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https://arabic.sputniknews.com/20220115/شركة-طيران-يونانية-تعلق-جميع-رحلاتها-إلى-بيروت--1056244303.html
شركة طيران يونانية تعلق جميع رحلاتها إلى بيروت
شركة طيران يونانية تعلق جميع رحلاتها إلى بيروت
أعلنت شركة الطيران اليونانية "إيجيان"، اليوم السبت، تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية، بعد تعرض إحدى طائراتها التي كانت متجهة إلى بيروت لأضرار. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T17:32+0000
2022-01-15T17:39+0000
مطار بيروت
شركة طيران
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وذكر بيان صادر عن أكبر شركة طيران في اليونان أن الطاقم الأرضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اكتشف أضرارا خارجية في جسم الطائرة، التي أقلعت من أثينا في 10 يناير/ كانون الثاني.وفي اليوم التالي، أعلنت شركة الطيران تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية، بحسب "رويترز".ولم يتم ذكر تفاصيل أخرى عن الأضرار التي تم اكتشافها على سطح الطائرة الخارجي.وقالت الشركة إنها أبلغت السلطات اليونانية وسلطات مطار بيروت بالواقعة، متوقعة تقديم تحديث بشأن استئناف الرحلات إلى بيروت في الأسابيع المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/بعد-غياب-لعشرات-السنين-شركة-طيران-أوروبية-تعود-لتسيير-رحلاتها-إلى-مطار-بيروت-فيديو-1053583787.html
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مطار بيروت, شركة طيران

شركة طيران يونانية تعلق جميع رحلاتها إلى بيروت

17:32 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 17:39 GMT 15.01.2022)
© AFP 2021 / Joseph Eidمطار بيروت الدولي على أطراف المدينة
مطار بيروت الدولي على أطراف المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / Joseph Eid
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أعلنت شركة الطيران اليونانية "إيجيان"، اليوم السبت، تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية، بعد تعرض إحدى طائراتها التي كانت متجهة إلى بيروت لأضرار.
وذكر بيان صادر عن أكبر شركة طيران في اليونان أن الطاقم الأرضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اكتشف أضرارا خارجية في جسم الطائرة، التي أقلعت من أثينا في 10 يناير/ كانون الثاني.
مطار بيروت الدولي على أطراف المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
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وفي اليوم التالي، أعلنت شركة الطيران تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية، بحسب "رويترز".
ولم يتم ذكر تفاصيل أخرى عن الأضرار التي تم اكتشافها على سطح الطائرة الخارجي.
وقالت الشركة إنها أبلغت السلطات اليونانية وسلطات مطار بيروت بالواقعة، متوقعة تقديم تحديث بشأن استئناف الرحلات إلى بيروت في الأسابيع المقبلة.
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