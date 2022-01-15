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الخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي على تهويد القدس تفريط بحل الدولتين
الخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي على تهويد القدس تفريط بحل الدولتين
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الصمت الدولي والأمريكي على عمليات الاستيطان والتهويد في مدينة القدس تفريط بحل الدولتين. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T19:13+0000
2022-01-15T19:13+0000
القدس
تهويد القدس
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وصرحت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، أن السلطات الإسرائيلية تسابق الزمن لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).واعتبرت أن هذه المخططات محاولة إسرائيلية لفرض تغييرات كبرى على الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة.وقالت الوزارة إن إسرائيل تسعى لتحقيق مصالحها الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي في مقدمتها إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.وأشارت إلى أن هذه المشاريع الاستيطانية تستهدف المساحة الأكبر من المنطقة المصنفة "ج"، وتتركز في شرقي القدس ومحيطها، في محاولة لاستكمال الطوق الاستيطاني الضخم الذي يفصل القدس عن محيطها الفلسطيني وحتى تختفي معالم المدينة وهويتها الحضارية.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-لن-أزور-المستوطنات-أبدا-1056199331.html
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القدس, تهويد القدس

الخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي على تهويد القدس تفريط بحل الدولتين

19:13 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / Aahmad Gharabliأحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، القدس، مسجد قبة الصخرة، فلسطين 10 مايو 2021
أحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، القدس، مسجد قبة الصخرة، فلسطين 10 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / Aahmad Gharabli
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اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الصمت الدولي والأمريكي على عمليات الاستيطان والتهويد في مدينة القدس تفريط بحل الدولتين.
وصرحت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، أن السلطات الإسرائيلية تسابق الزمن لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
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واعتبرت أن هذه المخططات محاولة إسرائيلية لفرض تغييرات كبرى على الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة إن إسرائيل تسعى لتحقيق مصالحها الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي في مقدمتها إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أن هذه المشاريع الاستيطانية تستهدف المساحة الأكبر من المنطقة المصنفة "ج"، وتتركز في شرقي القدس ومحيطها، في محاولة لاستكمال الطوق الاستيطاني الضخم الذي يفصل القدس عن محيطها الفلسطيني وحتى تختفي معالم المدينة وهويتها الحضارية.
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