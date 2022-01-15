الصين تؤكد معارضتها للعقوبات الأمريكية على إيران

ونشرت وزارة الخارجية الصينية، عبر موقعها على الإنترنت، اليوم السبت، ملخص الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة بين وانغ ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مدينة ووشي في إقليم جيانغسو.وقال وانغ: "إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأساسية عن الصعوبات المستمرة مع إيران بعد انسحابها من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام 2018"، مؤكدا أن الصين تدعم بقوة استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.كما أكد وانغ أن بلاده "تعارض بشدة العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية ضد إيران والتلاعب السياسي من خلال مواضيع تشمل حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران والدول الأخرى في المنطقة".وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الجمعة، أن القضايا الاستراتيجية مدرجة على جدول أعمال بلاده والصين، وقد خلقت هذه القضايا أدبيات جديدة في المراسلات بين رئيسي البلدين.وذكرت وكالة إرنا، أن عبد اللهيان الذي يزور الصين حاليا، قد أكد توسع العلاقات الإيرانية الصينية في الأشهر الأخيرة، وبأنه في الأشهر الأربعة الماضية، كان هناك أكثر من سبعة اتصالات واجتماعات بينه وبين نظيره وزير الخارجية الصيني.
أعلنت الصين معارضتها للعقوبات الأحادية الجانب من الولايات المتحدة على إيران، في حين أيدت الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وإيران.
ونشرت وزارة الخارجية الصينية، عبر موقعها على الإنترنت، اليوم السبت، ملخص الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة بين وانغ ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مدينة ووشي في إقليم جيانغسو.
وقال وانغ: "إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأساسية عن الصعوبات المستمرة مع إيران بعد انسحابها من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام 2018"، مؤكدا أن الصين تدعم بقوة استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.
كما أكد وانغ أن بلاده "تعارض بشدة العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية ضد إيران والتلاعب السياسي من خلال مواضيع تشمل حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران والدول الأخرى في المنطقة".
وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الجمعة، أن القضايا الاستراتيجية مدرجة على جدول أعمال بلاده والصين، وقد خلقت هذه القضايا أدبيات جديدة في المراسلات بين رئيسي البلدين.
وذكرت وكالة إرنا، أن عبد اللهيان الذي يزور الصين حاليا، قد أكد توسع العلاقات الإيرانية الصينية في الأشهر الأخيرة، وبأنه في الأشهر الأربعة الماضية، كان هناك أكثر من سبعة اتصالات واجتماعات بينه وبين نظيره وزير الخارجية الصيني.