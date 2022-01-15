تركيا تلغي شرط إجراء اختبار كورونا لغير المطعمين في بعض المجالات

وصرحت وزارة الداخلية التركية أنه لن يكون لزاما على الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص والعاملين في المدارس ممن لم يتلقوا اللقاح بإجراء اختبار "بي سي آر"، حسبما نقلت وكالة "رويترز". كما قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي، بحسابه على موقع "تويتر" إن الشركة لن تطلب اختبارات (بي.سي.آر)على الرحلات الداخلية.
أفادت وسائل إعلام رسمية تركية بأن البلاد لن تلزم بعد الآن غير المطعمين بإجراء اختبار كورونا قبل ركوب الطائرات أو الحافلات أو وسائل النقل الأخرى، أو قبل حضور مناسبات مثل الحفلات الموسيقية أو المسرحيات والأفلام.
وصرحت وزارة الداخلية التركية أنه لن يكون لزاما على الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص والعاملين في المدارس ممن لم يتلقوا اللقاح بإجراء اختبار "بي سي آر"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".