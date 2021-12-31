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منتخب المغرب يتلقى ضربة موجعة قبل أمم أفريقيا
منتخب المغرب يتلقى ضربة موجعة قبل أمم أفريقيا
تلقى المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، ضربة موجعة قبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في التاسع من شهر يناير/كانون الثاني المقبل،... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T12:37+0000
2021-12-31T12:37+0000
مجتمع
الأهلي
أخبار المغرب اليوم
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وأفادت بوابة أخبار اليوم، ظهر اليوم الجمعة، بأن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أعلن، اليوم، إصابة بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونجم المنتخب المغربي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وذكر لقجع في تصريحات إذاعية أن بانون لم ينضم لمعسكر المنتخب المغربي، حتى الآن، بسبب إصابته بكورونا، على أن يلتحق بمعسكر المغرب في دولة الإمارات العربية فور ثبوت سلبية مسحة كورونا.يشار إلى أن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، قد استدعى بدر بانون للالتحاق بقائمة المنتخب المغربي، الذي يستعد لخوض غمار نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.وكان بانون قد شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر، مطلع الشهر الجاري.
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مجتمع, الأهلي, أخبار المغرب اليوم

منتخب المغرب يتلقى ضربة موجعة قبل أمم أفريقيا

12:37 GMT 31.12.2021
© Twitter.comمنتخب المغرب لكرة القدم
منتخب المغرب لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Twitter.com
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تلقى المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، ضربة موجعة قبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في التاسع من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، بالكاميرون.
وأفادت بوابة أخبار اليوم، ظهر اليوم الجمعة، بأن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أعلن، اليوم، إصابة بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونجم المنتخب المغربي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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وذكر لقجع في تصريحات إذاعية أن بانون لم ينضم لمعسكر المنتخب المغربي، حتى الآن، بسبب إصابته بكورونا، على أن يلتحق بمعسكر المغرب في دولة الإمارات العربية فور ثبوت سلبية مسحة كورونا.
يشار إلى أن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، قد استدعى بدر بانون للالتحاق بقائمة المنتخب المغربي، الذي يستعد لخوض غمار نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
وكان بانون قد شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر، مطلع الشهر الجاري.
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