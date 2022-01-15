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تركيا: ارتفاع عدد إرهابيي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم إلى 44
تركيا: ارتفاع عدد إرهابيي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم إلى 44
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم السبت، ارتفاع عدد عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" الذين تم تحييدهم. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T08:15+0000
2022-01-15T08:15+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن آكار، قوله إن "عدد إرهابيي بي كا كا الذين تم تحييدهم ارتفع إلى 44، وذلك ردا على استشهاد 3 جنود أتراك على الحدود مع سوريا الأسبوع الماضي".وقال آكار، يوم الثلاثاء الماضي، إن "الاعتداءات التي تستهدف البلاد من خارج حدودنا باتت لا تطاق وعملياتنا العقابية ستتصاعد"، مشيرا إلى ارتفاع عدد إرهابيي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم إلى 22" ردا على مقتل 3 جنود على الحدود مع سوريا.جاءت تصريحات وزير الدفاع التركي بمناسبة إحياء الذكرى 107 لمعركة "صاري قاميش" التي قتل فيها عشرات آلاف الجنود العثمانيين من شدة البرد.وتوعد آكار باستمرار العمليات العقابية، مؤكدا أنه سيصل "للإرهابيين والخونة" أينما كانوا، مشيرا إلى أن "دماء شهدائنا لم ولن تذهب سدا"، موضحا أن الجيش التركي استهدف مباشرة مواقع لمسلحي التنظيم وتمكن من تحييد 12 مسلحا، بعد مقتل ثلاثة من جنوده.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت الماضي، مقتل ثلاثة من جنودها إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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تركيا: ارتفاع عدد إرهابيي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم إلى 44

08:15 GMT 15.01.2022
© REUTERS / FRANCOIS LENOIRوزير الدفاع التركي خلوصي آكار
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / FRANCOIS LENOIR
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم السبت، ارتفاع عدد عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" الذين تم تحييدهم.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن آكار، قوله إن "عدد إرهابيي بي كا كا الذين تم تحييدهم ارتفع إلى 44، وذلك ردا على استشهاد 3 جنود أتراك على الحدود مع سوريا الأسبوع الماضي".
وقال آكار، يوم الثلاثاء الماضي، إن "الاعتداءات التي تستهدف البلاد من خارج حدودنا باتت لا تطاق وعملياتنا العقابية ستتصاعد"، مشيرا إلى ارتفاع عدد إرهابيي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم إلى 22" ردا على مقتل 3 جنود على الحدود مع سوريا.
جاءت تصريحات وزير الدفاع التركي بمناسبة إحياء الذكرى 107 لمعركة "صاري قاميش" التي قتل فيها عشرات آلاف الجنود العثمانيين من شدة البرد.
وتوعد آكار باستمرار العمليات العقابية، مؤكدا أنه سيصل "للإرهابيين والخونة" أينما كانوا، مشيرا إلى أن "دماء شهدائنا لم ولن تذهب سدا"، موضحا أن الجيش التركي استهدف مباشرة مواقع لمسلحي التنظيم وتمكن من تحييد 12 مسلحا، بعد مقتل ثلاثة من جنوده.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت الماضي، مقتل ثلاثة من جنودها إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا.
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