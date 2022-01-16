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الشرطة الأمريكية تحدد هوية محتجز الرهائن في كنيس يهودي بتكساس
الشرطة الأمريكية تحدد هوية محتجز الرهائن في كنيس يهودي بتكساس
أسفرت جهود الشرطة الأمريكية عن تحديد هوية محتجز الرهائن بكنيس في ولاية تكساس، حيث تبين أنه بريطاني الجنسية يدعى مالك فيصل أكرم. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T17:57+0000
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سبوتنيك. أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأحد، أن الرجل الذي احتجز أربعة أشخاص كرهائن في كنيس يهودي في تكساس في عطلة نهاية الأسبوع مواطن بريطاني يبلغ من العمر 44 عاما.في السايق ذاته، لم يشر مكتب التحقيقات إلى وجود أي مؤشرات على تورط آخرين في واقعة احتجاز الرهائن، على أن تستمر جهود متابعة خيوط التحقيق.وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، احتجاز الرهائن في الكنيس بـ"العمل الإرهابي"، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات كافية حول أسباب استهداف المسلح للمعبد اليهودي، حسب وكالة رويترز.وكشفت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن الرجل الذي قُتل بعد احتجازه 4 رهائن في كنيس يهودي في إحدى ضواحي دالاس بولاية تكساس الأمريكية، كان مواطنا بريطانيا.وقالت قناة "فوكس نيوز" إن المشتبه به الذي قُتل في مكان الحادث بعد احتجازه رهائن في كنيس يهودي بمدينة كوليفيل، أمس السبت كان مواطنا بريطانيا، وفقًا مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية التابع للحكومة البريطانية.
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الشرطة الأمريكية تحدد هوية محتجز الرهائن في كنيس يهودي بتكساس

17:57 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 18:22 GMT 16.01.2022)
© REUTERS / KEVIN MOHATTالشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى
الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATT
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أسفرت جهود الشرطة الأمريكية عن تحديد هوية محتجز الرهائن بكنيس في ولاية تكساس، حيث تبين أنه بريطاني الجنسية يدعى مالك فيصل أكرم.
سبوتنيك. أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأحد، أن الرجل الذي احتجز أربعة أشخاص كرهائن في كنيس يهودي في تكساس في عطلة نهاية الأسبوع مواطن بريطاني يبلغ من العمر 44 عاما.
وأصدر مكتب التحقيقات بيانا قال فيه إن "ماثيو ديسارنو، العميل الخاص التابع مكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس، أكد اليوم هوية محتجز الرهائن في كوليفيل بولاية تكساس، وهو المواطن البريطاني مالك فيصل أكرم".
في السايق ذاته، لم يشر مكتب التحقيقات إلى وجود أي مؤشرات على تورط آخرين في واقعة احتجاز الرهائن، على أن تستمر جهود متابعة خيوط التحقيق.
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، احتجاز الرهائن في الكنيس بـ"العمل الإرهابي"، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات كافية حول أسباب استهداف المسلح للمعبد اليهودي، حسب وكالة رويترز.
وكشفت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن الرجل الذي قُتل بعد احتجازه 4 رهائن في كنيس يهودي في إحدى ضواحي دالاس بولاية تكساس الأمريكية، كان مواطنا بريطانيا.
وقالت قناة "فوكس نيوز" إن المشتبه به الذي قُتل في مكان الحادث بعد احتجازه رهائن في كنيس يهودي بمدينة كوليفيل، أمس السبت كان مواطنا بريطانيا، وفقًا مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية التابع للحكومة البريطانية.
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