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https://arabic.sputniknews.com/20220114/نبذة-مصورة-عن-أحداث-الأسبوع-1056165897.html
نبذة مصورة عن أحداث الأسبوع
نبذة مصورة عن أحداث الأسبوع
شهد الأسبوع المنصرم احتجاجات عنيفة في كازاخستان ومن ثم العمل على ترميم المدن الكبرى؛ وأول مشاركة للنساء السعوديات في النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T14:18+0000
2022-01-14T14:18+0000
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صور
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نبذة مصورة عن أحداث الأسبوع 14:18 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 14:19 GMT 14.01.2022)
شهد الأسبوع المنصرم احتجاجات عنيفة في كازاخستان ومن ثم العمل على ترميم المدن الكبرى؛ وأول مشاركة للنساء السعوديات في النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل؛ ومباحثات بين روسيا وحلف "الناتو"،... هذه وغيرها من الأخبار تشاهدونها في ألبوم الصور الأسبوعي الذي يقدمه لكم فريق "سبوتنيك".
أعضاء فريق التشجيع "جورجيا بولدوغز" بعد فوز فريقهم على نظيره "ألاباما كريمسون تايد"، الولايات المتحدة 10 يناير 2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصور
طائرة من طراز "إيل-76إم" لطيران النقل العسكري الروسي تنقل مواطنين روس تم إجلاؤهم من كازاخستان في مطار تشكالوفسكي، شمال موسكو، 10 يناير 2022
طائرة من طراز "إيل-76إم" لطيران النقل العسكري الروسي تنقل مواطنين روس تم إجلاؤهم من كازاخستان في مطار تشكالوفسكي، شمال موسكو، 10 يناير 2022
© AP Photo / Vadim Ghirda رجل يستعرض مهاراته في ركوب الخيل خلال احتفالات عيد الغطاس في قرية بيتروساني، رومانيا، 6 يناير 2022. وفقًا لتقاليد عيد الغطاس المحلية، بعد أداء خدمة دينية، تبارك القرويون خيولهم بالمياه المقدسة ثم يتنافسون في سباق.
رجل يستعرض مهاراته في ركوب الخيل خلال احتفالات عيد الغطاس في قرية بيتروساني، رومانيا، 6 يناير 2022. وفقًا لتقاليد عيد الغطاس المحلية، بعد أداء خدمة دينية، تبارك القرويون خيولهم بالمياه المقدسة ثم يتنافسون في سباق.
شوهدت الحمم البركانية بعد ثوران بركان وولف في جزيرة إيزابيلا في غالاباغوس، الإكوادور 7 يناير 2022.
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصور نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو (إلى اليمين) والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قبل اجتماع مجلس روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو (إلى اليمين) والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قبل اجتماع مجلس روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
© AP Photo / Matt Rourke طائرة هليكوبتر طبية تقع بجوار كنيسة دريكسيل هيل المتحدة الميثودية بعد تحطمها في قسم دريكسيل هيل في أبر داربي، بنسلفانيا، 11 يناير 2022.
وتقول السلطات وشهود عيان إن طائرة هليكوبتر طبية سقطت دون وقوع إصابات في منطقة سكنية في ضواحي فيلادلفيا، تجنبت بأعجوبة شبكة من خطوط الكهرباء والمباني، واصطدمت بالشارع وانزلقت خارج الكنيسة.
طائرة هليكوبتر طبية تقع بجوار كنيسة دريكسيل هيل المتحدة الميثودية بعد تحطمها في قسم دريكسيل هيل في أبر داربي، بنسلفانيا، 11 يناير 2022.
وتقول السلطات وشهود عيان إن طائرة هليكوبتر طبية سقطت دون وقوع إصابات في منطقة سكنية في ضواحي فيلادلفيا، تجنبت بأعجوبة شبكة من خطوط الكهرباء والمباني، واصطدمت بالشارع وانزلقت خارج الكنيسة.
© REUTERS / Loren Elliott يتجمع أنصار لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الشارع خارج ما يُعتقد أنه موقع مكتب محاميه خلال يوم مستمر من الإجراءات القانونية بشأن إلغاء تأشيرته للعب في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن، أستراليا، 10 يناير 2022.
يتجمع أنصار لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الشارع خارج ما يُعتقد أنه موقع مكتب محاميه خلال يوم مستمر من الإجراءات القانونية بشأن إلغاء تأشيرته للعب في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن، أستراليا، 10 يناير 2022.
رجل يقف بجانب بقايا محفورة لأكبر إكثيوصور بريطاني، في روتلاند ووتر، مقاطعة روتلاند، بريطانيا، أغسطس 2021 في هذه الصورة التي تم الحصول عليها من وسائل التواصل الاجتماعي في 10 يناير 2022.
