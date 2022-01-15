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الصين تؤكد استعدادها التام لدعم إيران في مكافحة كورونا
الصين تؤكد استعدادها التام لدعم إيران في مكافحة كورونا
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي إن، أن بلاده ستواصل مساعدة إيران في مكافحة وباء (كوفيد -19)، ‏بما في ذلك عن طريق إمدادها باللقاحات المضادة.‏ 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T15:30+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي خلال محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الجمعة: "ستواصل الصين بذل كل جهد لضمان إمداد إيران باللقاحات ومساعدة طهران على تحقيق النصر النهائي على الوباء".وعقد وزيرا خارجية الصين وإيران، أمس الجمعة، اجتماعا في مدينة ووشي الصينية بمقاطعة جيانغسو الشرقية، اتفقا خلاله، من بين أمور أخرى، على بدء تنفيذ اتفاقية استراتيجية لمدة 25 عاما.كما أشار وانغ إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التبادلات مع إيران، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى جديد.ومنذ بداية جائحة "كوفيد-19"، أعلنت إيران ما يقرب من 6.2 مليون إصابة، وقدمت أكثر من 122 مليون جرعة لقاح، منها 1.35 مليون جرعة جاءت من جانب الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/الصين-تؤكد-معارضتها-للعقوبات-الأمريكية-على-إيران-1056217461.html
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العالم, الصين, فيروس كورونا, إيران

الصين تؤكد استعدادها التام لدعم إيران في مكافحة كورونا

15:30 GMT 15.01.2022
© REUTERS / Jason Leeوزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
© REUTERS / Jason Lee
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أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي إن، أن بلاده ستواصل مساعدة إيران في مكافحة وباء (كوفيد -19)، ‏بما في ذلك عن طريق إمدادها باللقاحات المضادة.‏
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي خلال محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الجمعة: "ستواصل الصين بذل كل جهد لضمان إمداد إيران باللقاحات ومساعدة طهران على تحقيق النصر النهائي على الوباء".
وعقد وزيرا خارجية الصين وإيران، أمس الجمعة، اجتماعا في مدينة ووشي الصينية بمقاطعة جيانغسو الشرقية، اتفقا خلاله، من بين أمور أخرى، على بدء تنفيذ اتفاقية استراتيجية لمدة 25 عاما.
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
الصين تؤكد معارضتها للعقوبات الأمريكية على إيران
06:10 GMT
كما أشار وانغ إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التبادلات مع إيران، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى جديد.
ومنذ بداية جائحة "كوفيد-19"، أعلنت إيران ما يقرب من 6.2 مليون إصابة، وقدمت أكثر من 122 مليون جرعة لقاح، منها 1.35 مليون جرعة جاءت من جانب الصين.
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