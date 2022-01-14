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https://arabic.sputniknews.com/20220114/فيسبوك-تواجه-غرامة-بقيمة-32-مليار-دولار-بدعوى-إساءة-استغلال-هيمنتها-على-السوق-1056212730.html
"فيسبوك" تواجه غرامة بقيمة 3.2 مليار دولار بدعوى إساءة استغلال هيمنتها على السوق
"فيسبوك" تواجه غرامة بقيمة 3.2 مليار دولار بدعوى إساءة استغلال هيمنتها على السوق
أعلنت الخبيرة البريطانية في قانون المنافسة ليزا لوفدال جورسن، اليوم الجمعة، أنها أقامت دعوى قضائية جماعية ضد شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك". 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T20:15+0000
2022-01-14T20:15+0000
اقتصاد
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لندن - سبوتنيك. وتزعم لوفدال جورسن وهي أيضا مدير منتدى قانون المنافسة، أن الشركة تجبر المستخدمين في المملكة المتحدة على قبول ممارسات جمع البيانات الصارمة إذا أرادوا الاشتراك في الشبكة الاجتماعية.وكتبت على "تويتر": "إنني أقوم بإطلاق دعوى جماعية كبرى ضد ميتا لإساءة استغلال هيمنتها السوقية، مقابل 2.3 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليار دولار تقريبا) على الأقل مقابل الأضرار نيابة عن مستخدمي "فيسبوك"المتضررين في بريطانيا".تجادل القضية بأن"فيسبوك" أجبرت المستخدمين في المملكة المتحدة على قبول شروط وأحكام غير عادلة "على أساس الاستحقاق أو المغادرة" للوصول إلى شبكتها الاجتماعية في مقابل البيانات الشخصية القيمة للغاية للمستخدمين، وعدم وجود تعويض مالي.وقال الفريق القانوني الذي يعمل على القضية في بيان: "من خلال استغلال بيانات المستخدمين داخل منصة فيسبوك وخارجها، تمكنت الشركة من تشكيل صور مفصلة للغاية حول استخدام الناس للإنترنت، وباستخدام ملفات تعريف عميقة لمستخدميها، حققت الشركة أرباحا مفرطة".
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اقتصاد, العالم, منوعات

"فيسبوك" تواجه غرامة بقيمة 3.2 مليار دولار بدعوى إساءة استغلال هيمنتها على السوق

20:15 GMT 14.01.2022
© REUTERS / ERIN SCOTTمارك زوكربيرغ، مؤسس شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي
مارك زوكربيرغ، مؤسس شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / ERIN SCOTT
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أعلنت الخبيرة البريطانية في قانون المنافسة ليزا لوفدال جورسن، اليوم الجمعة، أنها أقامت دعوى قضائية جماعية ضد شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك".
لندن - سبوتنيك. وتزعم لوفدال جورسن وهي أيضا مدير منتدى قانون المنافسة، أن الشركة تجبر المستخدمين في المملكة المتحدة على قبول ممارسات جمع البيانات الصارمة إذا أرادوا الاشتراك في الشبكة الاجتماعية.
وكتبت على "تويتر": "إنني أقوم بإطلاق دعوى جماعية كبرى ضد ميتا لإساءة استغلال هيمنتها السوقية، مقابل 2.3 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليار دولار تقريبا) على الأقل مقابل الأضرار نيابة عن مستخدمي "فيسبوك"المتضررين في بريطانيا".
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أمس, 21:02 GMT
تجادل القضية بأن"فيسبوك" أجبرت المستخدمين في المملكة المتحدة على قبول شروط وأحكام غير عادلة "على أساس الاستحقاق أو المغادرة" للوصول إلى شبكتها الاجتماعية في مقابل البيانات الشخصية القيمة للغاية للمستخدمين، وعدم وجود تعويض مالي.
وقال الفريق القانوني الذي يعمل على القضية في بيان: "من خلال استغلال بيانات المستخدمين داخل منصة فيسبوك وخارجها، تمكنت الشركة من تشكيل صور مفصلة للغاية حول استخدام الناس للإنترنت، وباستخدام ملفات تعريف عميقة لمستخدميها، حققت الشركة أرباحا مفرطة".
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