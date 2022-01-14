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https://arabic.sputniknews.com/20220114/نبذة-مصورة-عن-أحداث-الأسبوع-1056165897.html
نبذة مصورة عن أحداث الأسبوع
نبذة مصورة عن أحداث الأسبوع
شهد الأسبوع المنصرم احتجاجات عنيفة في كازاخستان ومن ثم العمل على ترميم المدن الكبرى؛ وأول مشاركة للنساء السعوديات في النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
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نبذة مصورة عن أحداث الأسبوع

14:18 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 14:19 GMT 14.01.2022)
تابعنا عبر
شهد الأسبوع المنصرم احتجاجات عنيفة في كازاخستان ومن ثم العمل على ترميم المدن الكبرى؛ وأول مشاركة للنساء السعوديات في النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل؛ ومباحثات بين روسيا وحلف "الناتو"،... هذه وغيرها من الأخبار تشاهدونها في ألبوم الصور الأسبوعي الذي يقدمه لكم فريق "سبوتنيك".
© REUTERS / USA TODAY Sports / Kirby Leeأعضاء فريق التشجيع "جورجيا بولدوغز" بعد فوز فريقهم على نظيره "ألاباما كريمسون تايد"، الولايات المتحدة 10 يناير 2022
أعضاء فريق التشجيع جورجيا بولدوغز بعد فوز فريقهم على نظيره ألاباما كريمسون تايد، الولايات المتحدة 10 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
1/30
© REUTERS / USA TODAY Sports / Kirby Lee
أعضاء فريق التشجيع "جورجيا بولدوغز" بعد فوز فريقهم على نظيره "ألاباما كريمسون تايد"، الولايات المتحدة 10 يناير 2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصور

طائرة من طراز "إيل-76إم" لطيران النقل العسكري الروسي تنقل مواطنين روس تم إجلاؤهم من كازاخستان في مطار تشكالوفسكي، شمال موسكو، 10 يناير 2022

طائرة من طراز &quot;إيل-76إم&quot; لطيران النقل العسكري الروسي تنقل مواطنين روس تم إجلاؤهم من كازاخستان في مطار تشكالوفسكي، شمال موسكو، 10 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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طائرة من طراز "إيل-76إم" لطيران النقل العسكري الروسي تنقل مواطنين روس تم إجلاؤهم من كازاخستان في مطار تشكالوفسكي، شمال موسكو، 10 يناير 2022

