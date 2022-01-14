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https://arabic.sputniknews.com/20220114/فنان-مصري-يتحدث-عن-نظام-غذائي-جعله-يفقد-16-كيلو-من-وزنه-في-18-يوما-فقط-فيديو-1056171686.html
فنان مصري يتحدث عن نظام غذائي جعله يفقد 16 كيلو من وزنه في 18 يوما فقط... فيديو
فنان مصري يتحدث عن نظام غذائي جعله يفقد 16 كيلو من وزنه في 18 يوما فقط... فيديو
كشف الفنان المصري محمد ممدوح عن نظام غذائي اتبعه جعله يفقد 16 كليوغراما من وزنه في 18 يوما فقط. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T11:43+0000
2022-01-14T11:43+0000
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وقال ممدوح في مقابلة تلفزيونية، إنه خسر 16 كيلو من وزنه في 18 يوما، بسبب نظام صحي يعتمد على الماء فقط يسمى"صيام المياه"، مع استخدام أوراق النعناع والعسل في بعض الأحيان.ما هو صيام المياهوحسب موقع "medicalnewstoday"، يعتمد النظام على الصيام وتقييد كل شيء ما عدا الماء نفسه، حيث إن تجربة صيام الماء في بعض الأحيان يمكن أن تكون طريقة جيدة لزيادة فقدان الدهون، ويتضمن هذا النوع من الريجيم الصيام فترة طويلة، حيث يتخلى الشخص عن أي طعام وبدلاً من ذلك، يعتمد على الماء مع إضافات مثل النعناع والعسل ويمكن الخيار أيضا والليمون.فوائدهيساعد تناول الكثير من الماء ليس فقط فى إنقاص الوزن، ولكن أيضا من تقليل مخاطر الأمراض المتعلقة بزيادة الوزن مثل: أمراض القلب وضغط دم المرتفع، وزيادة الكوليسترول، ومرض السكري.كيف يعملعندما لا يتمكن الجسم من الوصول إلى الكربوهيدرات، والتي تعتبر مصدر الطاقة المفضل لديه، فإنه يستخدم الدهون. لذلك، يمكن أن يؤدي الصيام إلى فقدان الوزن لأن الجسم يستخدم الدهون في الجسم للحصول على طاقته.هل هذا النظام مثالي لفقدان الوزنوفقا لخبراء التغذية، فإن أفضل طريقة لفقدان الوزن هي النزول ببطء، والجمع بين اتباع نظام غذائي صحي ومحاولة تغيير بعض عادات الأكل، مثل تقليل الأطعمة السكرية والوجبات السريعة التي يتم تناولها، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.لمن لا ينصح بهذا النظام صيام الماء ليس آمنا للجميع. لذلك فإن الأشخاص الذين يجب عليهم عدم اتباع هذا النظام، هم كبار السن، والذين تقل أعمارهم عن 18، من لديه اضطراب في الأكل ويعانون من نقص الوزن، المرأة الحامل أو المرضعة، من لديه مشاكل في القلب، والمصاب بمرض السكري من النوع الأول.
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

فنان مصري يتحدث عن نظام غذائي جعله يفقد 16 كيلو من وزنه في 18 يوما فقط... فيديو

11:43 GMT 14.01.2022
© Depositphotos / AntonMatyukhaزجاجة ماء
زجاجة ماء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Depositphotos / AntonMatyukha
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كشف الفنان المصري محمد ممدوح عن نظام غذائي اتبعه جعله يفقد 16 كليوغراما من وزنه في 18 يوما فقط.
وقال ممدوح في مقابلة تلفزيونية، إنه خسر 16 كيلو من وزنه في 18 يوما، بسبب نظام صحي يعتمد على الماء فقط يسمى"صيام المياه"، مع استخدام أوراق النعناع والعسل في بعض الأحيان.
ما هو صيام المياه
وحسب موقع "medicalnewstoday"، يعتمد النظام على الصيام وتقييد كل شيء ما عدا الماء نفسه، حيث إن تجربة صيام الماء في بعض الأحيان يمكن أن تكون طريقة جيدة لزيادة فقدان الدهون، ويتضمن هذا النوع من الريجيم الصيام فترة طويلة، حيث يتخلى الشخص عن أي طعام وبدلاً من ذلك، يعتمد على الماء مع إضافات مثل النعناع والعسل ويمكن الخيار أيضا والليمون.
فوائده
يساعد تناول الكثير من الماء ليس فقط فى إنقاص الوزن، ولكن أيضا من تقليل مخاطر الأمراض المتعلقة بزيادة الوزن مثل: أمراض القلب وضغط دم المرتفع، وزيادة الكوليسترول، ومرض السكري.
كيف يعمل
عندما لا يتمكن الجسم من الوصول إلى الكربوهيدرات، والتي تعتبر مصدر الطاقة المفضل لديه، فإنه يستخدم الدهون. لذلك، يمكن أن يؤدي الصيام إلى فقدان الوزن لأن الجسم يستخدم الدهون في الجسم للحصول على طاقته.
هل هذا النظام مثالي لفقدان الوزن
وفقا لخبراء التغذية، فإن أفضل طريقة لفقدان الوزن هي النزول ببطء، والجمع بين اتباع نظام غذائي صحي ومحاولة تغيير بعض عادات الأكل، مثل تقليل الأطعمة السكرية والوجبات السريعة التي يتم تناولها، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.
لمن لا ينصح بهذا النظام
صيام الماء ليس آمنا للجميع. لذلك فإن الأشخاص الذين يجب عليهم عدم اتباع هذا النظام، هم كبار السن، والذين تقل أعمارهم عن 18، من لديه اضطراب في الأكل ويعانون من نقص الوزن، المرأة الحامل أو المرضعة، من لديه مشاكل في القلب، والمصاب بمرض السكري من النوع الأول.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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