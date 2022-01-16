تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220116/العراق-الحشد-الشعبي-يطلق-حملة-أمنية-في-الطارمية-1056258014.html
العراق.. الحشد الشعبي يطلق حملة أمنية في الطارمية
العراق.. الحشد الشعبي يطلق حملة أمنية في الطارمية
أعلنت مديرية الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، بدء عملية تفتيش لعدة مناطق في مدينة الطارمية شمالي بغداد. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T07:30+0000
2022-01-16T07:30+0000
الحشد الشعبي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049406494_0:0:2210:1244_1920x0_80_0_0_717d85b7d9e8f02ba47c6794c8796a82.jpg
وقالت المديرية في بيان إن "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي شرعت في عملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في الطارمية"، بحسب موقع "السومرية نيوز".وأوضح البيان أن العملية انطلقت تحت إشراف مباشر من آمر اللواء لتفتيش وتأمين القصبات والأرياف في قضاء الطارمية.وأشارت مديرية الحشد الشعبي إلى أن الهدف هو البحث عن عناصر إرهابية قد تتمركز في المناطق البعيدة عن مراكز المدن.وذكر البيان أن العملية شملت كذلك تكثيف انتشار قوات اللواء وتأمين الأهداف المرسومة للحفاظ على المكتسبات والاستقرار الأمني ضمن مناطق شمالي بغداد.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/ليس-لديها-خيار-حتى-تلوذ-بالفرار-كتائب-حزب-الله-العراقية-تعلق-على-استهداف-قاعدة-بلد-1056241171.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049406494_213:0:2177:1473_1920x0_80_0_0_616d497fec9ade0e5d60a2f11ced36b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحشد الشعبي, العراق

العراق.. الحشد الشعبي يطلق حملة أمنية في الطارمية

07:30 GMT 16.01.2022
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMFقوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021
قوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMF
تابعنا عبر
أعلنت مديرية الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، بدء عملية تفتيش لعدة مناطق في مدينة الطارمية شمالي بغداد.
وقالت المديرية في بيان إن "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي شرعت في عملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في الطارمية"، بحسب موقع "السومرية نيوز".
غزو العراق 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
"ليس لديها خيار حتى تلوذ بالفرار"... كتائب حزب الله العراقية تعلق على استهداف قاعدة بلد
أمس, 16:23 GMT
وأوضح البيان أن العملية انطلقت تحت إشراف مباشر من آمر اللواء لتفتيش وتأمين القصبات والأرياف في قضاء الطارمية.
وأشارت مديرية الحشد الشعبي إلى أن الهدف هو البحث عن عناصر إرهابية قد تتمركز في المناطق البعيدة عن مراكز المدن.
وذكر البيان أن العملية شملت كذلك تكثيف انتشار قوات اللواء وتأمين الأهداف المرسومة للحفاظ على المكتسبات والاستقرار الأمني ضمن مناطق شمالي بغداد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:53 GMTموقع عبري يكشف عن "بنك أهداف" إسرائيلي لإيران... 7 منشآت استراتيجية
07:33 GMTصحيفة صينية تتحدث عن "قاتل غامض" قادم من روسيا
07:30 GMTالعراق.. الحشد الشعبي يطلق حملة أمنية في الطارمية
07:29 GMTأفغانستان وتركمانستان تقرران بدء العمل بمشروع خط أنابيب الغاز "تابي" في مارس القادم
07:24 GMTتطوير مستشعر جديد للكمامات قادر على رصد كفاءتها وقياس معدل ضربات القلب... فيديو
07:13 GMTبينيت: لن ألتقي أبو مازن
07:04 GMTوزير خارجية الأردن: القضية الفلسطينية من أولوياتنا وحل الدولتين هو السيناريو الأمثل
06:58 GMTوزير خارجية إسرائيل يرحب بتحرير رهائن كنيس تكساس
06:56 GMTإعلام: واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان
06:53 GMTمسؤولة أردنية: مقبلون على موجة رابعة من كورونا في ظل انتشار "أوميكرون"
06:51 GMTسماء الإمارات والسعودية تشهد ظاهرة تستمر 13 يوما
06:38 GMTبيسكوف: مستوى التوتر على الحدود مع أوكرانيا "مرتفع جدا"
06:33 GMTسكان مالي ينظمون مسيرة حاشدة دعما لسياسات روسيا في بلادهم
06:30 GMTزلزالان شديدان يضربان جنوبي إيران
06:27 GMTطبيب يوضح الحد الأقصى للجرعة الآمنة المسموحة من المسكنات
06:26 GMTترامب يتهم المباحث الفيدرالية بالوقوف وراء تمرد "6 يناير"‏
06:14 GMTاكتشاف كوكب عملاق جديد مجهول البنية
05:55 GMTبريطانيا بصدد إلغاء اختبارات كورونا للملقحين العائدين من السفر
04:54 GMTحاكم تكساس: إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في كنيس يهودي
04:06 GMTوكالة: سماع دوي انفجارات قوية في غرب إيران