© AP Photo / Vadim Ghirdaرجل يستعرض مهاراته في ركوب الخيل خلال احتفالات عيد الغطاس في قرية بيتروساني، رومانيا، 6 يناير 2022. وفقًا لتقاليد عيد الغطاس المحلية، بعد أداء خدمة دينية، تبارك القرويون خيولهم بالمياه المقدسة ثم يتنافسون في سباق.
رجل يستعرض مهاراته في ركوب الخيل خلال احتفالات عيد الغطاس في قرية بيتروساني، رومانيا، 6 يناير 2022. وفقًا لتقاليد عيد الغطاس المحلية، بعد أداء خدمة دينية، تبارك القرويون خيولهم بالمياه المقدسة ثم يتنافسون في سباق. - سبوتنيك عربي
3/30
© AP Photo / Vadim Ghirda
رجل يستعرض مهاراته في ركوب الخيل خلال احتفالات عيد الغطاس في قرية بيتروساني، رومانيا، 6 يناير 2022. وفقًا لتقاليد عيد الغطاس المحلية، بعد أداء خدمة دينية، تبارك القرويون خيولهم بالمياه المقدسة ثم يتنافسون في سباق.
© REUTERS / Galapagos National Parkشوهدت الحمم البركانية بعد ثوران بركان وولف في جزيرة إيزابيلا في غالاباغوس، الإكوادور 7 يناير 2022.
شوهدت الحمم البركانية بعد ثوران بركان وولف في جزيرة إيزابيلا في غالاباغوس، الإكوادور 7 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Galapagos National Park
شوهدت الحمم البركانية بعد ثوران بركان وولف في جزيرة إيزابيلا في غالاباغوس، الإكوادور 7 يناير 2022.
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو (إلى اليمين) والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قبل اجتماع مجلس روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو (إلى اليمين) والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قبل اجتماع مجلس روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو (إلى اليمين) والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قبل اجتماع مجلس روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
© AP Photo / Matt Rourkeطائرة هليكوبتر طبية تقع بجوار كنيسة دريكسيل هيل المتحدة الميثودية بعد تحطمها في قسم دريكسيل هيل في أبر داربي، بنسلفانيا، 11 يناير 2022. وتقول السلطات وشهود عيان إن طائرة هليكوبتر طبية سقطت دون وقوع إصابات في منطقة سكنية في ضواحي فيلادلفيا، تجنبت بأعجوبة شبكة من خطوط الكهرباء والمباني، واصطدمت بالشارع وانزلقت خارج الكنيسة.
طائرة هليكوبتر طبية تقع بجوار كنيسة دريكسيل هيل المتحدة الميثودية بعد تحطمها في قسم دريكسيل هيل في أبر داربي، بنسلفانيا، 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matt Rourke
طائرة هليكوبتر طبية تقع بجوار كنيسة دريكسيل هيل المتحدة الميثودية بعد تحطمها في قسم دريكسيل هيل في أبر داربي، بنسلفانيا، 11 يناير 2022. وتقول السلطات وشهود عيان إن طائرة هليكوبتر طبية سقطت دون وقوع إصابات في منطقة سكنية في ضواحي فيلادلفيا، تجنبت بأعجوبة شبكة من خطوط الكهرباء والمباني، واصطدمت بالشارع وانزلقت خارج الكنيسة.
© REUTERS / Loren Elliott يتجمع أنصار لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الشارع خارج ما يُعتقد أنه موقع مكتب محاميه خلال يوم مستمر من الإجراءات القانونية بشأن إلغاء تأشيرته للعب في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن، أستراليا، 10 يناير 2022.
يتجمع أنصار لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الشارع خارج ما يُعتقد أنه موقع مكتب محاميه خلال يوم مستمر من الإجراءات القانونية بشأن إلغاء تأشيرته للعب في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن، أستراليا، 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Loren Elliott
يتجمع أنصار لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الشارع خارج ما يُعتقد أنه موقع مكتب محاميه خلال يوم مستمر من الإجراءات القانونية بشأن إلغاء تأشيرته للعب في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن، أستراليا، 10 يناير 2022.
© REUTERS / Anglian Water / Matthew Power Photographyرجل يقف بجانب بقايا محفورة لأكبر إكثيوصور بريطاني، في روتلاند ووتر، مقاطعة روتلاند، بريطانيا، أغسطس 2021 في هذه الصورة التي تم الحصول عليها من وسائل التواصل الاجتماعي في 10 يناير 2022.
