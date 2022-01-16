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https://arabic.sputniknews.com/20220116/الجيش-اليمني-يعلن-اقترابه-من-استعادة-معسكر-لـأنصار-الله-في-مأرب-1056278362.html
الجيش اليمني يعلن اقترابه من استعادة معسكر لـ"أنصار الله" في مأرب
الجيش اليمني يعلن اقترابه من استعادة معسكر لـ"أنصار الله" في مأرب
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، تحقيقه تقدما ميدانياً في معارك ضد جماعة "أنصار الله"، بمحافظة مأرب الغنية بالنفط. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T15:53+0000
2022-01-16T15:53+0000
العالم العربي
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القاهرة– سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، تمكنوا اليوم وبإسناد مباشر من مقاتلات التحالف، من استعادة مناطق ومواقع جديدة أبرزها جبل الفليحة في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب".وقال أركان حرب جبهة الجُوبة، العميد الركن عبده الذيباني، إن "قوات الجيش والمقاومة واصلت تقدمها الميداني جنوب مأرب، وحررت مواقع عسكرية استراتيجية، ومناطق جبلية قريبة من جبال ملعاء الاستراتيجية، أهمها جبل الفليحة وسط انهيارات واسعة، وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين".وأضاف الذبياني: "معركة اليوم التي خاضها الجيش والمقاومة، تزامنت مع ضربات جوية مركزة من مقاتلات التحالف التي استهدفت تجمعات وتعزيزات وآليات الحوثيين".في السياق، قالت الدفاع اليمنية، إن "القوات تمكنت من دحر الميلشيا الحوثية من عدة مواقع في مختلف المحاور في مديرية حَريب عقب معارك عنيفة ضد المليشيا والتي فرت عناصرها الإرهابية في الجبال بعد وقوع العشرات منها قتلى وجرحى".وأشارت إلى "تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في معارك وقصف مدفعي وجوي، على امتداد مسرح العمليات في الجبهات الغربية والشمالية الغربية من محافظة مأرب".يأتي ذلك غداة إعلان ألوية العمالقة اليمنية المنضوية ضمن القوات اليمنية المشتركة، سيطرتها على 8 قرى في مديرية حَريب جنوب مأرب، هي بني قيس، وآل موسى، وجرادة، والهجلة، وعكرمة آل بوطهيف، وآل العطير وآل موسى، وحلوة، اثر معارك عنيفة مع "الحوثيين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي، مقتل 280 مسلحا من جماعة "أنصار الله"، وتدمير 30 آلية عسكرية تابعة لها اثر تنفيذه 64 عملية استهداف ضد الجماعة في محافظتي مأرب والبيضاء المجاورة للمحافظة الغنية بالنفط.
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العالم العربي

الجيش اليمني يعلن اقترابه من استعادة معسكر لـ"أنصار الله" في مأرب

15:53 GMT 16.01.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، تحقيقه تقدما ميدانياً في معارك ضد جماعة "أنصار الله"، بمحافظة مأرب الغنية بالنفط.
القاهرة– سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، تمكنوا اليوم وبإسناد مباشر من مقاتلات التحالف، من استعادة مناطق ومواقع جديدة أبرزها جبل الفليحة في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب".
وقال أركان حرب جبهة الجُوبة، العميد الركن عبده الذيباني، إن "قوات الجيش والمقاومة واصلت تقدمها الميداني جنوب مأرب، وحررت مواقع عسكرية استراتيجية، ومناطق جبلية قريبة من جبال ملعاء الاستراتيجية، أهمها جبل الفليحة وسط انهيارات واسعة، وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين".
وأضاف الذبياني: "معركة اليوم التي خاضها الجيش والمقاومة، تزامنت مع ضربات جوية مركزة من مقاتلات التحالف التي استهدفت تجمعات وتعزيزات وآليات الحوثيين".

وأوضح العميد الذيباني أن "القوات بعد تحريرها لجبل الفليحة تكون قد ضيقت الخناق على الحوثيين في معسكر أم ريش التدريبي، وطهرت مواقع عسكرية استراتيجية تمهيدا لاستعادته".

في السياق، قالت الدفاع اليمنية، إن "القوات تمكنت من دحر الميلشيا الحوثية من عدة مواقع في مختلف المحاور في مديرية حَريب عقب معارك عنيفة ضد المليشيا والتي فرت عناصرها الإرهابية في الجبال بعد وقوع العشرات منها قتلى وجرحى".
وأشارت إلى "تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في معارك وقصف مدفعي وجوي، على امتداد مسرح العمليات في الجبهات الغربية والشمالية الغربية من محافظة مأرب".
يأتي ذلك غداة إعلان ألوية العمالقة اليمنية المنضوية ضمن القوات اليمنية المشتركة، سيطرتها على 8 قرى في مديرية حَريب جنوب مأرب، هي بني قيس، وآل موسى، وجرادة، والهجلة، وعكرمة آل بوطهيف، وآل العطير وآل موسى، وحلوة، اثر معارك عنيفة مع "الحوثيين".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي، مقتل 280 مسلحا من جماعة "أنصار الله"، وتدمير 30 آلية عسكرية تابعة لها اثر تنفيذه 64 عملية استهداف ضد الجماعة في محافظتي مأرب والبيضاء المجاورة للمحافظة الغنية بالنفط.
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