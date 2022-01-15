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https://arabic.sputniknews.com/20220115/الصفدي-يكشف-هدف-الأردن-من-الاتصالات-مع-بشار-الأسد-فيديو-1056222671.html
الصفدي يكشف هدف الأردن من الاتصالات مع بشار الأسد... فيديو
الصفدي يكشف هدف الأردن من الاتصالات مع بشار الأسد... فيديو
كشف وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، عن دوافع بلاده من فتح رحلات الطيران بين عمّان ودمشق، والاتصال الذي أجراه العاهل الأردني الملك عبدالله، مؤخرا مع الرئيس... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T09:36+0000
2022-01-15T09:36+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن
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وقال الصفدي في مقابلة مع شبكة "CNN"، أمس الجمعة، إن ما يحاول الأردن فعله هو "التأكد من وجود عملية سياسية جادة ستؤدي إلى إنهاء الأزمة في سوريا".وأضاف الوزير الأردني أن بلاده كانت في الجانب المتلقي لآثار تلك الأزمة وأنه "لا يمكن الاستمرار في التركيز على الأساليب التي لم تحقق النتيجة"، على حد تعبيره. كما أشار وزير الخارجية الأردني إلى أن هناك حاجة "إلى العمل من أجل حل سياسي". وتابع: "نتفق جميعًا على عدم وجود حلول عسكرية، وقد أدت الأزمة إلى الكثير من المعاناة والدمار، ولا يمكننا الاستمرار في سياسة الوضع الراهن". يذكر أن في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بدأت في عمّان اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ناقش هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد العلاقات الثنائية بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/هل-يرى-الأردن-أن-أمريكا-أصبحت-حليفا-أقل-قوة-وموثوقية؟-الصفدي-يرد-فيديو-1056219671.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن

الصفدي يكشف هدف الأردن من الاتصالات مع بشار الأسد... فيديو

09:36 GMT 15.01.2022
© AP Photo / REMY DE LA MAUVINIEREالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / REMY DE LA MAUVINIERE
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كشف وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، عن دوافع بلاده من فتح رحلات الطيران بين عمّان ودمشق، والاتصال الذي أجراه العاهل الأردني الملك عبدالله، مؤخرا مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال الصفدي في مقابلة مع شبكة "CNN"، أمس الجمعة، إن ما يحاول الأردن فعله هو "التأكد من وجود عملية سياسية جادة ستؤدي إلى إنهاء الأزمة في سوريا".
وأضاف الوزير الأردني أن بلاده كانت في الجانب المتلقي لآثار تلك الأزمة وأنه "لا يمكن الاستمرار في التركيز على الأساليب التي لم تحقق النتيجة"، على حد تعبيره.
كما أشار وزير الخارجية الأردني إلى أن هناك حاجة "إلى العمل من أجل حل سياسي".
وتابع: "نتفق جميعًا على عدم وجود حلول عسكرية، وقد أدت الأزمة إلى الكثير من المعاناة والدمار، ولا يمكننا الاستمرار في سياسة الوضع الراهن".

وأتم قائلا: "هذا ما يحاول الأردن فعله، فتح الأفق لحل سياسي".

وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
هل يرى الأردن أن أمريكا أصبحت حليفا أقل قوة وموثوقية؟ الصفدي يرد... فيديو
08:02 GMT
يذكر أن في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بدأت في عمّان اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ناقش هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد العلاقات الثنائية بين البلدين.
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