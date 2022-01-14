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إيلون ماسك يعلن خوضه "العديد من التحديات" مع الحكومة الهندية بشأن مشروع منتظر
إيلون ماسك يعلن خوضه "العديد من التحديات" مع الحكومة الهندية بشأن مشروع منتظر
أكد الملياردير، إيلون ماسك، أن شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية "لا تزال تعمل من خلال الكثير من ‏التحديات" مع الحكومة الهندية، قبل إطلاق مشروع منتظر هناك.‏ 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T15:37+0000
2022-01-14T15:37+0000
مجتمع
منوعات
إيلون ماسك
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جاء ذلك في رد ماسك عبر "تويتر"، أمس الخميس، على تغريدة من مغرد يسأل عن موعد إطلاق شركة "تسلا" في الهند.وتضغط "تسلا" على الحكومة الهندية لخفض ضرائب الاستيراد على السيارات الكهربائية، قبل أن توافق على بدء البيع في السوق.وتبلغ ضرائب الاستيراد في الهند على السيارات الكهربائية 60 في المئة على المركبات الكهربائية، التي تكلف 40 ألف دولار أو أقل، و 100 في المئة على تلك التي تزيد عن 40 ألف دولار.وفي تغريدة له نُشرت في شهر يوليو/ تموز الماضي، زعم إيلون ماسك أن رسوم الاستيراد الهندية "هي الأعلى في العالم حتى الآن مقارنة بأي دولة كبيرة!".من ناحيتها، رفضت الحكومة الهندية مزاعم ماسك على "تويتر"، وشددت على أنه يحاول الضغط عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه يريد ضرائب استيراد أقل دون الالتزام بالإنتاج في البلاد.ولا يزال سوق السيارات الكهربائية الهندية في مراحله الأولى، لكن الحكومة تهدف إلى أن تكون 65 في المئة على الأقل من جميع مبيعات السيارات الجديدة "الكهربائية" مع حلول عام 2030.وتريد الحكومة الهندية أن تنتج شركة "تسلا" سياراتها في الهند، وقال وزير النقل في البلاد، في تصريحات لوكالة "رويترز" إنها مستعدة لتقديم حوافز لشركة إيلون ماسك للقيام بذلك.وقال ماسك في وقت لاحق على "تويتر" إن "تسلا من المحتمل جدا أن تبني مصنعا للسيارات الكهربائية في الهند، ولكن فقط إذا كان بإمكانها استيراد سيارات مكتملة بمعدلات ضريبية منخفضة".وفي الشهر الماضي، وافقت الحكومة الهندية على 7 متغيرات من شركة "تسلا".
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مجتمع, منوعات, إيلون ماسك

إيلون ماسك يعلن خوضه "العديد من التحديات" مع الحكومة الهندية بشأن مشروع منتظر

15:37 GMT 14.01.2022
© REUTERS / Michele Tantussiالملياردير ورئيس شركات "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك
الملياردير ورئيس شركات تسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
الملياردير ورئيس شركات "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك
© REUTERS / Michele Tantussi
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أكد الملياردير، إيلون ماسك، أن شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية "لا تزال تعمل من خلال الكثير من ‏التحديات" مع الحكومة الهندية، قبل إطلاق مشروع منتظر هناك.‏
جاء ذلك في رد ماسك عبر "تويتر"، أمس الخميس، على تغريدة من مغرد يسأل عن موعد إطلاق شركة "تسلا" في الهند.
وتضغط "تسلا" على الحكومة الهندية لخفض ضرائب الاستيراد على السيارات الكهربائية، قبل أن توافق على بدء البيع في السوق.
وتبلغ ضرائب الاستيراد في الهند على السيارات الكهربائية 60 في المئة على المركبات الكهربائية، التي تكلف 40 ألف دولار أو أقل، و 100 في المئة على تلك التي تزيد عن 40 ألف دولار.
وفي تغريدة له نُشرت في شهر يوليو/ تموز الماضي، زعم إيلون ماسك أن رسوم الاستيراد الهندية "هي الأعلى في العالم حتى الآن مقارنة بأي دولة كبيرة!".
من ناحيتها، رفضت الحكومة الهندية مزاعم ماسك على "تويتر"، وشددت على أنه يحاول الضغط عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه يريد ضرائب استيراد أقل دون الالتزام بالإنتاج في البلاد.
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، يشاهد مقطعا من لعبة فيديو في سيارة تسلا موديل 3 خلال مؤتمر ألعاب في لوس أنجلوس، يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
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أمس, 15:54 GMT
ولا يزال سوق السيارات الكهربائية الهندية في مراحله الأولى، لكن الحكومة تهدف إلى أن تكون 65 في المئة على الأقل من جميع مبيعات السيارات الجديدة "الكهربائية" مع حلول عام 2030.
وتريد الحكومة الهندية أن تنتج شركة "تسلا" سياراتها في الهند، وقال وزير النقل في البلاد، في تصريحات لوكالة "رويترز" إنها مستعدة لتقديم حوافز لشركة إيلون ماسك للقيام بذلك.
وقال ماسك في وقت لاحق على "تويتر" إن "تسلا من المحتمل جدا أن تبني مصنعا للسيارات الكهربائية في الهند، ولكن فقط إذا كان بإمكانها استيراد سيارات مكتملة بمعدلات ضريبية منخفضة".
وفي الشهر الماضي، وافقت الحكومة الهندية على 7 متغيرات من شركة "تسلا".
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منتخب المغرب لكرة القدم - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة المغرب (0) وجزر القمر (0) في كأس أمم إفريقيا (الشوط الأول)15:34 GMT
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