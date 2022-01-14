علماء يابانيون يختبرون الخلايا الجذعية لعلاج إصابات العمود الفقري

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، الجمعة، بأن وزارة الصحة اليابانية وافقت على استخدام الخلايا الجذعية المحفزة (iPS) لعلاج إصابات الحبل الشوكي داخل العمود الفقري في فبراير 2019، حيث تجرى حاليا الاختبارات السريرية في جامعة "كيو" في العاصمة طوكيو، كجزء من دراسة بدأت الشهر الماضي.وأضافت الوزارة أنه يتم تصنيع الخلايا الجذعية المحفزة باستخدام خلايا ناضجة من متبرع، تأخذ غالبا من الجلد، ثم يتم إعادة برمجتها إلى حالة تحاكي الخلايا الجذعية الجنينية.وأشارت وزارة الصحة اليابانية إلى أن البيانات التي تم جمعها من هذه التجربة ستخضع للتقييم قبل لجنة مستقلة من الخبراء، وأن الجامعة "ستواصل عملية الزراعة الثانية، فقط إذا أكدت اللجنة أنها آمنة".ونوهت الوكالة إلى أن الجامعة ستزرع لاحقا خلايا مشتقة من الخلايا الجذعية المحفزة لأربعة مرضى آخرين فقدوا قبل أسابيع وظائفهم الحركية والحسية، بعد تعرضهم لإصابات أثناء ممارسة الرياضة أو في حوادث المرور.
بدأ باحثون يابانيون في استخدام طريقة جديدة لعلاج إصابات الحبل الشوكي داخل العمود الفقري في جسم الإنسان.
وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، الجمعة، بأن وزارة الصحة اليابانية وافقت على استخدام الخلايا الجذعية المحفزة (iPS) لعلاج إصابات الحبل الشوكي داخل العمود الفقري في فبراير 2019، حيث تجرى حاليا الاختبارات السريرية في جامعة "كيو" في العاصمة طوكيو، كجزء من دراسة بدأت الشهر الماضي.
وأضافت الوزارة أنه يتم تصنيع الخلايا الجذعية المحفزة باستخدام خلايا ناضجة من متبرع، تأخذ غالبا من الجلد، ثم يتم إعادة برمجتها إلى حالة تحاكي الخلايا الجذعية الجنينية.
وأفادت الوكالة بأن الباحثين قاموا حتى الآن بحقن الخلايا الجذعية العصبية في المنطقة المصابة لمريض واحد، والذي يتمتع حاليا بحالة صحية "جيدة للغاية".
وأشارت وزارة الصحة اليابانية إلى أن البيانات التي تم جمعها من هذه التجربة ستخضع للتقييم قبل لجنة مستقلة من الخبراء، وأن الجامعة "ستواصل عملية الزراعة الثانية، فقط إذا أكدت اللجنة أنها آمنة".