https://arabic.sputniknews.com/20220116/البرلمان-الفرنسي-يقر-جواز-اللقاح-شرطا-لدخول-الأماكن-العامة-1056293079.html

البرلمان الفرنسي يقر "جواز اللقاح" شرطا لدخول الأماكن العامة

البرلمان الفرنسي يقر "جواز اللقاح" شرطا لدخول الأماكن العامة

أعطى البرلمان الفرنسي موافقته النهائية، اليوم الأحد، على أحدث إجراءات الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، ومنها "جواز اللقاح" الذي اعترض عليه محتجون مناهضون للقاحات. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T22:19+0000

2022-01-16T22:19+0000

2022-01-16T22:19+0000

البرلمان الفرنسي

فيروس كورونا

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وصوت النواب بواقع 215 مؤيدا مقابل 58 معارضا، مما يمهد الطريق لدخول القانون حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.ويمكن للأشخاص غير المطعمين حاليا دخول هذه الأماكن بنتائج اختبار كوفيد-19 سلبي.وقالت وزارة الصحة أمس السبت، إن ما يقرب من 78 في المئة من السكان حصلوا على تطعيم كامل.وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي من المتوقع أن يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان، لصحيفة لو باريزيان هذا الشهر، إنه يريد "تنغيص حياة" من لم يحصلوا على اللقاح لدرجة أن ينتهي بهم الأمر بالحصول عليه.وتظاهر الآلاف من المتظاهرين المناهضين للقاحات في باريس وبعض المدن الأخرى أمس السبت اعتراضا على القانون، لكن أعدادهم انخفضت انخفاضا حادا عن الأسبوع الماضي، بعد تصريحات ماكرون.وفرنسا في خضم الموجة الخامسة من كوفيد-19، إذ تصل الحالات الجديدة اليومية بانتظام إلى مستويات قياسية تزيد عن 300 ألف.ومع ذلك، فإن عدد الحالات الخطيرة التي تتسبب في دخول وحدات العناية المركزة أقل بكثير من الموجة الأولى في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020.

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البرلمان الفرنسي, فيروس كورونا