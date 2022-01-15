أكبر طائرة في العالم تشق السحاب أثناء هبوطها... فيديو

وظهرت الطائرة العملاقة وهي تهبط في مطار رزيسزو في بولندا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكأنها تشق السحب المنخفضة في سماء المدرج، حسبما ذكر موقع "stuff.co.nz".وأثار هذا المشهد ذهول من راقبوا اقتراب الطائرة من الأرض، نظرا لضخامة حجمها وما ظهر خلفها كأنه ممر بين السحب، لكن للأسف تبين فيما بعد أن أضرارا لحقت بالطائرة أثناء عملية الهبوط، حيث أن مثبت المستشعرات بالطائرة قد تم قطعه.
تداولت وسائل إعلام دولية مقطع فيديو يظهر مشهدا مهيبا لهبوط أكبر طائرة شحن في العالم أنتونوف إيه أن – 225.
وظهرت الطائرة العملاقة وهي تهبط في مطار رزيسزو في بولندا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكأنها تشق السحب المنخفضة في سماء المدرج، حسبما ذكر موقع "stuff.co.nz".
وأثار هذا المشهد ذهول من راقبوا اقتراب الطائرة من الأرض، نظرا لضخامة حجمها وما ظهر خلفها كأنه ممر بين السحب، لكن للأسف تبين فيما بعد أن أضرارا لحقت بالطائرة أثناء عملية الهبوط، حيث أن مثبت المستشعرات بالطائرة قد تم قطعه.