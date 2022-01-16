احتجاج في هولندا على إجراءات احتواء فيروس كورونا... فيديو
© AFP 2021 / DANNY KEMPالشرطة الهولندية تصد محتجين ضد القيود الوبائية 20 نوفمبر 2021
© AFP 2021 / DANNY KEMP
احتشد ألوف المحتجين في شوارع أمستردام اليوم الأحد اعتراضا على إجراءات فرضتها الحكومة لمكافحة مرض كوفيد-19 وحملة التطعيم مع ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية جديدة.
ومُنحت السلطات حق التوقيف والتفتيش في عدة مناطق بالمدينة وجابت عشرات من عربات شرطة مكافحة الشغب الأحياء التي خرجت فيها المظاهرات تحمل لافتات ومظلات صفراء اللون.
وتنظم مظاهرات دورية في أنحاء البلاد مناهضة لإجراءات كورونا، وانضم للحشود الكبيرة اليوم الأحد مزارعون قادوا جراراتهم إلى العاصمة وصفوها في ميدان المتحف.
وعزف المحتشدون الموسيقى ورددوا هتافات مناهضة للحكومة ثم ساروا في الطرق الرئيسية معطلين حركة المرور.
وفرضت هولندا بعضا من أشد إجراءات الإغلاق في أوروبا لمدة شهر في عطلة بداية العام، وفقا لـ "رويترز".
ووسط المعارضة الشعبية المتنامية للقيود أعلن رئيس الوزراء مارك روته يوم الجمعة إعادة فتح المتاجر وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر والصالات الرياضية، ورفع جزئيا الإغلاق على الرغم من وصول أعداد الإصابات بكوفيد-19 إلى مستويات قياسية.
فالإصابات اليومية بلغت ذروة جديدة فوق 36 ألف إصابة اليوم الأحد وفقا لبيانات معهد الصحة الهولندي. وسجلت هولندا أكثر من 3.5 مليون إصابة و21 ألف وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة.
وتنظم مظاهرات دورية في أنحاء البلاد مناهضة لإجراءات كورونا، وانضم للحشود الكبيرة اليوم الأحد مزارعون قادوا جراراتهم إلى العاصمة وصفوها في ميدان المتحف.
وعزف المحتشدون الموسيقى ورددوا هتافات مناهضة للحكومة ثم ساروا في الطرق الرئيسية معطلين حركة المرور.
وفرضت هولندا بعضا من أشد إجراءات الإغلاق في أوروبا لمدة شهر في عطلة بداية العام، وفقا لـ "رويترز".
ووسط المعارضة الشعبية المتنامية للقيود أعلن رئيس الوزراء مارك روته يوم الجمعة إعادة فتح المتاجر وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر والصالات الرياضية، ورفع جزئيا الإغلاق على الرغم من وصول أعداد الإصابات بكوفيد-19 إلى مستويات قياسية.
فالإصابات اليومية بلغت ذروة جديدة فوق 36 ألف إصابة اليوم الأحد وفقا لبيانات معهد الصحة الهولندي. وسجلت هولندا أكثر من 3.5 مليون إصابة و21 ألف وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة.
NETHERLANDS 🇳🇱— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) January 16, 2022
Several thousand people demonstrate in #Amsterdam in the Netherlands against health restrictions and the #healthpass. #Museumplein pic.twitter.com/befJQjmEhx