https://arabic.sputniknews.com/20220115/شركة-طيران-يونانية-تعلق-جميع-رحلاتها-إلى-بيروت--1056244303.html

شركة طيران يونانية تعلق جميع رحلاتها إلى بيروت

شركة طيران يونانية تعلق جميع رحلاتها إلى بيروت

أعلنت شركة الطيران اليونانية "إيجيان"، اليوم السبت، تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية، بعد تعرض إحدى طائراتها التي كانت متجهة إلى بيروت لأضرار. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T17:32+0000

2022-01-15T17:32+0000

2022-01-15T17:39+0000

مطار بيروت

شركة طيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103514/26/1035142679_0:103:2304:1399_1920x0_80_0_0_4565889483a03a32c7c19a4bd326fdbc.jpg

وذكر بيان صادر عن أكبر شركة طيران في اليونان أن الطاقم الأرضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اكتشف أضرارا خارجية في جسم الطائرة، التي أقلعت من أثينا في 10 يناير/ كانون الثاني.وفي اليوم التالي، أعلنت شركة الطيران تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية، بحسب "رويترز".ولم يتم ذكر تفاصيل أخرى عن الأضرار التي تم اكتشافها على سطح الطائرة الخارجي.وقالت الشركة إنها أبلغت السلطات اليونانية وسلطات مطار بيروت بالواقعة، متوقعة تقديم تحديث بشأن استئناف الرحلات إلى بيروت في الأسابيع المقبلة.

https://arabic.sputniknews.com/20211205/بعد-غياب-لعشرات-السنين-شركة-طيران-أوروبية-تعود-لتسيير-رحلاتها-إلى-مطار-بيروت-فيديو-1053583787.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مطار بيروت, شركة طيران