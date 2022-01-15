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https://arabic.sputniknews.com/20220115/استهداف-المنطقة-الخضراء-في-بغداد-من-المستفيد-ومن-المتضرر-1056224132.html
استهداف المنطقة الخضراء في بغداد... من المستفيد ومن المتضرر
استهداف المنطقة الخضراء في بغداد... من المستفيد ومن المتضرر
تعرضت المنطقة الخضراء وعدد من مقرات الأحزاب السياسية في بغداد إلى استهداف بالصواريخ، يوم الخميس 13 يناير/ كانون الثاني، ما أثار عددا من ردود الأفعال المتضاربة. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T10:17+0000
2022-01-15T10:17+0000
العالم العربي
المنطقة الخضراء في بغداد
بغداد
العراق
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ووفقا للسومرية نيوز، أشار الباحث بالشأن السياسي ضياء الشريفي، إلى أن الغاية من تلك الاستهدافات: "خلط الأوراق والإبقاء على الوضع السياسي على ما هو عليه".وقال الشريفي إن "هناك جهات مستفيدة من الاستهدافات التي حصلت للمنطقة الخضراء ومقرات بعض الأحزاب، وربما يكون هذا الأمر كورقة ضغط من قبل نفس الجهات لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه وتشتيت أي حالة تقارب قد تحصل بين القوى السياسية وخصوصا الكتل الشيعية"، مبينا أن "تلك الأحداث هي محاولة لفرض إرادات لجعل الأطراف الشيعية هي المستهدفة بغية وضعهم في خانة ضيقة ووضع حرج وبعيد كل البعد عن الواقع".فيما نوه الباحث بالشأن السياسي حسن الحاج، إلى أن المتضرر الوحيد من استهداف المنطقة الخضراء ومقرات بعض الأحزاب السياسية هو الإطار التنسيقي وفصائل المقاومة: "على اعتبار أن بعض الجهات المستفيدة من الوضع الحالي تريد توجيه التهم جزافا بغية خلط الأوراق والمحافظة على مكاسبها"، مؤكدا رفض واستنكار فصائل المقاومة لتلك الأعمال.ولفت الحاج إلى أن "هناك جهات خفية تعمل على الاستهداف المتكرر للبعثات الأجنبية لإلقاء التهم وجهات أخرى مستفيدة من استهداف مقرات أحزاب معينة، بغية إيجاد مبرر لبقاء القوات الأجنبية في العراق".وقال الحاج إن إمكانيات قوى المقاومة "أكبر من تلك الهجمات البسيطة وغير الدقيقة للمنطقة الخضراء ولا يمكن أن تستهدف بعثات أو مقرات دبلوماسية بالخطأ"، مضيفا أن وجود "خلافات سياسية سنية داخلية وخلافات أخرى شيعية إضافة إلى خلافات كردية"، تؤكد أن "هنالك جهات تحاول القيام بعمليات استهداف لمقرات أو أهداف دبلوماسية بغية إلقاء التهم إلى جهات متخاصمة معها".وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أدانت "بشكل قاطع" استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بالصواريخ، مجددة التزامها بتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/بعد-قصف-صاروخي-للمنطقة-الخضراء-العراق-يجدد-التزامه-بتوفير-الأمن-للبعثات-الأجنبية-1056213082.html
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العالم العربي, المنطقة الخضراء في بغداد, بغداد, العراق

استهداف المنطقة الخضراء في بغداد... من المستفيد ومن المتضرر

10:17 GMT 15.01.2022
© Sputnik . Nazek Mohammedقصف المنطقة الخضراء
قصف المنطقة الخضراء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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تعرضت المنطقة الخضراء وعدد من مقرات الأحزاب السياسية في بغداد إلى استهداف بالصواريخ، يوم الخميس 13 يناير/ كانون الثاني، ما أثار عددا من ردود الأفعال المتضاربة.
ووفقا للسومرية نيوز، أشار الباحث بالشأن السياسي ضياء الشريفي، إلى أن الغاية من تلك الاستهدافات: "خلط الأوراق والإبقاء على الوضع السياسي على ما هو عليه".
وقال الشريفي إن "هناك جهات مستفيدة من الاستهدافات التي حصلت للمنطقة الخضراء ومقرات بعض الأحزاب، وربما يكون هذا الأمر كورقة ضغط من قبل نفس الجهات لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه وتشتيت أي حالة تقارب قد تحصل بين القوى السياسية وخصوصا الكتل الشيعية"، مبينا أن "تلك الأحداث هي محاولة لفرض إرادات لجعل الأطراف الشيعية هي المستهدفة بغية وضعهم في خانة ضيقة ووضع حرج وبعيد كل البعد عن الواقع".
فيما نوه الباحث بالشأن السياسي حسن الحاج، إلى أن المتضرر الوحيد من استهداف المنطقة الخضراء ومقرات بعض الأحزاب السياسية هو الإطار التنسيقي وفصائل المقاومة: "على اعتبار أن بعض الجهات المستفيدة من الوضع الحالي تريد توجيه التهم جزافا بغية خلط الأوراق والمحافظة على مكاسبها"، مؤكدا رفض واستنكار فصائل المقاومة لتلك الأعمال.
ولفت الحاج إلى أن "هناك جهات خفية تعمل على الاستهداف المتكرر للبعثات الأجنبية لإلقاء التهم وجهات أخرى مستفيدة من استهداف مقرات أحزاب معينة، بغية إيجاد مبرر لبقاء القوات الأجنبية في العراق".
قصف يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
بعد قصف صاروخي للمنطقة الخضراء... العراق يجدد التزامه بتوفير الأمن للبعثات الأجنبية
أمس, 20:25 GMT
وقال الحاج إن إمكانيات قوى المقاومة "أكبر من تلك الهجمات البسيطة وغير الدقيقة للمنطقة الخضراء ولا يمكن أن تستهدف بعثات أو مقرات دبلوماسية بالخطأ"، مضيفا أن وجود "خلافات سياسية سنية داخلية وخلافات أخرى شيعية إضافة إلى خلافات كردية"، تؤكد أن "هنالك جهات تحاول القيام بعمليات استهداف لمقرات أو أهداف دبلوماسية بغية إلقاء التهم إلى جهات متخاصمة معها".
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أدانت "بشكل قاطع" استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بالصواريخ، مجددة التزامها بتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية.
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