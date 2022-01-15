https://arabic.sputniknews.com/20220115/تركيا-تلغي-شرط-إجراء-اختبار-كورونا-لغير-المطعمين-في-بعض-المجالات-1056234805.html

تركيا تلغي شرط إجراء اختبار كورونا لغير المطعمين في بعض المجالات

تركيا تلغي شرط إجراء اختبار كورونا لغير المطعمين في بعض المجالات

أفادت وسائل إعلام رسمية تركية بأن البلاد لن تلزم بعد الآن غير المطعمين بإجراء اختبار كورونا قبل ركوب الطائرات أو الحافلات أو وسائل النقل الأخرى، أو قبل حضور... 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T14:03+0000

2022-01-15T14:03+0000

2022-01-15T14:03+0000

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وصرحت وزارة الداخلية التركية أنه لن يكون لزاما على الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص والعاملين في المدارس ممن لم يتلقوا اللقاح بإجراء اختبار "بي سي آر"، حسبما نقلت وكالة "رويترز". كما قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي، بحسابه على موقع "تويتر" إن الشركة لن تطلب اختبارات (بي.سي.آر)على الرحلات الداخلية.

https://arabic.sputniknews.com/20211225/أكثر-من-10-من-مصابي-كورونا-في-تركيا-يحملون-أوميكرون-1054556140.html

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العالم, أخبار تركيا اليوم, فيروس كورونا