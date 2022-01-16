https://arabic.sputniknews.com/20220116/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-280-مسلحا-من-أنصار-الله-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-1056273431.html

التحالف العربي يعلن مقتل 280 مسلحا من "أنصار الله" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

التحالف العربي يعلن مقتل 280 مسلحا من "أنصار الله" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلن التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة السعودية، اليوم الأحد، مقتل 280 مسلحا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، بعمليات... 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T14:18+0000

2022-01-16T14:18+0000

2022-01-16T14:18+0000

أنصار الله

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السعودية

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وقال التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية، إنه "نفذ 64 عملية استهداف ضد ميلشيا الحوثي في مأرب [شرق العاصمة اليمنية]، والبيضاء [وسط البلاد]".وأضاف: "تدمير 30 آلية عسكرية ومقتل 280 عنصراً إرهابياً خلال 24 ساعة".وكثف التحالف العربي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملياته الجوية في محافظة مأرب دعماً لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "الحوثيين" في مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر الحادي عشر توالياً في مأرب.وتستخدم جماعة "الحوثيين" محافظة البيضاء المحاذية لـ 8 محافظات، في نقل تعزيزاتها العسكرية من المقاتلين والعتاد إلى محافظة مأرب.وأعلنت الجماعة، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "الحوثيين"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, السعودية