رجل يقف بجانب بقايا محفورة لأكبر إكثيوصور بريطاني، في روتلاند ووتر، مقاطعة روتلاند، بريطانيا، أغسطس 2021 في هذه الصورة التي تم الحصول عليها من وسائل التواصل الاجتماعي في 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Anglian Water / Matthew Power Photography
رجل يقف بجانب بقايا محفورة لأكبر إكثيوصور بريطاني، في روتلاند ووتر، مقاطعة روتلاند، بريطانيا، أغسطس 2021 في هذه الصورة التي تم الحصول عليها من وسائل التواصل الاجتماعي في 10 يناير 2022.
© AP Photo / Ignacio Munozمنازل تحترق خلال حريق في حي لاغونا فيردي منخفض الدخل في إكيكي، تشيلي، 10 يناير 2022. وفقًا للسلطات، دمر الحريق ما يقرب من 100 منزل في الحي الذي يسكنه مهاجرون في الغالب.
منازل تحترق خلال حريق في حي لاغونا فيردي منخفض الدخل في إكيكي، تشيلي، 10 يناير 2022. وفقًا للسلطات، دمر الحريق ما يقرب من 100 منزل في الحي الذي يسكنه مهاجرون في الغالب. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ignacio Munoz
منازل تحترق خلال حريق في حي لاغونا فيردي منخفض الدخل في إكيكي، تشيلي، 10 يناير 2022. وفقًا للسلطات، دمر الحريق ما يقرب من 100 منزل في الحي الذي يسكنه مهاجرون في الغالب.
© AP Photo / Michael Probstاحتجاج نشطاء البيئة في غرينبيس و "كوالا كولكتيف" ضد غسل الاتحاد الأوروبي للطاقة النووية تحت تمثال اليورو في فرانكفورت، ألمانيا، 11 يناير 2022.
احتجاج نشطاء البيئة في غرينبيس و كوالا كولكتيف ضد غسل الاتحاد الأوروبي للطاقة النووية تحت تمثال اليورو في فرانكفورت، ألمانيا، 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst
احتجاج نشطاء البيئة في غرينبيس و "كوالا كولكتيف" ضد غسل الاتحاد الأوروبي للطاقة النووية تحت تمثال اليورو في فرانكفورت، ألمانيا، 11 يناير 2022.
© REUTERS / Ammar Awadامرأة بدوية أثناء احتجازها من قبل قوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد التشجير في قرية صاو الأطرش الصحراوية في النقب، جنوب إسرائيل، 12 يناير 2022.
امرأة بدوية أثناء احتجازها من قبل قوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد التشجير في قرية صاو الأطرش الصحراوية في النقب، جنوب إسرائيل، 12 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
11/30
© REUTERS / Ammar Awad
امرأة بدوية أثناء احتجازها من قبل قوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد التشجير في قرية صاو الأطرش الصحراوية في النقب، جنوب إسرائيل، 12 يناير 2022.
© REUTERS / Danish Ismailامرأة تحمل إبريق ماء تمشي في حقل مغطى بالثلوج في ضواحي سريناغار، الهند 9 يناير 2022.
امرأة تحمل إبريق ماء تمشي في حقل مغطى بالثلوج في ضواحي سريناغار، الهند 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
12/30
© REUTERS / Danish Ismail
امرأة تحمل إبريق ماء تمشي في حقل مغطى بالثلوج في ضواحي سريناغار، الهند 9 يناير 2022.
© REUTERS / Hamad I Mohammedالمرحلة 10 من "رالي داكار السعودية 2022" - وادي الدواسر إلى بيشة، المملكة العربية السعودية، 12 يناير 2022
المرحلة 10 من رالي داكار السعودية 2022 - وادي الدواسر إلى بيشة، المملكة العربية السعودية، 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
13/30
© REUTERS / Hamad I Mohammed
المرحلة 10 من "رالي داكار السعودية 2022" - وادي الدواسر إلى بيشة، المملكة العربية السعودية، 12 يناير 2022
© AFP 2021 / Nikolay Doychinovحوالي 2000 متظاهر، الذين لا يرتدون كمامات أو يلتزمون بالتباعد الاجتماعي، يقاومون تطويق الشرطة لهم أثناء محاولتهم دخول مبنى البرلمان البلغاري خلال مظاهرة نظمها حزب فازرازدان السياسي القومي، الذي يطالب بإلغاء قيود كورونا في صوفيا، بلغاريا 12 يناير 2022.
حوالي 2000 متظاهر، الذين لا يرتدون كمامات أو يلتزمون بالتباعد الاجتماعي، يقاومون تطويق الشرطة لهم أثناء محاولتهم دخول مبنى البرلمان البلغاري خلال مظاهرة نظمها حزب فازرازدان السياسي القومي، الذي يطالب بإلغاء قيود كورونا في صوفيا، بلغاريا 12 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
14/30
© AFP 2021 / Nikolay Doychinov
حوالي 2000 متظاهر، الذين لا يرتدون كمامات أو يلتزمون بالتباعد الاجتماعي، يقاومون تطويق الشرطة لهم أثناء محاولتهم دخول مبنى البرلمان البلغاري خلال مظاهرة نظمها حزب فازرازدان السياسي القومي، الذي يطالب بإلغاء قيود كورونا في صوفيا، بلغاريا 12 يناير 2022.