© AP Photo / Ignacio Munoz منازل تحترق خلال حريق في حي لاغونا فيردي منخفض الدخل في إكيكي، تشيلي، 10 يناير 2022. وفقًا للسلطات، دمر الحريق ما يقرب من 100 منزل في الحي الذي يسكنه مهاجرون في الغالب.
منازل تحترق خلال حريق في حي لاغونا فيردي منخفض الدخل في إكيكي، تشيلي، 10 يناير 2022. وفقًا للسلطات، دمر الحريق ما يقرب من 100 منزل في الحي الذي يسكنه مهاجرون في الغالب.
© AP Photo / Michael Probst احتجاج نشطاء البيئة في غرينبيس و "كوالا كولكتيف" ضد غسل الاتحاد الأوروبي للطاقة النووية تحت تمثال اليورو في فرانكفورت، ألمانيا، 11 يناير 2022.
احتجاج نشطاء البيئة في غرينبيس و "كوالا كولكتيف" ضد غسل الاتحاد الأوروبي للطاقة النووية تحت تمثال اليورو في فرانكفورت، ألمانيا، 11 يناير 2022.
© REUTERS / Ammar Awad امرأة بدوية أثناء احتجازها من قبل قوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد التشجير في قرية صاو الأطرش الصحراوية في النقب، جنوب إسرائيل، 12 يناير 2022.
امرأة بدوية أثناء احتجازها من قبل قوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد التشجير في قرية صاو الأطرش الصحراوية في النقب، جنوب إسرائيل، 12 يناير 2022.
امرأة تحمل إبريق ماء تمشي في حقل مغطى بالثلوج في ضواحي سريناغار، الهند 9 يناير 2022.
المرحلة 10 من "رالي داكار السعودية 2022" - وادي الدواسر إلى بيشة، المملكة العربية السعودية، 12 يناير 2022
© AFP 2021 / Nikolay Doychinov حوالي 2000 متظاهر، الذين لا يرتدون كمامات أو يلتزمون بالتباعد الاجتماعي، يقاومون تطويق الشرطة لهم أثناء محاولتهم دخول مبنى البرلمان البلغاري خلال مظاهرة نظمها حزب فازرازدان السياسي القومي، الذي يطالب بإلغاء قيود كورونا في صوفيا، بلغاريا 12 يناير 2022.
حوالي 2000 متظاهر، الذين لا يرتدون كمامات أو يلتزمون بالتباعد الاجتماعي، يقاومون تطويق الشرطة لهم أثناء محاولتهم دخول مبنى البرلمان البلغاري خلال مظاهرة نظمها حزب فازرازدان السياسي القومي، الذي يطالب بإلغاء قيود كورونا في صوفيا، بلغاريا 12 يناير 2022.
© REUTERS / Lee Smith المصارع كولت مايلز مع روبرت ماكنزي خلال "ميغاسلام" في فندق غراند في سندرلاند، بريطانيا، 9 يناير 2022.
المصارع كولت مايلز مع روبرت ماكنزي خلال "ميغاسلام" في فندق غراند في سندرلاند، بريطانيا، 9 يناير 2022.
© AP Photo / John Bazemore أعضاء فرقة تشجيع فريق أتلانتا فالكونز" خلال النصف الأول من مباراة كرة القدم في اتحاد كرة القدم الأمريكي بين أتلانتا فالكونز ونيو أورلينز ساينتس، 9 يناير 2022.
أعضاء فرقة تشجيع فريق أتلانتا فالكونز" خلال النصف الأول من مباراة كرة القدم في اتحاد كرة القدم الأمريكي بين أتلانتا فالكونز ونيو أورلينز ساينتس، 9 يناير 2022.
© AFP 2021 / Kerem Yucel تظهر صورة جوية متسلقين يتسلقون جدارًا صخريًا مغطى بأعمدة جليدية خلال مهرجان تسلق الجليد في حديقة ساندستون أيس بارك في حديقة روبينسون أيس بارك في ساندستون، مينيسوتا، الولايات المتحدة 8 يناير 2022.
تظهر صورة جوية متسلقين يتسلقون جدارًا صخريًا مغطى بأعمدة جليدية خلال مهرجان تسلق الجليد في حديقة ساندستون أيس بارك في حديقة روبينسون أيس بارك في ساندستون، مينيسوتا، الولايات المتحدة 8 يناير 2022.
© AFP 2021 / Mohd Rasfan عناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
© AP Photo / Franc Zhurda متظاهرون يستخدمون سلمًا للدخول إلى مقر حزب الديمقراطيين في تيرانا، ألبانيا 8 يناير 2022. اشتبك أنصار المعارضة الألبانية مع بعضهم البعض وحاولوا اقتحام مقر حزبهم بعد معركة داخلية على قيادة الحزب. شكل الزعيم السابق سالي بريشا من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي تجمعًا يحاول إزاحة زعيم الحزب لولزيم باشا من المنصب متهمًا إياه بأنه "رهينة" لرئيس الوزراء إيدي راما.
