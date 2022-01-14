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نادي باريس للمقرضين الدوليين يمدد تعليق ديون اليمن
نادي باريس للمقرضين الدوليين يمدد تعليق ديون اليمن
قرر نادي باريس للمقرضين الدوليين، اليوم الجمعة، الموافقة على تمديد تعليق ديون اليمن. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T09:50+0000
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وقالت "رويترز" إن نادي باريس ألزم اليمن كذلك بالسعي للحصول من جميع دائنيه الرسميين الآخرين على معاملة لخدمة الدين تتماشى مع جدول الشروط المتفق عليه.وفي وقت سابق، صرح أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس مجلس الإدارة، بأن البيئة التي يعمل فيها البنك غير صديقة، مؤكدا أنه لا خيار سوى النجاح.وأضاف غالب في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "هناك دعم كبير متعدد الأوجه والمجالات من الأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبقية دول المجلس التعاون لتمكين اليمن من تجاوز الصعوبات وتحقيق الاستقرار واستعادة التوازن والنمو".يذكر أن الصراع في اليمن المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات، أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين ودفع البلاد إلى حافة المجاعة وانهيار الاقتصاد.
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العالم العربي

نادي باريس للمقرضين الدوليين يمدد تعليق ديون اليمن

09:50 GMT 14.01.2022
© Sputnik . Hani Mohammedدمار اليمن
دمار اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Sputnik . Hani Mohammed
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قرر نادي باريس للمقرضين الدوليين، اليوم الجمعة، الموافقة على تمديد تعليق ديون اليمن.
وقالت "رويترز" إن نادي باريس ألزم اليمن كذلك بالسعي للحصول من جميع دائنيه الرسميين الآخرين على معاملة لخدمة الدين تتماشى مع جدول الشروط المتفق عليه.
وفي وقت سابق، صرح أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس مجلس الإدارة، بأن البيئة التي يعمل فيها البنك غير صديقة، مؤكدا أنه لا خيار سوى النجاح.

وقال غالب خلال انعقاد أول اجتماع مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزي اليمني في عدن إن "المهام أمامنا كبيرة والمواجهة شرسة ومتعددة الأوجه والمحاور، والبيئة التي نعمل فيها غير صديقة، لكن ليس أمامنا خيار سوى النجاح ولا شيء غير النجاح".

وأضاف غالب في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "هناك دعم كبير متعدد الأوجه والمجالات من الأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبقية دول المجلس التعاون لتمكين اليمن من تجاوز الصعوبات وتحقيق الاستقرار واستعادة التوازن والنمو".
يذكر أن الصراع في اليمن المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات، أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين ودفع البلاد إلى حافة المجاعة وانهيار الاقتصاد.
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