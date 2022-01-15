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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/مدرب-مصر-يرد-على-انتقاده-بشأن-خطة-5-5-0-فيديو-1056230587.html
مدرب مصر يرد على انتقاده بشأن خطة "5-5-0"... فيديو
مدرب مصر يرد على انتقاده بشأن خطة "5-5-0"... فيديو
رد كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليه بشأن خطة اللعب "5-5-0" التي زعم بعضهم أنه لعب بها أمام... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T12:57+0000
2022-01-15T13:03+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
مصر
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وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة غينيا بيساو، أمس الجمعة، إنه وفقا للقواعد يطلب منه كتابة التشكيل قبل ساعة ونصف الساعة من بداية المباراة.وأضاف: "أنا قمت فقط بتسليم أسماء اللاعبين لكنها عٌرضت للجماهير بطريقة مختلفة".وتابع: "لم أتخيل أن أشخاصا محترفين لم يحسنوا قراءة المباراة، ولكن هذا الموقف سأضعه في كتاب الطرائف الخاص بي بعد اعتزالي".يذكر أنه في بداية المباراة، قامت شبكة "سكاي سبورتس" والتي تقوم بنقل البطولة تلفزيونيا داخل بريطانيا بنشر تشكيل منتخب مصر، لكن الرسم التكتيكي جاء بطريقة غريبة، حيث ظهر 5-5-0، أي أنه لا يلعب برأس حربة، رغم أنه يفترض أن يكون 4-3-3، بحسب ما أعلن البرتغالي كيروش.وأثار ذلك استغراب الصحافة البريطانية، حيث علقت صحيفة "ذا صن": بقولها إن الخريطة الحرارية لمصر ضد نيجيريا أظهرت افتقارًا شديدًا للهجوم في طريقة "5-5-0" الغريبة على الرغم من وجود صلاح.بينما كتب موقع "ليفربول إيكو": "حيرة كبيرة لمشجعي كأس الأمم الأفريقية بسبب تشكيل منتخب مصر الغريب، وخطة 5-5-0".واستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية بالخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات.ومن المقرر أن يلاقي الفراعنة، مساء اليوم، منتخب غينيا بيساو في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
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رياضة, مصر

مدرب مصر يرد على انتقاده بشأن خطة "5-5-0"... فيديو

12:57 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 13:03 GMT 15.01.2022)
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOمدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
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رد كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليه بشأن خطة اللعب "5-5-0" التي زعم بعضهم أنه لعب بها أمام نيجيريا وتسببت في الخسارة.
وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة غينيا بيساو، أمس الجمعة، إنه وفقا للقواعد يطلب منه كتابة التشكيل قبل ساعة ونصف الساعة من بداية المباراة.
وأضاف: "أنا قمت فقط بتسليم أسماء اللاعبين لكنها عٌرضت للجماهير بطريقة مختلفة".
وتابع: "لم أتخيل أن أشخاصا محترفين لم يحسنوا قراءة المباراة، ولكن هذا الموقف سأضعه في كتاب الطرائف الخاص بي بعد اعتزالي".
يذكر أنه في بداية المباراة، قامت شبكة "سكاي سبورتس" والتي تقوم بنقل البطولة تلفزيونيا داخل بريطانيا بنشر تشكيل منتخب مصر، لكن الرسم التكتيكي جاء بطريقة غريبة، حيث ظهر 5-5-0، أي أنه لا يلعب برأس حربة، رغم أنه يفترض أن يكون 4-3-3، بحسب ما أعلن البرتغالي كيروش.
وأثار ذلك استغراب الصحافة البريطانية، حيث علقت صحيفة "ذا صن": بقولها إن الخريطة الحرارية لمصر ضد نيجيريا أظهرت افتقارًا شديدًا للهجوم في طريقة "5-5-0" الغريبة على الرغم من وجود صلاح.
بينما كتب موقع "ليفربول إيكو": "حيرة كبيرة لمشجعي كأس الأمم الأفريقية بسبب تشكيل منتخب مصر الغريب، وخطة 5-5-0".
واستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية بالخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات.
ومن المقرر أن يلاقي الفراعنة، مساء اليوم، منتخب غينيا بيساو في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
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