تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220115/وزير-الخارجية-الأردني-أمن-الخليج-من-أمننا-1056218856.html
وزير الخارجية الأردني: أمن الخليج من أمننا
وزير الخارجية الأردني: أمن الخليج من أمننا
صرح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم السبت، بأن أمن السعودية والخليج من أمن بلاده، معربا عن إدانته لهجمات "أنصار الله" ضد السعودية. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T07:17+0000
2022-01-15T07:17+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996192_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_6240d43d46bb6cff795fc968ac3de7bc.jpg
وأضاف الصفدي، في لقاء مع قناة "العربية" أن الأردن "يدين هجمات الحوثيين على السعودية وأن عمان تؤيد كل الخطوات التي تدعم استقرار الخليج"، مشددا على وقوف بلاده مع السعودية في إيجاد حل للأزمة اليمنية.في السياق ذاته، دعا الصفدي طهران إلى "الكف عن التدخل في شؤون الدول العربية"، وذلك بعد أن دعا المجلس في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى الإفراج الفوري عن السفينة التي صادرها الحوثيون مطلع يناير/كانون الثاني وعن طاقمها.وقال مجلس الأمن في بيان إن الدول الأعضاء نددت باحتجاز أنصار الله للسفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2022، وطالبوا بالإفراج الفوري عنها.وشدد الأعضاء على أهمية حفظ سلامة طاقم السفينة ورفاههم حتى إطلاق سراحهم، داعين جميع الأطراف إلى "حل القضية بسرعة".وأكد البيان أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي"، وجدد الأعضاء "إدانتهم تزايد عدد الحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية"، واعتبروها "خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، احتجازها سفينة الشحن الإماراتية "روابي"، يوم الاثنين الماضي، بعد دخولها المياه اليمنية دون ترخيص من الجماعة.وقالت الجماعة إن السفينة تحمل معدات عسكرية للتحالف العربي، متهمة إياها بـ "ممارسة أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996192_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4b583cf19cd7e4fcf4f77f54097c36c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

وزير الخارجية الأردني: أمن الخليج من أمننا

07:17 GMT 15.01.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم السبت، بأن أمن السعودية والخليج من أمن بلاده، معربا عن إدانته لهجمات "أنصار الله" ضد السعودية.
وأضاف الصفدي، في لقاء مع قناة "العربية" أن الأردن "يدين هجمات الحوثيين على السعودية وأن عمان تؤيد كل الخطوات التي تدعم استقرار الخليج"، مشددا على وقوف بلاده مع السعودية في إيجاد حل للأزمة اليمنية.
في السياق ذاته، دعا الصفدي طهران إلى "الكف عن التدخل في شؤون الدول العربية"، وذلك بعد أن دعا المجلس في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى الإفراج الفوري عن السفينة التي صادرها الحوثيون مطلع يناير/كانون الثاني وعن طاقمها.
وقال مجلس الأمن في بيان إن الدول الأعضاء نددت باحتجاز أنصار الله للسفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2022، وطالبوا بالإفراج الفوري عنها.
وشدد الأعضاء على أهمية حفظ سلامة طاقم السفينة ورفاههم حتى إطلاق سراحهم، داعين جميع الأطراف إلى "حل القضية بسرعة".
وأكد البيان أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي"، وجدد الأعضاء "إدانتهم تزايد عدد الحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية"، واعتبروها "خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر".
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، احتجازها سفينة الشحن الإماراتية "روابي"، يوم الاثنين الماضي، بعد دخولها المياه اليمنية دون ترخيص من الجماعة.
وقالت الجماعة إن السفينة تحمل معدات عسكرية للتحالف العربي، متهمة إياها بـ "ممارسة أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:17 GMTوزير الخارجية الأردني: أمن الخليج من أمننا
07:08 GMTفي مصر... هذه رسوم شركات العمرة للموسم الجديد
07:05 GMTأمريكيون يقارنون مدنهم بالمدن الروسية ويبدون إعجابهم بالأخيرة
06:57 GMTداعية إسلامي سعودي ينشر فيديو قديم للملك سلمان ويقارنه بولي العهد
06:49 GMTمنظمة دولية تكشف عن بيانات صادمة بشأن البطالة في المغرب
06:45 GMTهل بدأت إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة؟
06:35 GMTالعراق: 3 طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد
06:27 GMTهالاند يؤكد أن دورتموند يضغط عليه لاتخاذ قرار بشأن مستقبله
06:20 GMTمجلة أمريكية تكشف عن نوايا واشنطن بتحقيق خلافات بين موسكو وبكين في مجلس الأمن
06:10 GMTالصين تؤكد معارضتها للعقوبات الأمريكية على إيران
05:53 GMTبلينكن: الولايات المتحدة والناتو مستعدان لمواصلة الحوار مع روسيا
05:51 GMTبيونغ يانغ تكشف عن معلومات بشأن مناوراتها الصاروخية الأخيرة
05:35 GMTالسويد ترسل جيشها إلى جزيرة غوتلاند على خلفية التوتر مع روسيا
05:00 GMTموسكو تنفي معلومات واشنطن بشأن موعد الهجوم على أوكرانيا
04:23 GMTالبيت الأبيض يحذر ويكشف توقيت الهجوم الروسي على أوكرانيا
04:02 GMTالدفاع: قوات حفظ السلام الروسية غادرت كازاخستان
03:56 GMTإصابة طلاب يابانيين جراء حادث طعن خلال امتحانات القبول في الجامعات
03:16 GMTالأمم المتحدة تندد بضربات حكومة آبي أحمد الجوية في تيغراي
02:34 GMTزيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا بالمكسيك
01:52 GMTمحكمة أسترالية تستمع إلى ديوكوفيتش في قضية التأشيرة