© REUTERS / Lee Smithالمصارع كولت مايلز مع روبرت ماكنزي خلال "ميغاسلام" في فندق غراند في سندرلاند، بريطانيا، 9 يناير 2022.
المصارع كولت مايلز مع روبرت ماكنزي خلال ميغاسلام في فندق غراند في سندرلاند، بريطانيا، 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
15/30
© REUTERS / Lee Smith
المصارع كولت مايلز مع روبرت ماكنزي خلال "ميغاسلام" في فندق غراند في سندرلاند، بريطانيا، 9 يناير 2022.
© AP Photo / John Bazemoreأعضاء فرقة تشجيع فريق أتلانتا فالكونز" خلال النصف الأول من مباراة كرة القدم في اتحاد كرة القدم الأمريكي بين أتلانتا فالكونز ونيو أورلينز ساينتس، 9 يناير 2022.
أعضاء فرقة تشجيع فريق أتلانتا فالكونز خلال النصف الأول من مباراة كرة القدم في اتحاد كرة القدم الأمريكي بين أتلانتا فالكونز ونيو أورلينز ساينتس، 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
16/30
© AP Photo / John Bazemore
أعضاء فرقة تشجيع فريق أتلانتا فالكونز" خلال النصف الأول من مباراة كرة القدم في اتحاد كرة القدم الأمريكي بين أتلانتا فالكونز ونيو أورلينز ساينتس، 9 يناير 2022.
© AFP 2021 / Kerem Yucelتظهر صورة جوية متسلقين يتسلقون جدارًا صخريًا مغطى بأعمدة جليدية خلال مهرجان تسلق الجليد في حديقة ساندستون أيس بارك في حديقة روبينسون أيس بارك في ساندستون، مينيسوتا، الولايات المتحدة 8 يناير 2022.
تظهر صورة جوية متسلقين يتسلقون جدارًا صخريًا مغطى بأعمدة جليدية خلال مهرجان تسلق الجليد في حديقة ساندستون أيس بارك في حديقة روبينسون أيس بارك في ساندستون، مينيسوتا، الولايات المتحدة 8 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
17/30
© AFP 2021 / Kerem Yucel
تظهر صورة جوية متسلقين يتسلقون جدارًا صخريًا مغطى بأعمدة جليدية خلال مهرجان تسلق الجليد في حديقة ساندستون أيس بارك في حديقة روبينسون أيس بارك في ساندستون، مينيسوتا، الولايات المتحدة 8 يناير 2022.
© AFP 2021 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
18/30
© AFP 2021 / Mohd Rasfan
عناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
© AP Photo / Franc Zhurdaمتظاهرون يستخدمون سلمًا للدخول إلى مقر حزب الديمقراطيين في تيرانا، ألبانيا 8 يناير 2022. اشتبك أنصار المعارضة الألبانية مع بعضهم البعض وحاولوا اقتحام مقر حزبهم بعد معركة داخلية على قيادة الحزب. شكل الزعيم السابق سالي بريشا من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي تجمعًا يحاول إزاحة زعيم الحزب لولزيم باشا من المنصب متهمًا إياه بأنه "رهينة" لرئيس الوزراء إيدي راما.
متظاهرون يستخدمون سلمًا للدخول إلى مقر حزب الديمقراطيين في تيرانا، ألبانيا 8 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
19/30
© AP Photo / Franc Zhurda
متظاهرون يستخدمون سلمًا للدخول إلى مقر حزب الديمقراطيين في تيرانا، ألبانيا 8 يناير 2022. اشتبك أنصار المعارضة الألبانية مع بعضهم البعض وحاولوا اقتحام مقر حزبهم بعد معركة داخلية على قيادة الحزب. شكل الزعيم السابق سالي بريشا من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي تجمعًا يحاول إزاحة زعيم الحزب لولزيم باشا من المنصب متهمًا إياه بأنه "رهينة" لرئيس الوزراء إيدي راما.
© AFP 2021 / Nhac Nguyenتُظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 12 يناير 2022 عاملاً يجمع أعواد البخور المجففة في فناء في قرية كوانج فو كاو على مشارف هانوي، قبل احتفالات رأس السنة القمرية، المعروفة في فيتنام باسم "تيت".
تُظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 12 يناير 2022 عاملاً يجمع أعواد البخور المجففة في فناء في قرية كوانج فو كاو على مشارف هانوي، قبل احتفالات رأس السنة القمرية، المعروفة في فيتنام باسم تيت. - سبوتنيك عربي
20/30
© AFP 2021 / Nhac Nguyen
تُظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 12 يناير 2022 عاملاً يجمع أعواد البخور المجففة في فناء في قرية كوانج فو كاو على مشارف هانوي، قبل احتفالات رأس السنة القمرية، المعروفة في فيتنام باسم "تيت".
© AFP 2021 / Timothy A. Clary

