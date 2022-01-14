https://arabic.sputniknews.com/20220114/للمرة-الرابعة-ناصر-العطية-بطلا-لرالي-دكار-1056174214.html

للمرة الرابعة... ناصر العطية بطلا لرالي دكار

للمرة الرابعة... ناصر العطية بطلا لرالي دكار

توج القطري ناصر العطية ببطولة "رالي داكار" في فئة السيارات للمرتبة الرابعة على التوالي، والذي يقام السباق حاليا في السعودية. 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T12:29+0000

2022-01-14T12:29+0000

2022-01-14T12:29+0000

رياضة

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وتصدر العطية سائق تويوتا السباق من البداية عند الانطلاق في أول يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى النهاية اليوم، في مدينة جدة الساحلية، وتفوق العطية بفارق 27 دقيقة و46 ثانية على الفرنسي الشهير سيباستيان لوب الفائز ببطولة العالم للراليات تسع مرات.واحتل السعودي يزيد الراجحي سائق تويوتا أوفر درايف المركز الثالث ليصعد لمنصة التتويج للمرة الأولى خلال مسيرته مع السباق.وكان العطية توج بلقب السباق الشهير عندما كان يقام في أمريكا الجنوبية أعوام 2011 و2015 و2019 مع فرق فولكسفاغن وميني وتويوتا على الترتيب.وقال العطية بعد التتويج باللقب: "حصلنا على المركز الثاني في كل مرة منذ القدوم إلى السعودية قبل عامين. الآن نحن حقا سعداء بتحقيق هدفنا"، مضيفا: "تفوقنا بفارق كبير في اليوم الأول وبعدها حافظنا على تقدمنا. نحن سعداء حقا وأعتقد أننا سنبدأ في التفكير في رالي دكار التالي في غضون أسبوع أو 10 أيام".وتوج البريطاني سام سندرلاند بطلا في فئة الدراجات النارية للمرة الثانية، والذي أنهى السباق متقدما بفارق ثلاث دقائق و27 ثانية على التشيلي بابلو كينتانيا سائق هوندا بينما احتل النمساوي ماتياس فالكنر سائق "كيه.تي.إم" المركز الثالث.وقال سندرلاند (32 عاما) المقيم في دبي بعد نهاية المرحلة الأخيرة التي امتدت بين بيشة ومدينة جدة: "بصراحة أنا في غاية السعادة. هذه المرحلة الأخيرة كانت صعبة جدا ومليئة"، مضيفا: "كانت هناك الكثير من المصاعب والارتباك وكان رأسي على وشك الانفجار".وتابع السائق البريطاني: "خلال آخر 10 دقائق لم أكن واثقا من الفوز ثم أبلغوني بذلك الآن ويا له من شعور. هذا حلم تحقق".ويحتل العطية المركز الثاني مناصفة في قائمة السائقين الأكثر نجاحا في السباق طوال تاريخه متساويا مع الفنلندي أري فاتانن الذي توج باللقب أربع مرات أيضا خلف الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي فاز باللقب 8 مرات إلى جانب فوزه 6 مرات على متن دراجة نارية.

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رياضة