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https://arabic.sputniknews.com/20220115/الكشف-عن-أطعمة-تساعد-في-إطالة-فترة-الشباب-1056227318.html
الكشف عن أطعمة تساعد في إطالة فترة الشباب
الكشف عن أطعمة تساعد في إطالة فترة الشباب
كشفت الروسية إلينا تيولبينا، اختصاصية في الجهاز الهضمي، أن الحفاظ على شباب البشرة والشعر، وكذلك التمثيل الغذائي العام، يعتمد بشكل كبير على فيتامينات "ب" ،... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T11:52+0000
2022-01-15T11:52+0000
مجتمع
علوم
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وأشارت الطبيبة الروسية تيولبينا في تصريحات للقناة الخامسة المحلية، إلى أنه مع تقدم العمر لا يمتص جسم الإنسان بسهولة جميع المكونات الضرورية وهذا يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.وقالت تيولبينا: "تتم جميع العمليات الكيميائية الحيوية في أجسامنا بمشاركة فيتامينات ب، بما في ذلك فيتامين ب 2 أو الريبوفلامين. وفي الوقت نفسه، يتمثل الدور الرئيسي لفيتامين ب 2 في تنشيط فيتامينات ب الأخرى: ب 6 وب 9 (حمض الفوليك) وفيتامين B12، ومن دونه لا تعمل".وفقا للخبيرة، فإنه غالبا ما يحدث نقص فيتامين "ب2" بسبب المجهود البدني الشديد وفقر الدم وأمراض الجهاز الهضمي أو الغدة الدرقية. ومع ذلك، من الممكن تحديد ما إذا كان الشخص يحتاج إلى فيتامين "ب2" فقط من خلال التحليل.وأشارت تيولبينا إلى أنه "نظرًا لارتفاع نسبة السعرات الحرارية في الصنوبر، فلن نتناوله بالكميات الضرورية لتعويض نقص فيتامين ب 2"، مضيفة أن الريبوفلامين يتحلل بسرعة كبيرة في وجود الضوء، مما يجعل من الصعب الحصول عليه من الأطعمة التقليدية.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/الخدمة-الصحية-البريطانية-تحذر-من-نقص-فيتامين-ب12-وتحدد-أعراضه-وعلاجه-1055078125.html
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مجتمع, علوم

الكشف عن أطعمة تساعد في إطالة فترة الشباب

11:52 GMT 15.01.2022
CC0 / pixabay / دراسة علمية تثبت أن الحليب ينقذ من الموت
دراسة علمية تثبت أن الحليب ينقذ من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
CC0 / pixabay /
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كشفت الروسية إلينا تيولبينا، اختصاصية في الجهاز الهضمي، أن الحفاظ على شباب البشرة والشعر، وكذلك التمثيل الغذائي العام، يعتمد بشكل كبير على فيتامينات "ب" ، وخاصة فيتامين "ب 2".
وأشارت الطبيبة الروسية تيولبينا في تصريحات للقناة الخامسة المحلية، إلى أنه مع تقدم العمر لا يمتص جسم الإنسان بسهولة جميع المكونات الضرورية وهذا يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.
وقالت تيولبينا: "تتم جميع العمليات الكيميائية الحيوية في أجسامنا بمشاركة فيتامينات ب، بما في ذلك فيتامين ب 2 أو الريبوفلامين. وفي الوقت نفسه، يتمثل الدور الرئيسي لفيتامين ب 2 في تنشيط فيتامينات ب الأخرى: ب 6 وب 9 (حمض الفوليك) وفيتامين B12، ومن دونه لا تعمل".
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وفقا للخبيرة، فإنه غالبا ما يحدث نقص فيتامين "ب2" بسبب المجهود البدني الشديد وفقر الدم وأمراض الجهاز الهضمي أو الغدة الدرقية. ومع ذلك، من الممكن تحديد ما إذا كان الشخص يحتاج إلى فيتامين "ب2" فقط من خلال التحليل.

وقال الطبيب إن فيتامين "ب2"موجود في كل من المنتجات النباتية والحيوانية، إذ يعد الحليب ومنتجات الألبان والبيض والكبد، وكذلك الفطر والمكسرات مصدرا مهما له.

وأشارت تيولبينا إلى أنه "نظرًا لارتفاع نسبة السعرات الحرارية في الصنوبر، فلن نتناوله بالكميات الضرورية لتعويض نقص فيتامين ب 2"، مضيفة أن الريبوفلامين يتحلل بسرعة كبيرة في وجود الضوء، مما يجعل من الصعب الحصول عليه من الأطعمة التقليدية.
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