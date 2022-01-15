مجدي الهواري يرد على دعوات لعودته إلى غادة عادل

ومازح الهواري متابعيه بشأن دعوات بعض الأشخاص إلى عودته لزوجته وأم أولاده النجمة غادة عادل بعد انفصال مستمر منذ أكثر من 3 سنوات، وكتب الهواري: "حتى خطيب الجمعة فاضل يدعلنا نرجع أنا وغادة.. بقى مطلب جماهيري".وصرحت غادة عادل، في وقت سابق، بأن أبناءها طالبوها بالعودة لأبيهم المخرج مجدي الهواري، بعد المواجهة الأخيرة بينهما في أحد البرامج.من جانبها، أخبرت غادة أولادها بأن علاقتها بأبيهم جيدة، وأن لا أحد يعلم ماذا يحمل المستقبل، مشيرة إلى أن كلام مجدي الهواري دخل إلى قلبها وعقلها وجعلها تبكي فى نهاية الحلقة رغم كثرة محاولاتها للتماسك.يذكر أن الفنانة غادة عادل، وزوجها السابق المخرج مجدي الهواري، كانا قد حلا ضيفين على إحدى حلقات برنامج "بصراحة مع"، المذاع عبر قناة MBC1.وتحدثت غادة عادل عن مشاعرها أثناء فترة زواجهما، موضحة أن الطلاق أفادهما وأفاد أولادهما، وبقيت بينهما علاقة احترام متبادل.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
رد المخرج المصري مجدي الهواري، على دعوات لعودته إلى طليقته الفنانة المصرية غادة عادل، حيث نشر تعليق ساخر في هذا الصدد على "فيسبوك".
ومازح الهواري متابعيه بشأن دعوات بعض الأشخاص إلى عودته لزوجته وأم أولاده النجمة غادة عادل بعد انفصال مستمر منذ أكثر من 3 سنوات، وكتب الهواري: "حتى خطيب الجمعة فاضل يدعلنا نرجع أنا وغادة.. بقى مطلب جماهيري".
وصرحت غادة عادل، في وقت سابق، بأن أبناءها طالبوها بالعودة لأبيهم المخرج مجدي الهواري، بعد المواجهة الأخيرة بينهما في أحد البرامج.
من جانبها، أخبرت غادة أولادها بأن علاقتها بأبيهم جيدة، وأن لا أحد يعلم ماذا يحمل المستقبل، مشيرة إلى أن كلام مجدي الهواري دخل إلى قلبها وعقلها وجعلها تبكي فى نهاية الحلقة رغم كثرة محاولاتها للتماسك.
يذكر أن الفنانة غادة عادل، وزوجها السابق المخرج مجدي الهواري، كانا قد حلا ضيفين على إحدى حلقات برنامج "بصراحة مع"، المذاع عبر قناة MBC1.
وتحدثت غادة عادل عن مشاعرها أثناء فترة زواجهما، موضحة أن الطلاق أفادهما وأفاد أولادهما، وبقيت بينهما علاقة احترام متبادل.