متظاهرون يستخدمون سلمًا للدخول إلى مقر حزب الديمقراطيين في تيرانا، ألبانيا 8 يناير 2022. اشتبك أنصار المعارضة الألبانية مع بعضهم البعض وحاولوا اقتحام مقر حزبهم بعد معركة داخلية على قيادة الحزب. شكل الزعيم السابق سالي بريشا من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي تجمعًا يحاول إزاحة زعيم الحزب لولزيم باشا من المنصب متهمًا إياه بأنه "رهينة" لرئيس الوزراء إيدي راما.
© AFP 2021 / Nhac Nguyen تُظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 12 يناير 2022 عاملاً يجمع أعواد البخور المجففة في فناء في قرية كوانج فو كاو على مشارف هانوي، قبل احتفالات رأس السنة القمرية، المعروفة في فيتنام باسم "تيت".
تُظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 12 يناير 2022 عاملاً يجمع أعواد البخور المجففة في فناء في قرية كوانج فو كاو على مشارف هانوي، قبل احتفالات رأس السنة القمرية، المعروفة في فيتنام باسم "تيت".
© AFP 2021 / Timothy A. Clary
سقوط متسابق الثور سيلفانو ألفيس البرازيلي من الثور "كوديغو" خلال الجولة الأولى من مسابقة PBR Unleash The Beast Monster Energy Buckoff في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك، الولايات المتحدة 7 يناير 2022.
سقوط متسابق الثور سيلفانو ألفيس البرازيلي من الثور "كوديغو" خلال الجولة الأولى من مسابقة PBR Unleash The Beast Monster Energy Buckoff في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك، الولايات المتحدة 7 يناير 2022.
© AP Photo / Amy Harris تقدم المغنية دوجا كات أداءً بمناسبة افتتاح بطولة كرة القدم الأمريكية College Football National Championship AT&T Playoff Playlist Live! سلسلة حفلات في ميدان النصب، إنديانابوليس 8 يناير 2022 .
تقدم المغنية دوجا كات أداءً بمناسبة افتتاح بطولة كرة القدم الأمريكية College Football National Championship AT&T Playoff Playlist Live! سلسلة حفلات في ميدان النصب، إنديانابوليس 8 يناير 2022 .
© AFP 2021 / Mladen Antonov قطة ترتدي معطفًا شتويًا تطل من كتف مالكها في أحد شوارع هونغ كونج، الصين 8 يناير 2022.
قطة ترتدي معطفًا شتويًا تطل من كتف مالكها في أحد شوارع هونغ كونج، الصين 8 يناير 2022.
© AP Photo / Emilio Morenatti زوجان يشاهدان غروب الشمس على شاطئ في برشلونة، إسبانيا، 8 يناير 2022.
زوجان يشاهدان غروب الشمس على شاطئ في برشلونة، إسبانيا، 8 يناير 2022.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon امرأة ترتدي كيمونو وقناعًا واقٍ يركب سلمًا متحركًا في مكان الاحتفال بعيد "بلوغ سن الرشد"، وسط تفشي فيروس كورونا في طوكيو، اليابان، 10 يناير 2022.
امرأة ترتدي كيمونو وقناعًا واقٍ يركب سلمًا متحركًا في مكان الاحتفال بعيد "بلوغ سن الرشد"، وسط تفشي فيروس كورونا في طوكيو، اليابان، 10 يناير 2022.
© REUTERS / David W Cerny
طاقم طبي يرتدي أزياء يقف أمام طفل تلقى حقنة ضد فيروس كورونا في مركز تطعيم شامل في براغ، جمهورية التشيك، 8 يناير 2022.
طاقم طبي يرتدي أزياء يقف أمام طفل تلقى حقنة ضد فيروس كورونا في مركز تطعيم شامل في براغ، جمهورية التشيك، 8 يناير 2022.
© AP Photo / Andy Wong امرأة وطفل يلعبان مع لعبة نمر، برج صيني يصادف عام 2022، في مركز تسوق في بكين، الصين 9 يناير 2022.
امرأة وطفل يلعبان مع لعبة نمر، برج صيني يصادف عام 2022، في مركز تسوق في بكين، الصين 9 يناير 2022.
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصور عمال على خلفية مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
عمال على خلفية مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
© AFP 2021 / Mara Sosti منظر جوي لأشخاص على شاطئ الكازينو في مار ديل بلاتا، الأرجنتين، 11 يناير 2022.
منظر جوي لأشخاص على شاطئ الكازينو في مار ديل بلاتا، الأرجنتين، 11 يناير 2022.
© AFP 2021 / Fayez Nureldine خيالات وفرسان سعوديون يشاركون في عرض عسكري خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.
خيالات وفرسان سعوديون يشاركون في عرض عسكري خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.