بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
أهداف مبارة تونس وموريتانيا 4 - صفر في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم... فيديو
© AP Photo / Sunday Alambaمنتخب تونس
© AP Photo / Sunday Alamba
حقق المنتخب التونسي فوزا كبيرا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
افتتح رباعية المنتخب التونسي حمزة مثلوثي مبكرا منذ الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف وهبي الخزري هدفين في الدقيقتين 9 و64، فيما اختتم سيف الدين الجزيري رباعية نسور قرطاج في الدقيقة الـ66.
🏆—امـم افـريـقـيـا 2021— عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 16, 2022
🇹🇳 تونس 1 × 0 موريتانيا 🇲🇷
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🎥— هدف اول لـ منتخب تونس عن طريق المثلوثي
• الحساب الأساسي @CAF_2021
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🎥 — خليل البلوشي يبدوا غاضباً من امم افريقيا 😂🔥 pic.twitter.com/MIxZZ3YKyr— عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 16, 2022
🏆—امـم افـريـقـيـا 2021— عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 16, 2022
🇹🇳 تونس 3 × 0 موريتانيا 🇲🇷
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🎥— هدف ثالث لـ منتخب تونس عن طريق وهبي الخزري تيكي تاكا تونسية 🔥🔥
• الحساب الأساسي @CAF_2021 pic.twitter.com/TWZyBbxipb
🏆—امـم افـريـقـيـا 2021— عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 16, 2022
🇹🇳 تونس 4 × 0 موريتانيا 🇲🇷
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🎥— هدف ثالث لـ منتخب تونس عن طريق الجزيري 🔥
• الحساب الأساسي @CAF_2021 pic.twitter.com/KztJC09hhu
وأضاع التونسي يوسف المساكني فرصة تسجيل الهدف الخامس لمنتخب بلاده عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المبارة التي أدارها تحكيم مصري.
🎥— ركلة جزاء ضائعة لتونس من يوسف المساكني— عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 16, 2022
pic.twitter.com/aWq27b4COk
وبهذا الفوز، جمع المنتخب التونسي أول ثلاث نقاط في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مالي بهدف دون رد في مباراة شهدت جدلا كبيرا بعد أن أنهاها الحكم قبل انتهاء الوقت الأصلي، فيما تلقى المنتخب الموريتاني خسارته الثانية وودع البطولة القارية رسميا.