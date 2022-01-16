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بث مباشر لمباراة الجزائر (0) وغينيا الاستوائية (0) في كأس أمم أفريقيا (الشوط الأول)
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/أهداف-مبارة-تونس-وموريتانيا-4---صفر-في-كأس-أمم-أفريقيا-لكرة-القدم-فيديو-1056285811.html
أهداف مبارة تونس وموريتانيا 4 - صفر في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم... فيديو
أهداف مبارة تونس وموريتانيا 4 - صفر في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم... فيديو
حقق المنتخب التونسي فوزا كبيرا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T18:35+0000
2022-01-16T18:35+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
كأس الأمم الإفريقية
منتخب تونس الوطني
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افتتح رباعية المنتخب التونسي حمزة مثلوثي مبكرا منذ الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف وهبي الخزري هدفين في الدقيقتين 9 و64، فيما اختتم سيف الدين الجزيري رباعية نسور قرطاج في الدقيقة الـ66.وأضاع التونسي يوسف المساكني فرصة تسجيل الهدف الخامس لمنتخب بلاده عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المبارة التي أدارها تحكيم مصري.وبهذا الفوز، جمع المنتخب التونسي أول ثلاث نقاط في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مالي بهدف دون رد في مباراة شهدت جدلا كبيرا بعد أن أنهاها الحكم قبل انتهاء الوقت الأصلي، فيما تلقى المنتخب الموريتاني خسارته الثانية وودع البطولة القارية رسميا.
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كأس الأمم الإفريقية, منتخب تونس الوطني

أهداف مبارة تونس وموريتانيا 4 - صفر في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم... فيديو

18:35 GMT 16.01.2022
© AP Photo / Sunday Alambaمنتخب تونس
منتخب تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Sunday Alamba
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حقق المنتخب التونسي فوزا كبيرا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
افتتح رباعية المنتخب التونسي حمزة مثلوثي مبكرا منذ الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف وهبي الخزري هدفين في الدقيقتين 9 و64، فيما اختتم سيف الدين الجزيري رباعية نسور قرطاج في الدقيقة الـ66.
وأضاع التونسي يوسف المساكني فرصة تسجيل الهدف الخامس لمنتخب بلاده عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المبارة التي أدارها تحكيم مصري.
وبهذا الفوز، جمع المنتخب التونسي أول ثلاث نقاط في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مالي بهدف دون رد في مباراة شهدت جدلا كبيرا بعد أن أنهاها الحكم قبل انتهاء الوقت الأصلي، فيما تلقى المنتخب الموريتاني خسارته الثانية وودع البطولة القارية رسميا.
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يوسف البلايلي بعد إحرازه هدف فوز منتخب الجزائر - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الجزائر (0) وغينيا الاستوائية (0) في كأس أمم أفريقيا (الشوط الأول)18:30 GMT
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