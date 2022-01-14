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https://arabic.sputniknews.com/20220114/لحظة-سقوط-رافعة-عملاقة-على-برج-بواجهة-زجاجية-في-ليبيا-فيديو-1056176877.html
لحظة سقوط رافعة عملاقة على برج بواجهة زجاجية في ليبيا... فيديو
لحظة سقوط رافعة عملاقة على برج بواجهة زجاجية في ليبيا... فيديو
تداولت وسائل إعلام ليبية مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط رافعة مواد بناء عملاقة على برج في العاصمة الليبية طرابلس. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T13:12+0000
2022-01-14T13:12+0000
2022-01-14T13:17+0000
نادي الفيديو
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وقالت شبكه راديو وتلفزيون "تاقرفت" الليبية إن رافعة متوقفة عن العمل منذ 2011 سقطت على برج في طريق الشط مقابل جزيرة معيتيقة.ويظهر الفيديو لحظة سقوط الرافعة على برج ضخم يبدو بواجهة زجاجية، حيث تسبب الحادث في إحداث تلفيات كبيرة في واجهة المبنى، فيما لم يتسن لـ"سبوتنيك" كشف ما إذا كان الحادث قد أسفر عن خسائر بشرية أم لا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة سقوط رافعة عملاقة على برج بواجهة زجاجية في ليبيا... فيديو 13:12 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 13:17 GMT 14.01.2022)
تداولت وسائل إعلام ليبية مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط رافعة مواد بناء عملاقة على برج في العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت شبكه راديو وتلفزيون "تاقرفت" الليبية إن رافعة متوقفة عن العمل منذ 2011 سقطت على برج في طريق الشط مقابل جزيرة معيتيقة.
ويظهر الفيديو لحظة سقوط الرافعة على برج ضخم يبدو بواجهة زجاجية، حيث تسبب الحادث في إحداث تلفيات كبيرة في واجهة المبنى، فيما لم يتسن لـ"سبوتنيك" كشف ما إذا كان الحادث قد أسفر عن خسائر بشرية أم لا.