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Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-لم-تقع-أية-اشتباكات-بين-قوات-حفظ-السلام-والمدنيين-في-كازاخستان-1056243128.html
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: لم تقع أية اشتباكات بين قوات حفظ السلام والمدنيين في كازاخستان
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: لم تقع أية اشتباكات بين قوات حفظ السلام والمدنيين في كازاخستان
أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، اليوم السبت، أنه لم تكن هناك أية اشتباكات بين المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للمنظمة، أثناء... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T17:10+0000
2022-01-15T17:16+0000
أحداث كازاخستان
العالم
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مينسك - سبوتنيك. وقال زاس في مقابلة مع قناة "بيلاروس 1": "خلال هذه المهمة لم يكن هناك اشتباك واحد بين قوات حفظ السلام والسكان المحليين. الجميع تفهم الوضع وقدموا المساعدة".وأوضح زاس أن قوات حفظ السلام لم تتعرض لأي هجمات خلال وجودها في البلاد، مضيفا "كانت هناك أوضاع مختلفة، لكن لم تكن هناك أية اشتباكات خطيرة. ربما أدرك الجميع أن وقت المزاح قد انتهى".وأشار الأمين العام لمنظمة الأمن الجماعي، إلى أن الوضع في كازاخستان مستمر في التحسن، لكن لا يزال لدى السلطات الكازاخية الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.وكان رئيس النيابة الجنائية بمكتب المدعي العام في كازاخستان، سيريك شلباييف قد أعلن اليوم السبت، مقتل 225 شخصا، بينهم 19 من قوات الأمن، خلال أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد خلال الفترة الماضية.وقال شلباييف في مؤتمر صحفي: "وصل إلى المشارح 225 قتيلا بينهم 19 شرطيا وعسكريا".وأوضح شلباييف، أن عدد المصابين خلال أعمال الشغب بلغ 4578 شخصا، بينهم 3393 من أفراد الأمن.وأشار المسؤول الكازاخستاني، إلى أنه يجرى حاليا التحقيق في 546 قضية جنائية مرتبطة بأعمال الشغب التي جرت في البلاد، مضيفا أن هناك 44 قضية تتعلق بالإرهاب، و34 مرتبطة بأعمال الشغب، و19 قضية أخرى تتعلق بالقتل.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/مقتل-225-شخصا-بينهم-19-من-أفراد-الأمن-خلال-أعمال-الشغب-في-كازاخستان-1056242430.html
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العالم

منظمة معاهدة الأمن الجماعي: لم تقع أية اشتباكات بين قوات حفظ السلام والمدنيين في كازاخستان

17:10 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 17:16 GMT 15.01.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministryالدفاع: قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان
الدفاع: قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، اليوم السبت، أنه لم تكن هناك أية اشتباكات بين المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للمنظمة، أثناء تأدية عملها في كازاخستان.
مينسك - سبوتنيك. وقال زاس في مقابلة مع قناة "بيلاروس 1": "خلال هذه المهمة لم يكن هناك اشتباك واحد بين قوات حفظ السلام والسكان المحليين. الجميع تفهم الوضع وقدموا المساعدة".
وأوضح زاس أن قوات حفظ السلام لم تتعرض لأي هجمات خلال وجودها في البلاد، مضيفا "كانت هناك أوضاع مختلفة، لكن لم تكن هناك أية اشتباكات خطيرة. ربما أدرك الجميع أن وقت المزاح قد انتهى".
وأشار الأمين العام لمنظمة الأمن الجماعي، إلى أن الوضع في كازاخستان مستمر في التحسن، لكن لا يزال لدى السلطات الكازاخية الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

"خلال هذه المهمة لم يكن هناك اشتباك واحد بين قوات حفظ السلام والسكان المحليين. الجميع تفهم الوضع وقدموا المساعدة. يمكننا القول إن البلاد تعود إلى الحياة الطبيعية".

ستانيسلاف زاس
الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
وكان رئيس النيابة الجنائية بمكتب المدعي العام في كازاخستان، سيريك شلباييف قد أعلن اليوم السبت، مقتل 225 شخصا، بينهم 19 من قوات الأمن، خلال أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد خلال الفترة الماضية.
عمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية أكيمات الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
مقتل 225 شخصا بينهم 19 من أفراد الأمن خلال أعمال الشغب في كازاخستان
16:50 GMT
وقال شلباييف في مؤتمر صحفي: "وصل إلى المشارح 225 قتيلا بينهم 19 شرطيا وعسكريا".
وأوضح شلباييف، أن عدد المصابين خلال أعمال الشغب بلغ 4578 شخصا، بينهم 3393 من أفراد الأمن.
وأشار المسؤول الكازاخستاني، إلى أنه يجرى حاليا التحقيق في 546 قضية جنائية مرتبطة بأعمال الشغب التي جرت في البلاد، مضيفا أن هناك 44 قضية تتعلق بالإرهاب، و34 مرتبطة بأعمال الشغب، و19 قضية أخرى تتعلق بالقتل.
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