العراق... الحشد الشعبي يكشف عن نتائج عملية "حمرين" الأولية

وقال الموسوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد، إن "قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى ومحور الشمال في الحشد الشعبي شرعت، صباح اليوم، بعملية أمنية في المنطقة المحصورة بين طريق كركوك بغداد وطريق عين ليلى قرة تبة بسلسلة جبال حمرين".وأضاف الموسوي أن "الخطط وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش وتم عرض الخطط في العمليات المشتركة وتمت المصادقة عليها، حيث نفذت من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20، و24، و23، ولواء "نداء ديالى"، وفوج القوات الخاصة واللواء 52 التابع لمحور الشمال في الحشد الشعبي، فضلًا عن الصنوف الساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من طيران الجيش".وأوضح الموسوي، أن "المرحلة الاولى من العملية التي انتهت، اليوم، وأسفرت عن العثور على 8 مضافات لفلول داعش الإرهابي، وتفكيك 5 عبوات ناسفة"، ولفت إلى أن "العملية ستستمر للقضاء على فلول داعش الارهابي وخلاياه الإجرامية بالكامل".ونفذت القوات الجوية العراقية 14 ضربة جوية على أوكار إرهابيين خلال يوم واحد أثناء عملية واسعة في منطقة جبال حمرين ضمن نطاق قيادة عمليات ديالى.وتسهم القوات الجوية العراقية بفاعلية في عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها القوات الأمنية العراقية في عموم البلاد.
كشف قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الأحد، النقاب عن نتائج المرحلة الأولى من العملية الأمنية التي انطلقت في نطاق سلسلة جبال حمرين لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).
وقال الموسوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد، إن "قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى ومحور الشمال في الحشد الشعبي شرعت، صباح اليوم، بعملية أمنية في المنطقة المحصورة بين طريق كركوك بغداد وطريق عين ليلى قرة تبة بسلسلة جبال حمرين". وأضاف الموسوي أن "الخطط وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش وتم عرض الخطط في العمليات المشتركة وتمت المصادقة عليها، حيث نفذت من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20، و24، و23، ولواء "نداء ديالى"، وفوج القوات الخاصة واللواء 52 التابع لمحور الشمال في الحشد الشعبي، فضلًا عن الصنوف الساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من طيران الجيش".
وأوضح الموسوي، أن "المرحلة الاولى من العملية التي انتهت، اليوم، وأسفرت عن العثور على 8 مضافات لفلول داعش الإرهابي، وتفكيك 5 عبوات ناسفة"، ولفت إلى أن "العملية ستستمر للقضاء على فلول داعش الارهابي وخلاياه الإجرامية بالكامل".