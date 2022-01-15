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السعودية تحذر مواطنيها في أستراليا من كارثة طبيعية
السعودية تحذر مواطنيها في أستراليا من كارثة طبيعية
حذرت المملكة العربية السعودية، من خلال سفارتها في سيدني، مواطنيها في أستراليا من كارثة طبيعية محتملة الحدوث. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T13:26+0000
2022-01-15T13:26+0000
العالم العربي
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وجاء في بيان السفارة السعودية في سيدني: "تود السفارة التنبيه لجميع المواطنين المقيمين في أستراليا بضرورة أخذ الحيطة والحذر بشأن التحذيرات التي أطلقت عن نشاط أمواج تسونامي غير اعتيادية من المحتمل أن تشهده المناطق الساحلية لولايات أستراليا الشرقية".ونشرت السفارة السعودية البريد الإلكتورني وأرقام هواتف، داعية المواطنين إلى التواصل من خلالها في حالات الطوارئ المحتملة.وفي وقت سابق، أصدر مركز مراقبة تسونامي الأمريكي تحذيرا من حدوث تسونامي جديد في المحيط الهادئ، بسبب ثوران بركاني تونغا وفولكانو.وحسب "رويترز"، فقد أدى ثوران بركان تحت البحر قبالة جزر تونغا تحذيرا من موجات مد عاتية في العديد من أرخبيلات المحيط الهادئ حيث تم الإبلاغ عن أمواج يصل ارتفاعها إلى متر.من جانبه، قال مركز مراقبة تسونامي الأمريكي وخدمات الأرصاد الجوية الأسترالية، إن أمواجا يبلغ ارتفاعها 1.2 متر ضربت نوكوالوفا، عاصمة تونغا، التي تقع على بعد 65 كيلومترًا شمالي بركان هانغونغا تونغا - هونغ هاباي.
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العالم العربي

السعودية تحذر مواطنيها في أستراليا من كارثة طبيعية

13:26 GMT 15.01.2022
© Fotolia / Paul Liuسيدني، أستراليا
سيدني، أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Fotolia / Paul Liu
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حذرت المملكة العربية السعودية، من خلال سفارتها في سيدني، مواطنيها في أستراليا من كارثة طبيعية محتملة الحدوث.
وجاء في بيان السفارة السعودية في سيدني: "تود السفارة التنبيه لجميع المواطنين المقيمين في أستراليا بضرورة أخذ الحيطة والحذر بشأن التحذيرات التي أطلقت عن نشاط أمواج تسونامي غير اعتيادية من المحتمل أن تشهده المناطق الساحلية لولايات أستراليا الشرقية".
ونشرت السفارة السعودية البريد الإلكتورني وأرقام هواتف، داعية المواطنين إلى التواصل من خلالها في حالات الطوارئ المحتملة.
وفي وقت سابق، أصدر مركز مراقبة تسونامي الأمريكي تحذيرا من حدوث تسونامي جديد في المحيط الهادئ، بسبب ثوران بركاني تونغا وفولكانو.
وحسب "رويترز"، فقد أدى ثوران بركان تحت البحر قبالة جزر تونغا تحذيرا من موجات مد عاتية في العديد من أرخبيلات المحيط الهادئ حيث تم الإبلاغ عن أمواج يصل ارتفاعها إلى متر.
من جانبه، قال مركز مراقبة تسونامي الأمريكي وخدمات الأرصاد الجوية الأسترالية، إن أمواجا يبلغ ارتفاعها 1.2 متر ضربت نوكوالوفا، عاصمة تونغا، التي تقع على بعد 65 كيلومترًا شمالي بركان هانغونغا تونغا - هونغ هاباي.
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