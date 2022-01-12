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https://arabic.sputniknews.com/20220112/الإمارات-تنضم-لصندوق-فرنسي-سعودي-لدعم-لبنان-1055266797.html
الإمارات تنضم لصندوق فرنسي سعودي لدعم لبنان
الإمارات تنضم لصندوق فرنسي سعودي لدعم لبنان
ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات ستنضم لصندوق سعودي فرنسي يستهدف تقديم الدعم للشعب اللبناني. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T00:58+0000
2022-01-12T00:58+0000
لبنان
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال لو دريان في جلسة للبرلمان "زيارة الرئيس (إيمانويل) ماكرون مكنت (دول) الخليج (العربية) من استئناف العلاقات (مع لبنان)، وشهدت (إنشاء) صندوق فرنسي سعودي لدعم اللبنانيين، والذي سيلقى دعما غدا أو بعد غد من مساهمة من الإمارات العربية المتحدة"، بحسب رويترز.وعبر لو دريان عن أسفه للعقبات السياسية التي تعترض طريق تحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والتي تحول دون اجتماع الحكومة، قائلا إن هذا "تعطيل غير مقبول" للأهداف السياسية.ومطلع ديسمبر/ كانون الأول، اتفقت الرياض وباريس على إنشاء آلية إنسانية مشتركة لتخفيف معاناة اللبنانيين كخطوة أولى لمعاودة تواصل السعودية مع لبنان بعد خلاف دبلوماسي بين بيروت ودول الخليج العربية.يشار إلى أن الرئيس ميشال عون كان قد دعا القوى السياسية اللبنانية إلى حوار وطني حول مسائل من بينها استراتيجية للدفاع، التي قال إن تطبيقها مسؤولية الدولة وحدها .وأضاف عون في كلمة نقلها التلفزيون أنه يريد أفضل علاقات مع دول الخليج العربية، متسائلا عن سبب وضع العلاقات في حالة توتر إثر تصريحات لوزير متحالف مع "حزب الله" حول حرب اليمن، والتي أشعلت أزمة دبلوماسية في أكتوبر/ تشرين الأول.وحذر عون من أن "الدولة تنهار" داعيا إلى حوار عاجل حول خطة التعافي المالي والاقتصادي واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/حزب-الله-يوافق-على-المشاركة-في-الحوار-الوطني-في-لبنان-1055241162.html
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لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تنضم لصندوق فرنسي سعودي لدعم لبنان

00:58 GMT 12.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayتزيين شوارع بيروت لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة، لبنان
تزيين شوارع بيروت لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات ستنضم لصندوق سعودي فرنسي يستهدف تقديم الدعم للشعب اللبناني.
وقال لو دريان في جلسة للبرلمان "زيارة الرئيس (إيمانويل) ماكرون مكنت (دول) الخليج (العربية) من استئناف العلاقات (مع لبنان)، وشهدت (إنشاء) صندوق فرنسي سعودي لدعم اللبنانيين، والذي سيلقى دعما غدا أو بعد غد من مساهمة من الإمارات العربية المتحدة"، بحسب رويترز.
وعبر لو دريان عن أسفه للعقبات السياسية التي تعترض طريق تحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والتي تحول دون اجتماع الحكومة، قائلا إن هذا "تعطيل غير مقبول" للأهداف السياسية.
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
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ومطلع ديسمبر/ كانون الأول، اتفقت الرياض وباريس على إنشاء آلية إنسانية مشتركة لتخفيف معاناة اللبنانيين كخطوة أولى لمعاودة تواصل السعودية مع لبنان بعد خلاف دبلوماسي بين بيروت ودول الخليج العربية.
يشار إلى أن الرئيس ميشال عون كان قد دعا القوى السياسية اللبنانية إلى حوار وطني حول مسائل من بينها استراتيجية للدفاع، التي قال إن تطبيقها مسؤولية الدولة وحدها .
وأضاف عون في كلمة نقلها التلفزيون أنه يريد أفضل علاقات مع دول الخليج العربية، متسائلا عن سبب وضع العلاقات في حالة توتر إثر تصريحات لوزير متحالف مع "حزب الله" حول حرب اليمن، والتي أشعلت أزمة دبلوماسية في أكتوبر/ تشرين الأول.
وحذر عون من أن "الدولة تنهار" داعيا إلى حوار عاجل حول خطة التعافي المالي والاقتصادي واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
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