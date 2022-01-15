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تركيا تلغي شرط إجراء اختبار كورونا لغير المطعمين في بعض المجالات
تركيا تلغي شرط إجراء اختبار كورونا لغير المطعمين في بعض المجالات
أفادت وسائل إعلام رسمية تركية بأن البلاد لن تلزم بعد الآن غير المطعمين بإجراء اختبار كورونا قبل ركوب الطائرات أو الحافلات أو وسائل النقل الأخرى، أو قبل حضور... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T14:03+0000
2022-01-15T14:03+0000
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أخبار تركيا اليوم
فيروس كورونا
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وصرحت وزارة الداخلية التركية أنه لن يكون لزاما على الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص والعاملين في المدارس ممن لم يتلقوا اللقاح بإجراء اختبار "بي سي آر"، حسبما نقلت وكالة "رويترز". كما قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي، بحسابه على موقع "تويتر" إن الشركة لن تطلب اختبارات (بي.سي.آر)على الرحلات الداخلية.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, فيروس كورونا

تركيا تلغي شرط إجراء اختبار كورونا لغير المطعمين في بعض المجالات

14:03 GMT 15.01.2022
© Sputnik . Sertaç Kayar انتشار فيروس كورونا في ديار بكر، تركيا، مارس 2020
 انتشار فيروس كورونا في ديار بكر، تركيا، مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Sertaç Kayar
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أفادت وسائل إعلام رسمية تركية بأن البلاد لن تلزم بعد الآن غير المطعمين بإجراء اختبار كورونا قبل ركوب الطائرات أو الحافلات أو وسائل النقل الأخرى، أو قبل حضور مناسبات مثل الحفلات الموسيقية أو المسرحيات والأفلام.
وصرحت وزارة الداخلية التركية أنه لن يكون لزاما على الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص والعاملين في المدارس ممن لم يتلقوا اللقاح بإجراء اختبار "بي سي آر"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
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كما قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي، بحسابه على موقع "تويتر" إن الشركة لن تطلب اختبارات (بي.سي.آر)على الرحلات الداخلية.
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