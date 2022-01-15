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https://arabic.sputniknews.com/20220115/تحذير-من-تسونامي-في-جزر-الكوريل-الروسية-بعد-ثوران-بركان-في-أرخبيل-تونغا-1056240631.html
تحذير من تسونامي في جزر الكوريل الروسية بعد ثوران بركان في أرخبيل تونغا
تحذير من تسونامي في جزر الكوريل الروسية بعد ثوران بركان في أرخبيل تونغا
أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية لـ "سبوتنيك" عن خطر حدوث تسونامي في جزر الكوريل الروسية بعد ثوران بركان تحت الماء بالقرب من جزر تونغا. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T16:13+0000
2022-01-15T16:15+0000
روسيا
تسونامي
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أصدر مركز تسونام في جزيرة سخالين الروسية تحذيرا بشأن اقتراب محتمل لجزر الكوريل من موجة تسونامي لا يزيد ارتفاعها عن 0.2 متر.وأكد المركز عدم وجود تهديد لسكان وأراضي روسيا في الوقت الحالي.أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا من تسونامي هائل بسواحل البلاد عقب فوران بركاني في أرخبيل تونغا بجنوب المحيط الهادي.وفي الولايات المتحدة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تسونامي على الساحل الغربي بينما شهدت هاواي وقوع فيضانات.حذرت الهيئة الوطنية لحالات الطوارئ في الشيلي، اليوم السبت، من احتمال وصول "تسونامي محدود" إلى جزيرة إيستر، وجزر أخرى بعد ثوران البركان.وغادر سكان أرخبيل تونغا، اليوم السبت، نحو المرتفعات بسبب حدوث تسونامي نجم عن ثوران هائل جديد لبركان هونغا تونغا هونغا ها اباي، وصلت تداعياته إلى مئات الكيلومترات.وقال مسؤولون في فيجي إن الثوران استمر ثماني دقائق وكان مدويا لدرجة أنه سمع "مثل دوي رعد من بعيد" فوق جزر فيجي، الواقعة على بعد أكثر من 800 كيلومتر.
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روسيا, تسونامي

تحذير من تسونامي في جزر الكوريل الروسية بعد ثوران بركان في أرخبيل تونغا

16:13 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 16:15 GMT 15.01.2022)
CC BY 2.0 / Petra Bensted / Tsunami أمواج مد عاتية تسونامي
 أمواج مد عاتية تسونامي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
CC BY 2.0 / Petra Bensted / Tsunami
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أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية لـ "سبوتنيك" عن خطر حدوث تسونامي في جزر الكوريل الروسية بعد ثوران بركان تحت الماء بالقرب من جزر تونغا.
أصدر مركز تسونام في جزيرة سخالين الروسية تحذيرا بشأن اقتراب محتمل لجزر الكوريل من موجة تسونامي لا يزيد ارتفاعها عن 0.2 متر.
وأكد المركز عدم وجود تهديد لسكان وأراضي روسيا في الوقت الحالي.
أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا من تسونامي هائل بسواحل البلاد عقب فوران بركاني في أرخبيل تونغا بجنوب المحيط الهادي.
وفي الولايات المتحدة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تسونامي على الساحل الغربي بينما شهدت هاواي وقوع فيضانات.
حذرت الهيئة الوطنية لحالات الطوارئ في الشيلي، اليوم السبت، من احتمال وصول "تسونامي محدود" إلى جزيرة إيستر، وجزر أخرى بعد ثوران البركان.
وغادر سكان أرخبيل تونغا، اليوم السبت، نحو المرتفعات بسبب حدوث تسونامي نجم عن ثوران هائل جديد لبركان هونغا تونغا هونغا ها اباي، وصلت تداعياته إلى مئات الكيلومترات.
وقال مسؤولون في فيجي إن الثوران استمر ثماني دقائق وكان مدويا لدرجة أنه سمع "مثل دوي رعد من بعيد" فوق جزر فيجي، الواقعة على بعد أكثر من 800 كيلومتر.
تسونامي موج - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
تحذير من تسونامي جديد في المحيط الهادئ
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