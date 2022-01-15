الصين تؤكد استعدادها التام لدعم إيران في مكافحة كورونا

بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي خلال محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الجمعة: "ستواصل الصين بذل كل جهد لضمان إمداد إيران باللقاحات ومساعدة طهران على تحقيق النصر النهائي على الوباء".وعقد وزيرا خارجية الصين وإيران، أمس الجمعة، اجتماعا في مدينة ووشي الصينية بمقاطعة جيانغسو الشرقية، اتفقا خلاله، من بين أمور أخرى، على بدء تنفيذ اتفاقية استراتيجية لمدة 25 عاما.كما أشار وانغ إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التبادلات مع إيران، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى جديد.ومنذ بداية جائحة "كوفيد-19"، أعلنت إيران ما يقرب من 6.2 مليون إصابة، وقدمت أكثر من 122 مليون جرعة لقاح، منها 1.35 مليون جرعة جاءت من جانب الصين.
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي إن، أن بلاده ستواصل مساعدة إيران في مكافحة وباء (كوفيد -19)، بما في ذلك عن طريق إمدادها باللقاحات المضادة.
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي خلال محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الجمعة: "ستواصل الصين بذل كل جهد لضمان إمداد إيران باللقاحات ومساعدة طهران على تحقيق النصر النهائي على الوباء".
وعقد وزيرا خارجية الصين وإيران، أمس الجمعة، اجتماعا في مدينة ووشي الصينية بمقاطعة جيانغسو الشرقية، اتفقا خلاله، من بين أمور أخرى، على بدء تنفيذ اتفاقية استراتيجية لمدة 25 عاما.