الخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي على تهويد القدس تفريط بحل الدولتين

وصرحت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، أن السلطات الإسرائيلية تسابق الزمن لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).واعتبرت أن هذه المخططات محاولة إسرائيلية لفرض تغييرات كبرى على الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة.وقالت الوزارة إن إسرائيل تسعى لتحقيق مصالحها الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي في مقدمتها إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.وأشارت إلى أن هذه المشاريع الاستيطانية تستهدف المساحة الأكبر من المنطقة المصنفة "ج"، وتتركز في شرقي القدس ومحيطها، في محاولة لاستكمال الطوق الاستيطاني الضخم الذي يفصل القدس عن محيطها الفلسطيني وحتى تختفي معالم المدينة وهويتها الحضارية.
واعتبرت أن هذه المخططات محاولة إسرائيلية لفرض تغييرات كبرى على الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة إن إسرائيل تسعى لتحقيق مصالحها الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي في مقدمتها إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أن هذه المشاريع الاستيطانية تستهدف المساحة الأكبر من المنطقة المصنفة "ج"، وتتركز في شرقي القدس ومحيطها، في محاولة لاستكمال الطوق الاستيطاني الضخم الذي يفصل القدس عن محيطها الفلسطيني وحتى تختفي معالم المدينة وهويتها الحضارية.