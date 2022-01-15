https://arabic.sputniknews.com/20220115/وزير-الخارجية-الأردني-أمن-الخليج-من-أمننا-1056218856.html

وزير الخارجية الأردني: أمن الخليج من أمننا

وزير الخارجية الأردني: أمن الخليج من أمننا

صرح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم السبت، بأن أمن السعودية والخليج من أمن بلاده، معربا عن إدانته لهجمات "أنصار الله" ضد السعودية. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T07:17+0000

2022-01-15T07:17+0000

2022-01-15T07:17+0000

العالم العربي

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وأضاف الصفدي، في لقاء مع قناة "العربية" أن الأردن "يدين هجمات الحوثيين على السعودية وأن عمان تؤيد كل الخطوات التي تدعم استقرار الخليج"، مشددا على وقوف بلاده مع السعودية في إيجاد حل للأزمة اليمنية.في السياق ذاته، دعا الصفدي طهران إلى "الكف عن التدخل في شؤون الدول العربية"، وذلك بعد أن دعا المجلس في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى الإفراج الفوري عن السفينة التي صادرها الحوثيون مطلع يناير/كانون الثاني وعن طاقمها.وقال مجلس الأمن في بيان إن الدول الأعضاء نددت باحتجاز أنصار الله للسفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2022، وطالبوا بالإفراج الفوري عنها.وشدد الأعضاء على أهمية حفظ سلامة طاقم السفينة ورفاههم حتى إطلاق سراحهم، داعين جميع الأطراف إلى "حل القضية بسرعة".وأكد البيان أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي"، وجدد الأعضاء "إدانتهم تزايد عدد الحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية"، واعتبروها "خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، احتجازها سفينة الشحن الإماراتية "روابي"، يوم الاثنين الماضي، بعد دخولها المياه اليمنية دون ترخيص من الجماعة.وقالت الجماعة إن السفينة تحمل معدات عسكرية للتحالف العربي، متهمة إياها بـ "ممارسة أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".

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العالم العربي