سقوط متسابق الثور سيلفانو ألفيس البرازيلي من الثور "كوديغو" خلال الجولة الأولى من مسابقة PBR Unleash The Beast Monster Energy Buckoff في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك، الولايات المتحدة 7 يناير 2022.

سقوط متسابق الثور سيلفانو ألفيس البرازيلي من الثور &quot;كوديغو&quot; خلال الجولة الأولى من مسابقة PBR Unleash The Beast Monster Energy Buckoff في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك، الولايات المتحدة 7 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2021 / Timothy A. Clary

سقوط متسابق الثور سيلفانو ألفيس البرازيلي من الثور "كوديغو" خلال الجولة الأولى من مسابقة PBR Unleash The Beast Monster Energy Buckoff في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك، الولايات المتحدة 7 يناير 2022.

© AP Photo / Amy Harrisتقدم المغنية دوجا كات أداءً بمناسبة افتتاح بطولة كرة القدم الأمريكية College Football National Championship AT&T Playoff Playlist Live! سلسلة حفلات في ميدان النصب، إنديانابوليس 8 يناير 2022 .
تقدم المغنية دوجا كات أداءً بمناسبة افتتاح بطولة كرة القدم الأمريكية College Football National Championship AT&T Playoff Playlist Live! سلسلة حفلات في ميدان النصب، إنديانابوليس 8 يناير 2022 . - سبوتنيك عربي
22/30
© AP Photo / Amy Harris
تقدم المغنية دوجا كات أداءً بمناسبة افتتاح بطولة كرة القدم الأمريكية College Football National Championship AT&T Playoff Playlist Live! سلسلة حفلات في ميدان النصب، إنديانابوليس 8 يناير 2022 .
© AFP 2021 / Mladen Antonovقطة ترتدي معطفًا شتويًا تطل من كتف مالكها في أحد شوارع هونغ كونج، الصين 8 يناير 2022.
قطة ترتدي معطفًا شتويًا تطل من كتف مالكها في أحد شوارع هونغ كونج، الصين 8 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
23/30
© AFP 2021 / Mladen Antonov
قطة ترتدي معطفًا شتويًا تطل من كتف مالكها في أحد شوارع هونغ كونج، الصين 8 يناير 2022.
© AP Photo / Emilio Morenattiزوجان يشاهدان غروب الشمس على شاطئ في برشلونة، إسبانيا، 8 يناير 2022.
زوجان يشاهدان غروب الشمس على شاطئ في برشلونة، إسبانيا، 8 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emilio Morenatti
زوجان يشاهدان غروب الشمس على شاطئ في برشلونة، إسبانيا، 8 يناير 2022.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoonامرأة ترتدي كيمونو وقناعًا واقٍ يركب سلمًا متحركًا في مكان الاحتفال بعيد "بلوغ سن الرشد"، وسط تفشي فيروس كورونا في طوكيو، اليابان، 10 يناير 2022.
امرأة ترتدي كيمونو وقناعًا واقٍ يركب سلمًا متحركًا في مكان الاحتفال بعيد بلوغ سن الرشد، وسط تفشي فيروس كورونا في طوكيو، اليابان، 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
امرأة ترتدي كيمونو وقناعًا واقٍ يركب سلمًا متحركًا في مكان الاحتفال بعيد "بلوغ سن الرشد"، وسط تفشي فيروس كورونا في طوكيو، اليابان، 10 يناير 2022.
© REUTERS / David W Cerny

