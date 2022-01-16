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أول ما قام به قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني عقب وصوله العراق... صور وفيديو
أول ما قام به قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني عقب وصوله العراق... صور وفيديو
قام قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، مساء اليوم الأحد، بزيارة إلى العراق. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T21:37+0000
2022-01-16T21:37+0000
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ونشرت قناة صابرين نيوز العراقية، عبر حسابها على تليغرام صور وفيديوهات تظهر العميد اسماعيل قاآني، وهو يزور مرقدي محمد صادق الصدر (والد مقتدى الصدر)، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في مقبرة وادي السلام بمدينة النجف.من جانبه، أعلن الحشد الشعبي في العراق، في بيان له، عن زيارة قاآني محافظة النجف. قائلا: "بعد تشرفه بزيارة مرقد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف توجه إلى مقبرة وادي السلام لزيارة مرقد الشهيد الصدر والشهيد أبو مهدي المهندس وسائر الشهداء".وقالت وسائل إعلام عراقية، إن زيارة إسماعيل قاآني جاءت بهدف عقد اجتماعات مع القوى السياسية العراقية، لتقريب وجهات النظر بملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والعمل على توحيد المواقف داخل البيت السياسي بعد الخلافات بين (الإطار التنسيقي) و(التيار الصدري).وحسم محمد الحلبوسي، مؤخرا رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، بعد مناقشة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان، بعدما حصل على 200 صوت، فيما حصل المشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".وأمام البرلمان 30 يوما إضافيا من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم

أول ما قام به قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني عقب وصوله العراق... صور وفيديو

21:37 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / -قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قاآني
قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قاآني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / -
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قام قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، مساء اليوم الأحد، بزيارة إلى العراق.
ونشرت قناة صابرين نيوز العراقية، عبر حسابها على تليغرام صور وفيديوهات تظهر العميد اسماعيل قاآني، وهو يزور مرقدي محمد صادق الصدر (والد مقتدى الصدر)، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في مقبرة وادي السلام بمدينة النجف.
من جانبه، أعلن الحشد الشعبي في العراق، في بيان له، عن زيارة قاآني محافظة النجف. قائلا: "بعد تشرفه بزيارة مرقد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف توجه إلى مقبرة وادي السلام لزيارة مرقد الشهيد الصدر والشهيد أبو مهدي المهندس وسائر الشهداء".
وقالت وسائل إعلام عراقية، إن زيارة إسماعيل قاآني جاءت بهدف عقد اجتماعات مع القوى السياسية العراقية، لتقريب وجهات النظر بملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والعمل على توحيد المواقف داخل البيت السياسي بعد الخلافات بين (الإطار التنسيقي) و(التيار الصدري).
وحسم محمد الحلبوسي، مؤخرا رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، بعد مناقشة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان، بعدما حصل على 200 صوت، فيما حصل المشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".
وأمام البرلمان 30 يوما إضافيا من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
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