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https://arabic.sputniknews.com/20220115/عملة-دوجكوين-ترفع-قيمتها-السوقية-بعد-إعلان-إيلون-ماسك-1056222197.html
عملة "دوجكوين" ترفع قيمتها السوقية بعد إعلان إيلون ماسك
عملة "دوجكوين" ترفع قيمتها السوقية بعد إعلان إيلون ماسك
شهدت العملة الرقمية "دوجكوين" ارتفاعا في قيمتها السوقية، بعد تغريدة من الملياردير، إيلون ماسك، ‏بشأنها.‏ 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T09:28+0000
2022-01-15T09:28+0000
مجتمع
إيلون ماسك
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وأعلن ماسك في تغريدته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن شركته "تسلا" ستبدأ في قبول عملة "دوجكوين" لشراء بعض منتجاتها.وعقب إعلان إيلون ماسك، ارتفع سعر "دوجكوين" بنسبة 16 في المئة عند نحو 0.20 دولار، وفقا لموقع "CoinMarketCap" الخاص بالعملات الرقمية.ومن منتجات "تسلا" المتاحة للشراء بواسطة عملة "دوجكوين" عبر موقعها الرسمي: "سايبر سكواد" للأطفال، والتي يتم بيعها مقابل 12020 دوج، ومشبك حزام "غيغا تكساس" مقابل 835 دوج، وصفارة "سايبر" مقابل 300 دوج.يشار إلى أن إيلون ماسك من أبرز الداعمين لعملة "دوجكوين"، وهي عملة مشفرة يابانية تحت عنوان "شيبا إينو"، والتي بدأت على شكل مزحة في عام 2013.وقال ماسك في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: "الكثير من الأشخاص الذين تحدثت إليهم على خطوط الإنتاج في "تسلا" أو بناء الصواريخ في شركة "سبيس إكس" يمتلكون عملة "دوجكوين"، إنهم ليسوا خبراء ماليين أو خبراء تقنيين في وادي السيليكون، ولهذا السبب قررت دعم "دوجكوين"، شعرت وكأنها العملة المشفرة المفضلة للشعب".وبدأت شركة "تسلا" في قبول عملية "بيتكوين" لشراء سياراتها الكهربائية في مارس/ آذار 2021، لكنها أوقفت البرنامج في مايو/ أيار بسبب مخاوف بشأن تأثيرها البيئي.
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مجتمع, إيلون ماسك

عملة "دوجكوين" ترفع قيمتها السوقية بعد إعلان إيلون ماسك

09:28 GMT 15.01.2022
© AP Photo / Hannibal Hanschkeإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
إيلون ماسك
© AP Photo / Hannibal Hanschke
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شهدت العملة الرقمية "دوجكوين" ارتفاعا في قيمتها السوقية، بعد تغريدة من الملياردير، إيلون ماسك، ‏بشأنها.‏
وأعلن ماسك في تغريدته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن شركته "تسلا" ستبدأ في قبول عملة "دوجكوين" لشراء بعض منتجاتها.
وعقب إعلان إيلون ماسك، ارتفع سعر "دوجكوين" بنسبة 16 في المئة عند نحو 0.20 دولار، وفقا لموقع "CoinMarketCap" الخاص بالعملات الرقمية.
ومن منتجات "تسلا" المتاحة للشراء بواسطة عملة "دوجكوين" عبر موقعها الرسمي: "سايبر سكواد" للأطفال، والتي يتم بيعها مقابل 12020 دوج، ومشبك حزام "غيغا تكساس" مقابل 835 دوج، وصفارة "سايبر" مقابل 300 دوج.
يشار إلى أن إيلون ماسك من أبرز الداعمين لعملة "دوجكوين"، وهي عملة مشفرة يابانية تحت عنوان "شيبا إينو"، والتي بدأت على شكل مزحة في عام 2013.
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وقال ماسك في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: "الكثير من الأشخاص الذين تحدثت إليهم على خطوط الإنتاج في "تسلا" أو بناء الصواريخ في شركة "سبيس إكس" يمتلكون عملة "دوجكوين"، إنهم ليسوا خبراء ماليين أو خبراء تقنيين في وادي السيليكون، ولهذا السبب قررت دعم "دوجكوين"، شعرت وكأنها العملة المشفرة المفضلة للشعب".
وبدأت شركة "تسلا" في قبول عملية "بيتكوين" لشراء سياراتها الكهربائية في مارس/ آذار 2021، لكنها أوقفت البرنامج في مايو/ أيار بسبب مخاوف بشأن تأثيرها البيئي.
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