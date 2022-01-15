https://arabic.sputniknews.com/20220115/الحرية-والتغيير-تتعاطى-إيجابيا-مع-المبادرة-الأممية-هجوم-يستهدف-مقر-حزب-رئيس-البرلمان-العراقي--1056231985.html

"الحرية والتغيير" تتعاطى إيجابيا مع المبادرة الأممية... هجوم يستهدف مقر حزب رئيس البرلمان العراقي

"الحرية والتغيير" تتعاطى إيجابيا مع المبادرة الأممية... هجوم يستهدف مقر حزب رئيس البرلمان العراقي

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، عن تفاؤله باتفاق القوى العالمية على استئناف الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T13:31+0000

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2022-01-15T13:31+0000

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الحرية التغيير"تتعاطى "إيجابيا " مع المبادرة الأممية.. هجوم يستهدف مقر حزب رئيس البرلمان العراقي الحرية التغيير"تتعاطى "إيجابيا " مع المبادرة الأممية.. هجوم يستهدف مقر حزب رئيس البرلمان العراقي

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين، أن "المباحثات النووية تمضي قدما، لكن يجب الإسراع فيها".وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الكثير من نقاط الخلاف في مفاوضات رفع الحظر في فيينا قد عولجت، فيما تتباحث الوفود حاليا حول "سبل تنفيذ الاتفاق المحتمل".ونقلت عن مصادر أن "المفاوضات في فيينا جارية حاليا حول القضايا الصعبة وكيفية صياغة القضايا التي تم الاتفاق على مبادئها الى عبارات وإدراجها في الوثيقة".في هذا السياق، قال المحلل السياسي، هلال العبيدي:وأوضح أن هناك تسريبات تقول إن هذه الانفراجة من الممكن أن يتم الوصول من خلالها إلى اتفاق نووي على عكس ما جاء في تصريحات طهران، لافتا إلى أن هذه المفاوضات ربما يكون لها نهاية قريبة.قوى الحرية التغيير تقرر التعاطي "إيجابيا" مع المبادرة الأممية للحل بالسودانأكد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، شهاب إبراهيم، أن المكتب التنفيذي للتحالف قرر التعاطي مع المبادرة الأممية لحل الأزمة في السودان.وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية، إن التحالف يشترط إنهاء ما "حالة الانقلاب ووقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ بالبلاد"، على حد قوله.إلى ذلك، أكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني، الطاهر أبو هاجة، أن السلطات السودانية لن تسمح باستمرار الفوضى وأعمال الشغب في البلاد.وأضاف أبو هاجة إن الهجوم على قوات الأمن والشرطة يعد استهدافا لأمن السودان ووحدته.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي السوداني، عوض الله نواي:وأوضح أن هناك تناقض لدى قوى الحرية والتغيير، فهناك من رفض هذه المبادرة الأممية من المجلس المركزي وهناك من رحب بها.وقال إن ذلك:هجوم بعبوة ناسفة يستهدف مقر حزب رئيس البرلمان العراقينقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الشرطة العراقية أن انفجارا بعبوة ناسفة استهدف مقر حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في العاصمة بغداد، أمس الجمعة، ما أدى إلى إصابة حارسين.و أضافت أن انفجارا مماثلا استهدف بعد ساعات مقر تحالف عزم في بغداد، الذي يتزعمه السياسي خميس الخنجر، لكنه أسفر عن أضرار طفيفة فقط، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجومين حتى الآن.إلى ذلك، أدان تحالف "العزم وتقدم"، في بيان "الاستهداف الإرهابي الذي تعرضت له مكاتبه في بغداد، والتهديدات المتكررة التي تحاول تغيير إراداتهم الوطنية".طالب التحالف "الحكومة وكل المؤسسات الأمنية بموقف حازم رادع للجماعات التي تمارس أفعالاً إرهابية تحت أغطية شتى".في هذا الإطار، قال المحلل السياسي العراقي، فاضل البدراني، إنوأضاف البدراني:

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