طاقم طبي يرتدي أزياء يقف أمام طفل تلقى حقنة ضد فيروس كورونا في مركز تطعيم شامل في براغ، جمهورية التشيك، 8 يناير 2022.

طاقم طبي يرتدي أزياء يقف أمام طفل تلقى حقنة ضد فيروس كورونا في مركز تطعيم شامل في براغ، جمهورية التشيك، 8 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
26/30
© REUTERS / David W Cerny

طاقم طبي يرتدي أزياء يقف أمام طفل تلقى حقنة ضد فيروس كورونا في مركز تطعيم شامل في براغ، جمهورية التشيك، 8 يناير 2022.

© AP Photo / Andy Wongامرأة وطفل يلعبان مع لعبة نمر، برج صيني يصادف عام 2022، في مركز تسوق في بكين، الصين 9 يناير 2022.
امرأة وطفل يلعبان مع لعبة نمر، برج صيني يصادف عام 2022، في مركز تسوق في بكين، الصين 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
27/30
© AP Photo / Andy Wong
امرأة وطفل يلعبان مع لعبة نمر، برج صيني يصادف عام 2022، في مركز تسوق في بكين، الصين 9 يناير 2022.
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال على خلفية مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
عمال على خلفية مبنى رئيس البلدية أكيمات الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي
28/30
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
/
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عمال على خلفية مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© AFP 2021 / Mara Sostiمنظر جوي لأشخاص على شاطئ الكازينو في مار ديل بلاتا، الأرجنتين، 11 يناير 2022.
منظر جوي لأشخاص على شاطئ الكازينو في مار ديل بلاتا، الأرجنتين، 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2021 / Mara Sosti
منظر جوي لأشخاص على شاطئ الكازينو في مار ديل بلاتا، الأرجنتين، 11 يناير 2022.
© AFP 2021 / Fayez Nureldineخيالات وفرسان سعوديون يشاركون في عرض عسكري خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.
خيالات وفرسان سعوديون يشاركون في عرض عسكري خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
30/30
© AFP 2021 / Fayez Nureldine
خيالات وفرسان سعوديون يشاركون في عرض عسكري خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.
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14:04 GMTالاستخبارات البريطانية تحذر من "جاسوسة صينية" في البرلمان... وبكين تعلق
14:00 GMTمنظمة الصحة العالمية توصي بدواءين جديدين لعلاج "كوفيد-19"
13:59 GMTأول فوج من العاملات المغربيات يصل إلى إسبانيا بعد توقف بسبب كورونا
13:56 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 330 مسلحا من "أنصار الله" خلال الـ24 ساعة الأخيرة
13:55 GMTفي خطوة تضعف فرنسا... السويد تقرر سحب جنودها من بعثة القوات الخاصة الأوروبية في مالي
13:49 GMTمركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
13:48 GMTإميل لحود: المرحلة الحالية تتطلب علاجا صعبا باعتماد قانون انتخابي وطني وليس حوارا شكليا
13:42 GMTفتاة سورية تواجه سرقة نفط بلادها عبر الـ"توك توك"... صور وفيديو
13:37 GMTوفد حكومي سوري يزور القرم
13:24 GMTهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد... والرئاسة اللبنانية تحمل رافضي الحوار مسؤولية تعطيل السلطات
13:15 GMTالصين... اكتشاف آثار تعود إلى ما قبل التاريخ وسط البلاد
13:12 GMTلحظة سقوط رافعة عملاقة على برج بواجهة زجاجية في ليبيا... فيديو