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بدعوة من عبد المجيد تبون... وفد حركة "فتح" يصل إلى الجزائر
بدعوة من عبد المجيد تبون... وفد حركة "فتح" يصل إلى الجزائر
وصل وفد حركة "فتح" الفلسطينية، إلى العاصمة الجزائر، اليوم السبت، بدعوة من رئاسة الجمهورية، في إطار مشاورات لعقد مؤتمر للفصائل الفلسطينية. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T20:00+0000
2022-01-15T20:00+0000
العالم العربي
حركة حماس
فلسطين
الجزائر
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وأفادت وكالة سما، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن فور لقائه نظيره الفلسطيني، الرئيس محمود عباس، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن استضافة بلاده مؤتمرا للفصائل الفلسطينية، قبيل انعقاد القمة العربية المقررة في آذار/ مارس المقبل.وذكر سفير فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عطية، أن وفد حركة "فتح" يترأسه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية للحركة، عزام الأحمد، ويضم عضوي اللجنة المركزية محمد المدني، ودلال سلامة، ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عطية.ومن المقرر أن يعقد وفد حركة "فتح" لقاءه الأول مع المسؤولين الجزائريين مساء اليوم، للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني، واتمام المصالحة الفلسطينية.وكانت الرئاسة الجزائرية وجهت دعوة إلى الفصائل والحركات الفلسطينية (فتح، وحماس، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والقيادة العامة الجبهة الشعبية)، التي ستصل تباعا إلى الجزائر، للقاء المسؤولين الجزائريين كل على حدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/حماس-نعمل-على-إنجاح-مؤتمر-الفصائل-الفلسطينية-في-الجزائر-1054457720.html
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العالم العربي, حركة حماس, فلسطين, الجزائر

بدعوة من عبد المجيد تبون... وفد حركة "فتح" يصل إلى الجزائر

20:00 GMT 15.01.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedصورة أرشفية - أنصار حركة "فتح"، يحملون أعلام حركة "فتح" و صور القائد الراحل ياسر عرفات، رام الله، الضفة الغربية ، فلسطين 11 نوفمبر 2020
صورة أرشفية - أنصار حركة فتح، يحملون أعلام حركة فتح و صور القائد الراحل ياسر عرفات، رام الله، الضفة الغربية ، فلسطين 11 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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وصل وفد حركة "فتح" الفلسطينية، إلى العاصمة الجزائر، اليوم السبت، بدعوة من رئاسة الجمهورية، في إطار مشاورات لعقد مؤتمر للفصائل الفلسطينية.
وأفادت وكالة سما، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن فور لقائه نظيره الفلسطيني، الرئيس محمود عباس، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن استضافة بلاده مؤتمرا للفصائل الفلسطينية، قبيل انعقاد القمة العربية المقررة في آذار/ مارس المقبل.
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
حماس: نعمل على إنجاح مؤتمر الفصائل الفلسطينية في الجزائر
22 ديسمبر 2021, 16:05 GMT
وذكر سفير فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عطية، أن وفد حركة "فتح" يترأسه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية للحركة، عزام الأحمد، ويضم عضوي اللجنة المركزية محمد المدني، ودلال سلامة، ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عطية.
ومن المقرر أن يعقد وفد حركة "فتح" لقاءه الأول مع المسؤولين الجزائريين مساء اليوم، للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني، واتمام المصالحة الفلسطينية.
وكانت الرئاسة الجزائرية وجهت دعوة إلى الفصائل والحركات الفلسطينية (فتح، وحماس، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والقيادة العامة الجبهة الشعبية)، التي ستصل تباعا إلى الجزائر، للقاء المسؤولين الجزائريين كل على حدة.
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