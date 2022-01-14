https://arabic.sputniknews.com/20220114/بعد-قصف-صاروخي-للمنطقة-الخضراء-العراق-يجدد-التزامه-بتوفير-الأمن-للبعثات-الأجنبية-1056213082.html

بعد قصف صاروخي للمنطقة الخضراء... العراق يجدد التزامه بتوفير الأمن للبعثات الأجنبية

بعد قصف صاروخي للمنطقة الخضراء... العراق يجدد التزامه بتوفير الأمن للبعثات الأجنبية

أدانت وزارة الخارجية العراقية "بشكل قاطع" استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بالصواريخ أمس الخميس، مجددة التزامها بتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية. 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T20:25+0000

2022-01-14T20:25+0000

2022-01-14T20:25+0000

أخبار العراق اليوم

المنطقة الخضراء في بغداد

المنطقة الخضراء

العراق

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جاء ذلك في بيان للوزارة مساء اليوم الجمعة، وصل مراسل سبوتنيك نسخة منه.وقالت الوزارة إنها تدين "بشكل قاطع أي عمل يعد مزعزعا لأمن واستقرار العراق لاسميا ما تعرضت له المنطقة الخضراء من استهداف بالصواريخ يوم أمس".وجددت الخارجية العراقية التزامها "بتوفيِ الأمن والحماية للبعثات الدبلوماسيّة وإعتماد جميع السبل الضامنة لتيسير عملها وفقا لما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية".وأكدت دعمها لإجراءات الحكومة العراقية "بملاحقة الجناة وإنزال العقاب بحقهم وفق القانون".وتعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد التي مقار الحكومة والبرلمان العراقيين وبعثات أجنبية بما في ذلك السفارة الأمريكية لهجوم صاروخي، مساء يوم أمس الخميس، في حين أشارت المعلومات إلى تصدي منظومة الدفاع للهجوم.وكانت السفارة الأمريكية في بغداد، قالت أمس في بيان "تعرض مجمع السفارة الأمريكية مساء اليوم لهجوم من قبل مجاميع إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية".وأضاف البيان: "لطالما قلنا أن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه".

https://arabic.sputniknews.com/20220113/السفارة-الأمريكية-في-بغداد-تصف-الهجمات-عليها-بـالاعتداء-على-سيادة-العراق-1056091571.html

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أخبار العراق اليوم, المنطقة الخضراء في بغداد, المنطقة الخضراء, العراق