استئناف الملاحة في مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة

أنقرة - سبوتنيك. وقالت قناة "ا هابير" التلفزيونية إن استئناف حركة الملاحة في المضيق جاءت بعد تدخل فريق خفر السواحل وإرساء السفينة في مرسى سيريير-بيوكديري.وكانت وزارة المواصلات والبنية التحتية التركية قد أعلنت، في وقت سابق، تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور، إثر سقوط مرساة سفينة تنقل زيت عباد الشمس.وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، أن مرساة السفينة التي تحمل اسم "USICHEM" سقطت قبالة منطقة "أناضولو كاواغي" في إسطنبول.وأضافت أن 3 زوارق قطر وقارب إنقاذ سريع يشاركون بالتنسيق مع مركز خدمات مرور السفن في إسطنبول في توجيه السفينة، بعد تعليق حركة السفن في المضيق.وتعتبر حركة السفن في مضيق البوسفور الذي يفصل بين إسطنبول الأوروبية وإسطنبول الآسيوية، واحدة من أهم نقاط الملاحة البحرية في العالم، وفي العام الماضي مرت خلال المضيق أكثر من 38 ألف سفينة.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.