تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220116/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-280-مسلحا-من-أنصار-الله-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-1056273431.html
التحالف العربي يعلن مقتل 280 مسلحا من "أنصار الله" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
التحالف العربي يعلن مقتل 280 مسلحا من "أنصار الله" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
أعلن التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة السعودية، اليوم الأحد، مقتل 280 مسلحا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، بعمليات... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T14:18+0000
2022-01-16T14:18+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101426/39/1014263969_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ed531d26289b38ca78f6c1588657bb1a.jpg
وقال التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية، إنه "نفذ 64 عملية استهداف ضد ميلشيا الحوثي في مأرب [شرق العاصمة اليمنية]، والبيضاء [وسط البلاد]".وأضاف: "تدمير 30 آلية عسكرية ومقتل 280 عنصراً إرهابياً خلال 24 ساعة".وكثف التحالف العربي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملياته الجوية في محافظة مأرب دعماً لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "الحوثيين" في مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر الحادي عشر توالياً في مأرب.وتستخدم جماعة "الحوثيين" محافظة البيضاء المحاذية لـ 8 محافظات، في نقل تعزيزاتها العسكرية من المقاتلين والعتاد إلى محافظة مأرب.وأعلنت الجماعة، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "الحوثيين"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/ضاحي-خلفان-يكشف-سبب-عدم-ظهور-زعيم-أنصار-الله-ويلمح-إلى-إصابة-خطيرة-1056220742.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101426/39/1014263969_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c39d3e94bf7601afa0240aaebacf4c4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, السعودية

التحالف العربي يعلن مقتل 280 مسلحا من "أنصار الله" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

14:18 GMT 16.01.2022
© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi اليمن قبل الهدنة
اليمن قبل الهدنة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi
تابعنا عبر
أعلن التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة السعودية، اليوم الأحد، مقتل 280 مسلحا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، بعمليات جوية نفذها بمحافظتي مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.
وقال التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية، إنه "نفذ 64 عملية استهداف ضد ميلشيا الحوثي في مأرب [شرق العاصمة اليمنية]، والبيضاء [وسط البلاد]".

وأضاف: "تدمير 30 آلية عسكرية ومقتل 280 عنصراً إرهابياً خلال 24 ساعة".

وكثف التحالف العربي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملياته الجوية في محافظة مأرب دعماً لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "الحوثيين" في مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر الحادي عشر توالياً في مأرب.

وتستخدم جماعة "الحوثيين" محافظة البيضاء المحاذية لـ 8 محافظات، في نقل تعزيزاتها العسكرية من المقاتلين والعتاد إلى محافظة مأرب.
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
ضاحي خلفان يكشف سبب عدم ظهور زعيم "أنصار الله" ويلمح إلى "إصابة خطيرة"
أمس, 08:45 GMT
وأعلنت الجماعة، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.

وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.

وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.

ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "الحوثيين"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:30 GMTلندن: محتجز الرهائن في كنيس يهودي بتكساس مواطن بريطاني
14:25 GMTلماذا يؤثر الوضع الوبائي في الصين على استقرار العالم بأثره؟
14:24 GMTواشنطن: سحب السودان لترخيص قناة الجزيرة القطرية "تراجع في حرية الإعلام"
14:18 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 280 مسلحا من "أنصار الله" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
14:18 GMTصحيفة تكشف عن منتخبين عربيين هددا "الكاف" بالانسحاب من كأس أمم أفريقيا في الكاميرون
14:15 GMTدعوى قضائية لإقالة المدير الفني للمنتخب المصري
14:13 GMTالمبعوث الأممي للسودان يؤكد مشاركة حمدوك في الحوار السياسي
14:13 GMTمالطا تشهد أكبر احتجاجات ضد تدابير كورونا
14:07 GMTاكتشاف "جرح" غريب هو الأضخم في مجرة درب التبانة... صور وفيديو
14:06 GMT"مايكروسوفت" تكشف عن "برامج مضرة" تم استخدامها في الهجوم السيبراني على أوكرانيا
13:54 GMTإيران تصنع ربوتا يمكنه إصلاح خطوط الأنابيب تحت الأرض دون حفر
13:52 GMTمادتان غذائيتان تمنحان الكبد الحماية من الفيروسات والسموم
13:42 GMTحزب الله وحركة أمل يوافقان على حضور جلسات الحكومة اللبنانية
13:40 GMTوزير التخطيط الأردني: 425 ألف عاطل عن العمل في البلاد
13:29 GMTإسرائيل وأمريكا تجريان تدريبا عسكريا لمواجهة التهديدات المشتركة
13:28 GMTكاظم الساهر يعلق على شائعة وفاته... بعد رحيل شقيقه
13:27 GMTوزير الزراعة الفلسطيني يزور محطة البحوث العلمية في ريف درعا جنوب سوريا... صور
13:23 GMTوزير الاتصالات اللبناني يكشف أسباب الانقطاع المستمر في الاتصالات
13:16 GMTالمختبرات البيولوجية الأمريكية تدق أبواب روسيا بعد انتشارها في دول الاتحاد السوفياتي السابق
13:11 GMTرد فعل أمير قطر بعد توقف فنان عن العزف على البيانو عقب رؤيته... فيديو