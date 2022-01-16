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https://arabic.sputniknews.com/20220116/العراق-الحشد-الشعبي-يطلق-حملة-أمنية-في-الطارمية-1056258014.html
العراق.. الحشد الشعبي يطلق حملة أمنية في الطارمية
العراق.. الحشد الشعبي يطلق حملة أمنية في الطارمية
أعلنت مديرية الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، بدء عملية تفتيش لعدة مناطق في مدينة الطارمية شمالي بغداد. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T07:30+0000
2022-01-16T07:30+0000
2022-01-16T07:30+0000
الحشد الشعبي
العراق
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وقالت المديرية في بيان إن "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي شرعت في عملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في الطارمية"، بحسب موقع "السومرية نيوز".وأوضح البيان أن العملية انطلقت تحت إشراف مباشر من آمر اللواء لتفتيش وتأمين القصبات والأرياف في قضاء الطارمية.وأشارت مديرية الحشد الشعبي إلى أن الهدف هو البحث عن عناصر إرهابية قد تتمركز في المناطق البعيدة عن مراكز المدن.وذكر البيان أن العملية شملت كذلك تكثيف انتشار قوات اللواء وتأمين الأهداف المرسومة للحفاظ على المكتسبات والاستقرار الأمني ضمن مناطق شمالي بغداد.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/ليس-لديها-خيار-حتى-تلوذ-بالفرار-كتائب-حزب-الله-العراقية-تعلق-على-استهداف-قاعدة-بلد-1056241171.html
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الحشد الشعبي, العراق
العراق.. الحشد الشعبي يطلق حملة أمنية في الطارمية
أعلنت مديرية الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، بدء عملية تفتيش لعدة مناطق في مدينة الطارمية شمالي بغداد.
وقالت المديرية في بيان إن "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي شرعت في عملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في الطارمية"، بحسب
موقع "السومرية نيوز"
.
وأوضح البيان أن العملية انطلقت تحت إشراف مباشر من آمر اللواء لتفتيش وتأمين القصبات والأرياف في قضاء الطارمية.
وأشارت مديرية
الحشد الشعبي
إلى أن الهدف هو البحث عن عناصر إرهابية قد تتمركز في المناطق البعيدة عن مراكز المدن.
وذكر البيان أن العملية شملت كذلك تكثيف انتشار قوات اللواء وتأمين الأهداف المرسومة للحفاظ على المكتسبات والاستقرار الأمني ضمن مناطق شمالي بغداد.