مدرب مصر يرد على انتقاده بشأن خطة "5-5-0"... فيديو

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة غينيا بيساو، أمس الجمعة، إنه وفقا للقواعد يطلب منه كتابة التشكيل قبل ساعة ونصف الساعة من بداية المباراة.وأضاف: "أنا قمت فقط بتسليم أسماء اللاعبين لكنها عٌرضت للجماهير بطريقة مختلفة".وتابع: "لم أتخيل أن أشخاصا محترفين لم يحسنوا قراءة المباراة، ولكن هذا الموقف سأضعه في كتاب الطرائف الخاص بي بعد اعتزالي".يذكر أنه في بداية المباراة، قامت شبكة "سكاي سبورتس" والتي تقوم بنقل البطولة تلفزيونيا داخل بريطانيا بنشر تشكيل منتخب مصر، لكن الرسم التكتيكي جاء بطريقة غريبة، حيث ظهر 5-5-0، أي أنه لا يلعب برأس حربة، رغم أنه يفترض أن يكون 4-3-3، بحسب ما أعلن البرتغالي كيروش.وأثار ذلك استغراب الصحافة البريطانية، حيث علقت صحيفة "ذا صن": بقولها إن الخريطة الحرارية لمصر ضد نيجيريا أظهرت افتقارًا شديدًا للهجوم في طريقة "5-5-0" الغريبة على الرغم من وجود صلاح.بينما كتب موقع "ليفربول إيكو": "حيرة كبيرة لمشجعي كأس الأمم الأفريقية بسبب تشكيل منتخب مصر الغريب، وخطة 5-5-0".واستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية بالخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات.ومن المقرر أن يلاقي الفراعنة، مساء اليوم، منتخب غينيا بيساو في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
وأضاف: "أنا قمت فقط بتسليم أسماء اللاعبين لكنها عٌرضت للجماهير بطريقة مختلفة".
وتابع: "لم أتخيل أن أشخاصا محترفين لم يحسنوا قراءة المباراة، ولكن هذا الموقف سأضعه في كتاب الطرائف الخاص بي بعد اعتزالي".
يذكر أنه في بداية المباراة، قامت شبكة "سكاي سبورتس" والتي تقوم بنقل البطولة تلفزيونيا داخل بريطانيا بنشر تشكيل منتخب مصر، لكن الرسم التكتيكي جاء بطريقة غريبة، حيث ظهر 5-5-0، أي أنه لا يلعب برأس حربة، رغم أنه يفترض أن يكون 4-3-3، بحسب ما أعلن البرتغالي كيروش.