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https://arabic.sputniknews.com/20220115/لاعب-الأهلي-المصري-بدر-بانون-يخرج-عن-صمته-بعد-شائعات-مرضه-بالقلب-1056221391.html
لاعب الأهلي المصري بدر بانون يخرج عن صمته بعد شائعات مرضه بالقلب
لاعب الأهلي المصري بدر بانون يخرج عن صمته بعد شائعات مرضه بالقلب
خرج المدافع المغربي بدر بانون، لاعب الأهلي المصري، عن صمته، بعد الشائعات التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T09:05+0000
2022-01-15T09:05+0000
كأس الأمم الإفريقية
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ونفى بانون، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، هذه الشائعات، قائلا: "ليس من عادتي أن أنشر تفسيرات حول الشائعات؛ ولكن أود القول إن كل ما يروّج له حول صحتي ليس له أساس من الصحة".وأضاف: "الحمد لله، فبسبب إصابتي بفيروس كورونا مرتين متقاربة الزمن، خلفت مضاعفات تتطلب مني فقط راحة، وعدم بذل أي مجهودات لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس أسابيع، بإذن الله".وتابع بدر بانون: "المرجو من الصفحات والصحافة المحترمة عدم نشر دون التأكد من صحتها، لأن مثل هذه الأخبار تسبب مخاوف وهلع بالنسبة للعائلة والمقربين".واختتم: "أتمنى تفهم الأمر، واحترامي للجميع، دون أن أنسي شكر الجميع على تفقدهم صحتي، وسؤالهم عني، واعتذر على عدم قدرتي على الرد على جميع الرسائل".وكان مدافع الأهلي المصري قد تعرض في وقت سابق للإصابة بفيروس كورونا قبل أن تتجدد إصابة اللاعب من جديد، على هامش تواجده مع منتخب بلاده المشارك في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.وزعمت وسائل إعلام مغربية، أن بانون مصاب في القلب، وتلك الإصابة هي سبب استبعاده من كأس أمم أفريقيا، مدعية أنه لن يستطيع المشاركة في مباريات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، بسبب معاناته من مضاعفات إصابة سابقة بفيروس كورونا في القلب، ما سيضطره للغياب عن الميادين لفترة معينة والعودة بعد استعادة عافيته تماما.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/منتخب-المغرب-يتلقى-ضربة-موجعة-قبل-أمم-أفريقيا-1054794862.html
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كأس الأمم الإفريقية

لاعب الأهلي المصري بدر بانون يخرج عن صمته بعد شائعات مرضه بالقلب

09:05 GMT 15.01.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
تابعنا عبر
خرج المدافع المغربي بدر بانون، لاعب الأهلي المصري، عن صمته، بعد الشائعات التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إصابته بمرض في القلب، تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.
ونفى بانون، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، هذه الشائعات، قائلا: "ليس من عادتي أن أنشر تفسيرات حول الشائعات؛ ولكن أود القول إن كل ما يروّج له حول صحتي ليس له أساس من الصحة".
وأضاف: "الحمد لله، فبسبب إصابتي بفيروس كورونا مرتين متقاربة الزمن، خلفت مضاعفات تتطلب مني فقط راحة، وعدم بذل أي مجهودات لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس أسابيع، بإذن الله".
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وتابع بدر بانون: "المرجو من الصفحات والصحافة المحترمة عدم نشر دون التأكد من صحتها، لأن مثل هذه الأخبار تسبب مخاوف وهلع بالنسبة للعائلة والمقربين".
واختتم: "أتمنى تفهم الأمر، واحترامي للجميع، دون أن أنسي شكر الجميع على تفقدهم صحتي، وسؤالهم عني، واعتذر على عدم قدرتي على الرد على جميع الرسائل".
وكان مدافع الأهلي المصري قد تعرض في وقت سابق للإصابة بفيروس كورونا قبل أن تتجدد إصابة اللاعب من جديد، على هامش تواجده مع منتخب بلاده المشارك في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.
وزعمت وسائل إعلام مغربية، أن بانون مصاب في القلب، وتلك الإصابة هي سبب استبعاده من كأس أمم أفريقيا، مدعية أنه لن يستطيع المشاركة في مباريات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، بسبب معاناته من مضاعفات إصابة سابقة بفيروس كورونا في القلب، ما سيضطره للغياب عن الميادين لفترة معينة والعودة بعد استعادة عافيته تماما.
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