي رومانيا، ولكن العطلة لم تعد موجودة مع رحيل الأجيال التي عاصرت تغيير التقاويم، ومع ذلك، فإن الأمور مختلفة في روسيا.
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوراحتفالات رأس السنة القديمة في بيلاروسيا
احتفالات رأس السنة القديمة في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
احتفالات رأس السنة القديمة في بيلاروسيا
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
فقد تم الاحتفال بالعام القديم الجديد قبل بضع سنوات فقط من قبل حوالي 43 % من الروس، أما الآن، وفقًا لاستطلاع على موقع وكالة "ريا نوفوستي"، يقترب هذا الرقم من 50 %.
وقد يكون هذا بسبب الرغبة في إطالة الشعور بالعطلة، خاصة في الأوقات الصعبة للوباء، ومن ناحية أخرى، يمكن تفسير ذلك من خلال الاهتمام المتزايد للروس بالعطلات التقليدية أو الفريدة للثقافة الروسية.
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوراحتفالات رأس السنة القديمة في أوكرانيا
احتفالات رأس السنة القديمة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
احتفالات رأس السنة القديمة في أوكرانيا
© Sputnik
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